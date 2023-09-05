На первом этаже дома обустроили вход в магазин, но не все собственники квартир согласились: что решил суд

А что скажет суд по поводу законности такого «открытия», если получит жалобу по этому поводу? Приведу мнение ВС, который рассматривал подобный спор.

Собственник нескольких нежилых помещений в многоэтажке обратился в суд с иском к городской администрации с требованием сохранить в переустроенном виде и сами помещения, и фасад дома после того, как он обустроил отдельные входы в них с пандусами, лестницами и навесом.

Администрация требовала привести помещения в первоначальный вид и демонтировать все произведенные собственником изменения, ссылаясь на нарушение правил перепланировки помещений в многоквартирном доме.

Поначалу суды поддержали собственника и признали перепланировку законной — поскольку экспертизой подтверждалось соответствие проведенных работ всем действующим требованиям и отсутствие угрозы жизни и здоровью граждан, а, кроме того, было получено согласие большинства собственников помещений этого дома на переустройство.

Однако ВС не согласился с таким решением.

Закон предусматривает, что реконструкция многоквартирного дома с уменьшением общего имущества допускается только с согласия всех собственников его помещений (ч. 3 ст. 36 ЖК).

А в данном случае при обустройстве отдельного входа истец фактически присвоил себе часть фасада дома и земельного участка — но при этом на общем собрании собственников получил лишь 53% голосов за переустройство.

Поскольку согласие всех собственников помещений дома не подтверждалось, ВС не нашел оснований для признания такой реконструкции законной и направил дело на пересмотр (определение ВС от 27 сентября 2022 г. № 18-КГ22-88-К4).

Таким образом, если хотя бы один собственник помещения в доме против оборудования отдельного входа на первый этаж, переустройство признают незаконным — и владельцу помещения придется закрывать свой бизнес.

Также, учитывая ранее высказанное ВС мнение, без согласия собственников помещений дома не допускается устанавливать на фасаде дома вывески и реклaмные конструкции (определение ВС от 18 октября 2022 г. № 4-КГ22-27-К1), а также кондиционеры и спутниковые антенны (определение ВС от 28 марта 2023 г. № 5-КГ22-150-К2).

Правда, в этих случаях 100% голосов не требуется, если только не будет подтверждено, что произошло уменьшение общедомового имущества.