Как провести специальную оценку условий труда: пошаговое руководство

Расшифровка аббревиатуры СОУТ

Термин «спецоценка» появился несколько лет назад. Его используют наряду с другими: спецоценка рабочих мест, оценка условий труда и т. д. Означают они одно и то же — набор обязательных мероприятий по специальной оценке условий труда (СОУТ).

Законодательная расшифровка понятия представлена на рисунке:

Кто и что обязан делать во время спецоценки

Для работодателей, компании-оценщика и работников в процедуре СОУТ — специальной оценке условий труда предусмотрены персональные наборы прав и обязанностей:

Важно! С 01.03.2023 микропредприятия вправе проводить спецоценку условий труда в упрощенном порядке.

Последовательность действий

Чтобы провести СОУТ в соответствии со всеми требованиями закона, следует тщательно изучить законодательные нормы. Все мероприятия по спецоценке можно уложить в 3 этапа.

Подготовительный этап

Перед тем как эксперты приступят к изучению и оценке опасных и вредных производственных факторов, работодатель и компания-оценщик обязаны исполнить свой набор обязанностей:

Основной этап

На этом этапе компания-оценщик проводит по специальной методике комплекс мероприятий по спецоценке.

Нюансы работы экспертов компании-оценщика:

После завершения всех исследований и оценок условия труда по степени вредности и (или) опасности относятся к определенным классам (подклассам).

Для выведения итоговой оценки условий труда учитывается вся совокупность факторов:

Результат проведенных мероприятий отражается в отчете, который утверждает председатель комиссии по СОУТ после того, как все ее члены проставят в нем подписи.

Заключительный этап

У работодателя на этом этапе немало хлопот:

Компания-оценщик законодательно ограничена в сроках: отчет о проведении СОУТ подписывается членами комиссии и утверждается ее председателем в течение 30 календарных дней после направления данного документа работодателю (ч. 2 ст. 15 закона № 426-ФЗ).

Сотрудники, чьи рабочие условия по условиям спецоценки признаны опасными или вредными, должны регулярно проходить профилактические медосмотры (приказ Минтрудсоцзащиты, Минздрава от 31.12.2020 № 988н/1420н).

Как часто проводится СОУТ

В зависимости от того, какой вид спецоценки проводится — очередная или внеплановая, предусмотрены разные сроки.

Специальная оценка условий труда в общем случае проводится на рабочем месте не реже одного раза в пять лет (п. 4 ст. 8 закона № 426-ФЗ).

Важно! На рабочих местах с вредными и опасными условиями (определяемых с учетом положений ч. 1 ст. 11 закона № 426-ФЗ), в отношении которых действует декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям, повторное проведение СОУТ не требуется.

Исключение — если произошел несчастный случай на производстве (с учетом положений ч. 5 ст. 11 закона № 426-ФЗ).

Нюансы исчисления срока:

Внеплановая спецоценка проводится в следующие сроки:

Как сэкономить на спецоценке

Если на рабочих местах после проведения спецоценки не выявлены вредные и (или) опасные факторы, работодатель представляет в трудовую инспекцию декларацию о соответствии условий труда.

Срок — не позднее 30 рабочих дней со дня внесения сведений о результатах проведения СОУТ в федеральную государственную информационную систему (ч. 1 ст. 11 закона № 426-ФЗ; п. 4 Порядка, утвержденного приказом Минтруда от 17.06.2021 № 406н).

В свою очередь, указанные сведения вносятся в ГИТ организацией, которая провела спецоценку, в течение 10 рабочих дней после утверждения отчета о СОУТ. При этом данная организация в течение 3 дней после соответствующего внесения уведомляет об этом предприятие, которое заказывало у нее услуги по СОУТ (ч. 3 ст. 18 закона № 426-ФЗ).

Сведения о результатах спецоценки в отношении рабочих мест, условия труда на которых декларируются как соответствующие государственным нормативным требованиям, компания-оценщик обязательно передает в ФГИС СОУТ (ч. 1 ст. 18 закона № 426-ФЗ).

Работодатель вправе сократить число проводимых спецоценок в отношении таких рабочих мест, если выполняются следующие условия:

Выполнение этих условий позволяет автоматически продлевать срок действия декларации и сдвигать дату проведения очередной оценки рабочего места по условиям труда еще на 5 лет. При этом дополнительные документы оформлять не требуется (письмо Минтруда от 30.08.2019 № 15-1/ООГ-1968).

Прямая экономия при проведении спецоценки — включение затрат на ее проведение в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу. Возможность соответствующего включения есть даже на упрощенке.

Как связаны СОУТ и охрана труда

Все работники по трудовому законодательству имеют право на рабочие места, которые соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда.

Реализация мер по охране труда осуществляется на основании локального положения, утверждаемого руководством предприятия.

Охрана труда — это система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, которая включает в себя следующие мероприятия:

Чтобы у работодателя было официальное, основанное на специальных экспертных исследованиях и оценках подтверждение соответствия рабочих мест требованиям охраны труда, применяется комплекс мероприятий под названием СОУТ.

Результаты проведения специальной оценки условий труда применяются работодателем для разработки и реализации мероприятий, направленных на улучшение условий труда работников, обеспечения их средствами индивидуальной защиты и других мероприятий.

Спецоценка является основным инструментом при решении работодателем вопроса о предоставлении работнику компенсаций и гарантий в связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда — повышенной оплаты труда, сокращенной продолжительности рабочего времени, ежегодного оплачиваемого дополнительного отпуска и др.

Все эти меры направлены на ослабление негативного воздействия на здоровье вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса.

За что накажут

Тех работодателей, которые не организуют проведение СОУТ или делают это с нарушением законодательно установленного порядка, неминуемо ждет наказание.

Размеры штрафов:

Работодатели в 2023 году находятся под двойным контролем — за непроведение СОУТ или нарушение порядка ее проведения штрафы будут начисляться не только по результатам проведенных трудовыми инспекторами проверок, но и в автоматическом режиме.

Система ФГИС СОУТ будет выявлять нарушителей, сопоставляя данные из разных источников с информацией, имеющейся в системе. К примеру, программа будет сопоставлять данные о сроке регистрации работодателей с данными о проведенной ими спецоценке.

Если с момента регистрации компании прошло более года, а данных о проведенной спецоценке в систему не поступало, последует автоматический штраф за непроведение СОУТ.

Итоги

СОУТ — это комплекс мероприятий по спецоценке условий труда, во время проведения которых идентифицируются опасные и (или) вредные факторы производственной среды и трудового процесса, а также оценивается уровень их воздействия на работников.

Эксперты компании-оценщика проводят процедуры в рамках СОУТ по специальным методикам с использованием утвержденных, аттестованных и прошедших поверку средств измерений. Результат их работы оформляется отчетом.

По результатам СОУТ работодатель разрабатывает и реализует мероприятия по ослаблению негативного воздействия на здоровье работников производственных факторов.