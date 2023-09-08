Физлицам приходят сообщения о долгах по налогам, которых нет, Минцифры настаивает на сборе с маркетплейсов в пользу Почты России. Пятничный 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 1517

Уже пени начисляют Негодование физлиц по поводу массовых рассылок сообщений о налоговых долгах всполошили чат ФНС. Людям приходят уведомления о долгах, которые видно только в кабинете Госуслуг, а вот в ЛК ФНС никаких долгов нет. Получать такие уведомления тем, кто не заплатил имущественные налоги, еще рано. Срок уплаты — 1 декабря. В чат налоговииков посыпались вот такие сообщения:

Минцифры дело Некоторые наши читатели не понимают, почему собственно министерство так переживает за Почту России и настойчиво требует от маркетплейсов заплатить «оброк», да еще в процентах от оборота (даже не прибыли!). Самое интересное, что сами площадки предлагали другой выход — организовать на базе отделений почты пункты выдачи заказов. Но это, видимо, не путь самурая. Наблюдаем за противостоянием.

Зачем бухгалтеру Excel и Google-таблицы Если есть 1С, зачем еще какие-то постронние таблички использовать? Современный бухгалтер давно не занимается только бухучетом и налогами. К нему директор может прийти с любой нестандартной задачей и спросить: а почему упала прибыль, есть у нас возможность взять кредит — справимся с платежами? Или вообще попросит проанализировать состояние расчетов с дебиторами — кто и как платит, есть ли кассовые разрывы, как их закрыть. Бухгалтеру недостаточно уже знаний бухучета и тех отчетов, которые он формирует в 1С. На помощь придут электронные таблицы. На курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» учим бухгалтеров настраивать управленческий учет в 1С, вести его во вспомогательных таблицах, легко создавать те отчеты для руководителя, которые интересуют именно его. В результате бухгалтер не только перестанет искать «у кого бы списать» нужный отчет, но и будет правой рукой директора в принятии ключевых для бизнеса решений, а это уже другой уровень зарплаты. Купить курс со скидкой за 4 990 руб.

Приучают к порядку Дагестанские налоговики провели такую работу с местными налогоплательщиками—АЗС, что в 2023 году уже собрали налогов и взносов на 52,8% больше, чем за тот же период 2022 года. В регионе есть вопросы к работодателям по поводу официального трудоустройства сотрудников и полному отражению доходов. В комментариях отмечают, что даже ККТ есть далеко не во всех торговых точках. После профилактической работы ФНС за июнь – июль этого года 183 налогоплательщика уточнились по налогам на сумму 29,6 млн рублей и дополнительно заключили 147 трудовых договоров.

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