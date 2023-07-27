НДФЛ с выплат работникам, которые уехали за рубеж

НДФЛ облагается доход, полученный работником как от источников в РФ, так и от источников за пределами РФ. Это при условии, что работник сохраняет статус налогового резидента РФ. Если работник потерял статус налогового резидента, НДФЛ облагаются только доходы от источников в России (п. 2 ст. 209 НК).
С 2024 года вносятся поправки в статью 208 НК, в которой указано, какие именно доходы работников признаются доходами от источников РФ и за ее пределами.
Что считать доходами от источников РФ с 2024 года
С 2024 года доходами работников от источников в РФ будут считаться, в том числе:
Зарплата и иные вознаграждения, выплаченные российской организацией или обособленным подразделением иностранной фирмы (с регистрацией в РФ) дистанционным работникам, выехавшим за границу.
Вознаграждение за дистанционно выполненные работы и оказанные услуги, через интернет с использованием российских доменных имен, информационных систем или комплексов программно-аппаратных средств.
В первом случае, речь идет о работниках, с которым заключен трудовой договор с удаленным режимом работы. Обратите внимание, ранее Минтруд неоднократно сообщал о том, что трудовой договор с дистанционным работником из-за рубежа заключать нельзя, ссылаясь на то, что российский ТК действует только на территории России (письма от 16.01.2017 № 14-2/ООГ-245, от 09.09.2022 №14-2/ООГ-5755).
При определении источника дохода для уплаты НДФЛ за работника, который уехал за рубеж, учитываются больничные и другие пособия, выплаченные из бюджета РФ.
Во втором случае, говорится о договорах ГПХ на оказание услуг, выполнение работ.
Вознаграждения, выплаченные по договорам ГПХ исполнителям из-за рубежа, будут считаться доходами от источников в РФ при соблюдении хотя бы одного из следующих условий:
Работник сохраняет налоговое резидентство РФ.
Доходы получены работником на счет, открытый в банке на территории РФ.
Доход выплачен российской организацией, ИП.
С какого момента вступят в силу новые правила
Новые правила определения дохода от источников РФ вступят последовательно. Сначала по трудовых договорам, затем по договорам ГПХ.
С 2024 года новые правила определения доходов работников от источников в РФ вступают применительно к трудовым договорам с дистанционщиками.
По договорам ГПХ новый порядок определения источников дохода для обложения НДФЛ будет применятся только с 2025 года.
Доходы работника, которые не является налоговым резидентом РФ в соответствии со ст. 207 НК, полученные за пределами РФ, не облагаются НДФЛ в России.
Ставка НДФЛ сохранена
Поправки, предусматривающие повышение ставки НДФЛ до 30% при дистанционной работе из-за рубежа, в первую очередь для работающих в российском сегменте интернета, не прошли.
Для россиян, уехавших из страны, но продолжающих вести свой бизнес или работать, сохранили НДФЛ на уровне 13% или 15% с доходов свыше 5 млн руб. в год.
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