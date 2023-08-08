Выплатили выходное пособие и восстановили работника: возврат денег не гарантирован

Увольнение по сокращению штата

Чтобы не оказаться проигравшей стороной в суде при рассмотрении трудовых споров, связанных с расторжением трудового договора из-за сокращения численности или штата, необходимо выполнить следующие условия:

действительность (реальность) сокращения численности работников или штата подтверждена приказом ;

до начала мероприятий утверждено новое штатное расписание ;

соблюдены условия о преимущественном оставлении на работе в отношении сотрудников с более высокой производительностью труда и квалификацией.

При равных показателях предпочтение отдается:

семейным — при наличии двух или более иждивенцев;

лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;

работникам, получившим трудовое увечье или профессиональное заболевание в данной организации и другим категориям согласно коллективному договору (ст. 179 ТК);

не менее чем за 2 месяца до увольнения увольняемый предупрежден персонально и под роспись;

вопрос об увольнении работника рассматривался с участием выборного профсоюзного органа (если есть);

увольняемому были предложены (в письменном виде) все вакантные должности (работы) как соответствующей квалификации, так и нижеоплачиваемые, которые работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.

Если вакансии имеются у работодателя в других местностях, их можно предлагать, если это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.

При расторжении трудового договора по сокращению численности или штата у работодателя возникает обязанность выплатить компенсацию по статье 178 ТК, а также и дополнительную, если она установлена трудовым (коллективным) договором.

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день его увольнения (ст. 140 ТК).

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Можно ли удержать из зарплаты восстановленного работника выплаченное ему выходное пособие

Работодатели, увольняя работников по своей инициативе, зачастую совершают ошибки. Эти ошибки делают увольнение работника незаконным, работник обращается в суд, а суд выносит решение о восстановлении на работе, оплате всех дней вынужденного прогула и выплате компенсации морального вреда.

Девятый КСОЮ 30 марта 2023 г. № 88-2137/2023 по делу № 2-5469/2022 вынес такое определение.

При восстановлении на работе незаконно уволенного при сокращении сотрудника суд постановил выплатить ему компенсацию за вынужденный прогул. После восстановления на работе из положенной зарплаты работодатель удержал выплаченное при увольнении выходное пособие.

Работник обжаловал удержание, суды его поддержали. Судьи обосновали свое решение, вынесенное в пользу работника.

1. Вопрос о зачете выплаченного при незаконном увольнении выходного пособия в счет присужденной оплаты вынужденного прогула должен решаться в ходе рассмотрения дела о восстановлении на работе. Поскольку работодатель не заявлял соответствующее ходатайство, у него не было оснований в дальнейшем взыскивать выплаченное выходное пособие.

Значит, чтобы вернуть деньги, нужно заявить об этом в суде.

2. Суд признал неправомерной ссылку работодателя на часть 4 статьи 137 ТК, которая позволяет взыскать с сотрудника сумму, выплаченную при неправильном применении трудового законодательства. Почему?

Во-первых, сумма выходного пособия является заработной платой или приравненным к ней платежом. В силу положений гражданского законодательства при отсутствии недобросовестности со стороны получателя либо счетной ошибкой выплата зарплаты возврату не подлежит (п. 1 ст. 1102, пп. 3 ст. 1109 ГК).

Во-вторых, со стороны сотрудника не было недобросовестности, поэтому взыскивать законно полученные суммы с него нельзя.