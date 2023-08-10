Критерии IT-компании

Для начала нужно понять, что относится к IT-компаниям. Существует несколько критериев, которым организация должна соответствовать, чтобы считаться таковой.

У компании должна быть аккредитация на предмет ведения деятельности в IT-сфере . Звучит это не так страшно, если знать, как это оформить. Для такой аккредитации нужно иметь определенные законом ОКВЭДы, то есть виды экономической деятельности в выписке ЕГРЮЛ. И эта аккредитация должна быть оформлена. Сделать это можно путем подачи заявки в электронном виде, например, через Госуслуги.

Доля выручки от IT должна быть не меньше , чем 70% от общей . Что является выручкой от IT — вопрос, конечно, интересный. Коротко говоря, к этой сфере относят: реализацию программного обеспечения, передачу исключительных прав на него, а также предоставление таких прав по лицензионным договорам; услуги по установке, модификации, сопровождению ПО; оказание образовательных услуг с использованием своих платформ; разработку программно-аппаратных комплексов.



Помимо этого, отнесение к IT-сфере различных частных случаев — довольно сложная проблема, на которой мы не будем сейчас подробно останавливаться. Ведомства в своих посланиях детально рассматривали эту задачу. Например, Минфин в своем письме №03-07-07/111669 от 18.12.2020 или ФНС в письме №СД-4-3/20902@ от 18.12.2020.

Других критериев для отнесения компании к IT-отрасли в настоящее время нет. Но при этом нужно помнить, что речь идет именно об организациях. На индивидуальных предпринимателей, которые работают в айти, послабления не распространяются.

Налоговые льготы для IT-компаний

Переходя к налоговым льготам нужно сказать, что некоторые из них довольно сомнительны. Например, освобождение от НДС реализации определенных продуктов. Речь идет о передаче исключительных прав на программы и базы данных из специального реестра. Это Реестр российских программ для ЭВМ, который ведет Минкомсвязи.

IT-компании освобождены от уплаты НДС по сделкам при продаже таких продуктов. Причем отказаться от неприменения этой льготы нельзя, даже если очень хочется.

Причины такого желания могут быть разные.

Во-первых, нет вычета по НДС с закупаемых товаров, услуг в рамках деятельности по производству такого ПО.

Во-вторых, при продаже программ, содержащих в своей цене НДС, спрос на них может быть больше. Особенно со стороны крупных компаний, которые сами платят НДС и заинтересованы в покупке продуктов с НДС. В итоге еще неизвестно, что лучше: работать с НДС или без.

Есть и неоспоримые преимущества.

Налог на прибыль исчисляется по ставке 0%. То есть фактически не уплачивается. По крайней мере, за период 2022-2024. За рамками этого периода налог на прибыль составляет 3% и идет только в федеральный бюджет. Региональный бюджет свою львиную долю налога не получает.

Чего не скажешь о налоге при упрощенной системе. Здесь никаких пониженных ставок для IT, к сожалению, не предусмотрено. Вся упрощенка уплачивается в общем порядке в региональный бюджет, который себя не обделяет.

Зато радует ставка по страховым взносамс зарплаты работников IT-компаний. Она составляет 7,6%, из них:

6% — пенсионные страхование;

0,1% — медицинское страхование;

1,5% — взносы в ФСС на социальное страхование.

Этот тариф даже меньше пониженного тарифа, установленного для малых предприятий. Который составляет 30% с выплат, не превышающих МРОТ и 15% с суммы превышения.

Это — основные послабления по налогам для IT-компаний. Впрочем, ситуация динамична, положения периодически пересматриваются. Так что следите за нашими новостями, оставайтесь на связи.