Отказ от УСН без уведомления: последствия для вычетов НДС и переход на ОСН

Это мнение АС Западно-Сибирского округа, выраженное в постановлении от 03.05.2023 по делу № А70-15501/2022.

Отказ от УСН и прекращение УСН: есть разница

Для добровольного перехода с УСН предусмотрено 2 ситуации. Для каждой из имеется своя форма, по которой нужно уведомить ИФНС:

Уведомление об отказе от применения УСН.

Уведомление о прекращении применения УСН.

Разница в применении этих форм такова.

Уведомление об отказе от применения УСН подавайте, если приняли решение добровольно перестать применять УСН и перейти на другой режим налогообложения. Например, если поставщики или клиенты работают с НДС, тогда выгоднее работать на общей системе.

Уведомление о прекращении применения УСН подают, если прекращается деятельность, по которой применяли УСН. При этом вы продолжаете вести деятельность, с которой совмещали упрощенку. Например, ПСН. Срок подачи этого уведомления — не позднее 15 дней со дня прекращения деятельности.

За несдачу уведомления о прекращении применения УСН в установленный срок установлены штрафы:

Что касается добровольного отказа от УСН, то это уведомление нужно направить в ИФНС не позднее 15 января года, в котором планируется применение общего режима налогообложения (п. 6 ст. 346.13 НК).

Минфин считает, что если организация нарушила срок подачи уведомления, предусмотренный пунктом 6 статьи 346.13 НК, то она не вправе применять иной режим налогообложения (см. письма Минфина от 14 июля 2015 года № 03-11-09/40378, от 3 июля 2015 года № 03-11-11/38553).

Эта позиция может привести (и приводит) к негативным последствиям. Например, если фирма без уведомления начала работать на общей системе, такой компании-«нелегалу» могут отказать в НДС-вычетах.

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Если опоздать с уведомлением

Итак, переходить на общий режим нужно с начала очередного календарного года, уведомив об этом инспекцию не позднее 15 января.

Никакого предварительного одобрения и разрешения инспекции не требуется. Подача заявления в инспекцию носит уведомительный характер.