Отказ от УСН без уведомления: последствия для вычетов НДС и переход на ОСН

Это мнение АС Западно-Сибирского округа, выраженное в постановлении от 03.05.2023 по делу № А70-15501/2022.
Отказ от УСН и прекращение УСН: есть разница
Для добровольного перехода с УСН предусмотрено 2 ситуации. Для каждой из имеется своя форма, по которой нужно уведомить ИФНС:
Уведомление об отказе от применения УСН.
Уведомление о прекращении применения УСН.
Разница в применении этих форм такова.
Уведомление об отказе от применения УСН подавайте, если приняли решение добровольно перестать применять УСН и перейти на другой режим налогообложения. Например, если поставщики или клиенты работают с НДС, тогда выгоднее работать на общей системе.
Уведомление о прекращении применения УСН подают, если прекращается деятельность, по которой применяли УСН. При этом вы продолжаете вести деятельность, с которой совмещали упрощенку. Например, ПСН. Срок подачи этого уведомления — не позднее 15 дней со дня прекращения деятельности.
За несдачу уведомления о прекращении применения УСН в установленный срок установлены штрафы:
200 рублей — для организации (п. 1 ст. 126 НК),
от 300 до 500 рублей — для должностных лиц организации (ч. 1 ст. 15.6 КоАП).
Что касается добровольного отказа от УСН, то это уведомление нужно направить в ИФНС не позднее 15 января года, в котором планируется применение общего режима налогообложения (п. 6 ст. 346.13 НК).
Минфин считает, что если организация нарушила срок подачи уведомления, предусмотренный пунктом 6 статьи 346.13 НК, то она не вправе применять иной режим налогообложения (см. письма Минфина от 14 июля 2015 года № 03-11-09/40378, от 3 июля 2015 года № 03-11-11/38553).
Эта позиция может привести (и приводит) к негативным последствиям. Например, если фирма без уведомления начала работать на общей системе, такой компании-«нелегалу» могут отказать в НДС-вычетах.
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Если опоздать с уведомлением
Итак, переходить на общий режим нужно с начала очередного календарного года, уведомив об этом инспекцию не позднее 15 января.
Никакого предварительного одобрения и разрешения инспекции не требуется. Подача заявления в инспекцию носит уведомительный характер.
Последствия пропуска срока или непредставления уведомления о переходе с УСН на иной режим налогообложения, включая запрет на его применение, в НК не установлены.
Подтверждение найдем в постановлении АС Западно-Сибирского округа от 3 мая 2023 г. № Ф04-1443/2023 по делу № А70-15501/2022.
Налогоплательщик работал на общей системе с 1 января, но уведомление об отказе от УСН подал только в декабре этого же года. В декларации по НДС за 3 квартал этого года он заявил вычет НДС.
Инспекция в вычете отказала, начислила недоимку, пени и оштрафовала его.
В суде выяснилось, что ИП:
работал, вел бухгалтерскую и налоговую отчетность по ОСН с 1 января;
подавал декларации по НДС за 1 и 2 кварталы этого года, а инспекция их принимала и нарушений не находила;
сдавал в предшествовавшем году 3-НДФЛ по требованию налоговой об уплате недоимки по НДФЛ, то есть об отказе от УСН налоговики знали.
Исходя из этого, АС поддержал истца и сделал такие полезные выводы:
применение УСН и добровольный возврат к ОСН зависят от желания налогоплательщика;
заявление о применении УСН носит уведомительный характер;
до начала применения УСН налогоплательщик вправе без одобрения инспекции изменить свое решение и остаться на ОСН;
главное значение имеет фактическая деятельность на ОСН с начала налогового периода;
из действий инспекции следует, что она учла факт перехода ИП на ОСН;
ИП не считал и не платил налог по УСН,
отчетность по нему не подавал;
довод инспекции о том, что плательщик на УСН подал декларации по НДС из-за выставления им счетов-фактур, несостоятельный. Декларации составлены по правилам, установленным для общей системы.
Таким образом, определяющее значение имеет фактическое ведение хозяйственной деятельности в соответствии с выбранным режимом налогообложения с начала календарного года.
Сам по себе факт непредставления уведомления об отказе от УСН не лишает права на применение вычетов по НДС, если налогоплательщик фактически осуществлял хозяйственную деятельность, оформлял первичные документы и представлял налоговые декларации, соответствующие общему режиму.