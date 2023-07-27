НДФЛ с выплат работникам, которые уехали за рубеж

НДФЛ облагается доход, полученный работником как от источников в РФ, так и от источников за пределами РФ. Это при условии, что работник сохраняет статус налогового резидента РФ. Если работник потерял статус налогового резидента, НДФЛ облагаются только доходы от источников в России (п. 2 ст. 209 НК).

С 2024 года вносятся поправки в статью 208 НК, в которой указано, какие именно доходы работников признаются доходами от источников РФ и за ее пределами.

Что считать доходами от источников РФ с 2024 года

С 2024 года доходами работников от источников в РФ будут считаться, в том числе:

Зарплата и иные вознаграждения, выплаченные российской организацией или обособленным подразделением иностранной фирмы (с регистрацией в РФ) дистанционным работникам , выехавшим за границу .

Вознаграждение за дистанционно выполненные работы и оказанные услуги, через интернет с использованием российских доменных имен, информационных систем или комплексов программно-аппаратных средств.

В первом случае, речь идет о работниках, с которым заключен трудовой договор с удаленным режимом работы. Обратите внимание, ранее Минтруд неоднократно сообщал о том, что трудовой договор с дистанционным работником из-за рубежа заключать нельзя, ссылаясь на то, что российский ТК действует только на территории России (письма от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245, от 09.09.2022 №14-2/ООГ-5755).

При определении источника дохода для уплаты НДФЛ за работника, который уехал за рубеж, учитываются больничные и другие пособия, выплаченные из бюджета РФ.