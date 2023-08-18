Испытательный срок: возможность увольнения за три дня

В целом, эта норма понятна всем. Работник, который увольняется должен уведомить работодателя о своем уходе:

За 2 недели в общем случае (ст. 80 ТК).

За 3 дня, если увольняется в период испытательного срока (ст. 71 ТК).

За 3 дня, если договор был заключен на срок до 2 месяцев (ст. 292 ТК).

За 3 дня, если работник занят на сезонных работах (ст. 296 ТК).

За 1 месяц, если речь идет о спортсмене, тренере и трудовой договор заключен на срок менее четырех месяцев (ст. 348.12 ТК).

Вопрос только в том, как именно считать дни: рабочие или календарные. На эту тему выходило много разъяснений экспертов и часто противоположные.

Четко ответил Роструд.

Если работник хочет уволиться в период испытательного срока, он вправе подать заявление об увольнении по собственному желанию, за 3 дня (ч. 4 ст. 71 ТК).

Статьей 14 ТК установлено, что течение сроков начинается на следующий день после календарной даты, в которой совершено действие. То есть, срок считается на следующий день после того, как работодатель получил заявление об увольнении.

В срок, исчисляемый в календарных неделях или днях, включаются и нерабочие дни. Исходя из этого специалисты Роструда делают следующий вывод. Указанные в части 4 статьи 71 ТК дни, являются календарными, по мнению Роструда. Днем увольнения работника в таком случае будет третий день срока уведомления об увольнении.

Получается, если работник на испытательном сроке подал заявление об увольнении в пятницу, 3-дневный срок уведомления об увольнении начинается с субботы. Тогда, днем увольнения работника будет понедельник.

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