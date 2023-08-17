Взыскание алиментов: ключевые моменты трех новых правил

Требовать алименты от бывшего супруга могут теперь не только женщины, но и мужчины

Новый закон внес поправки в СК, включив мужчин в число лиц, которые вправе получать алименты на свое содержание от бывшей супруги в тот период, когда они фактически ухаживают за общим ребенком до достижения им 3-летнего возраста. В прежней редакции такое право предоставлялось только женам.

Также теперь уточняется, что бывшая жена вправе получать от бывшего мужа алименты на себя в период беременности только, если та наступила в браке (закон от 31 июля 2023 г. № 403-ФЗ).

Долг по алиментам на содержание ребенка нельзя исключать из первой очереди взыскания после того, как ребенку исполнилось 18 лет

Соответствующее решение вынес КС — после того, как рассмотрел жалобу гражданки на то, что после исполнения ребенку 18 лет судебный пристав прекратил производство о взыскании алиментов, а накопившийся долг в сумме 1,9 млн рублей перевел из первой в последнюю, четвертую очередь взыскания (в связи с чем шансы получить деньги от должника стали близки к нулю).

КС отметил, что взыскание задолженности по алиментам не должно в этом плане отличаться от порядка взыскания самих алиментов — значит, этот долг следует взыскивать в рамках первой очереди требований (определение КС от 6 апреля 2023 г. № 755-О).

За период до 10 августа 2018 года неустойка на алиментную задолженность начисляется в размере 1/2 процента за каждый день просрочки

Сейчас закон предусматривает, что если задолженность по алиментам образовалась по вине должника, он обязан дополнительно выплатить неустойку в размере 1/10 процента за каждый день просрочки (ст. 115 СК).

Но ВС недавно напомнил, что эту неустойку следует начислять по той норме закона, которая действовала в период просрочки — а до 10 августа 2018 г. размер неустойки предусматривался на уровне 1/2% за каждый день.

Поэтому рассчитывать неустойку по 1/10% можно только после указанной даты (определение ВС от 6 июня 2023 г. № 81-КГ23-2-К8).