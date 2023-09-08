Физлицам приходят сообщения о долгах по налогам, которых нет, Минцифры настаивает на сборе с маркетплейсов в пользу Почты России. Пятничный 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 1517

На Госуслугах граждане получают сообщения о задолженности, но в личном кабинете ФНС их нет. Максут Шадаев настаивает на сборе с оборота маркетплейсов. В Дагестане ФНС заставила заправщиков соблюдать закон. Авиакомпания «Победа» будет торговать вкусняшками на борту. Фитнес-тренеры — самозанятые не понравились налоговикам, их признали работниками.

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Физлицам приходят сообщения о долгах по налогам, которых нет, Минцифры настаивает на сборе с маркетплейсов в пользу Почты России. Пятничный 👩‍💻«Ночной бухгалтер» № 1517
Иллюстрация Вера Ревина / Клерк.ру

Уже пени начисляют

Негодование физлиц по поводу массовых рассылок сообщений о налоговых долгах всполошили чат ФНС.

Людям приходят уведомления о долгах, которые видно только в кабинете Госуслуг, а вот в ЛК ФНС никаких долгов нет. Получать такие уведомления тем, кто не заплатил имущественные налоги, еще рано. Срок уплаты — 1 декабря.

В чат налоговииков посыпались вот такие сообщения:

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Минцифры дело

Некоторые наши читатели не понимают, почему собственно министерство так переживает за Почту России и настойчиво требует от маркетплейсов заплатить «оброк», да еще в процентах от оборота (даже не прибыли!).

Самое интересное, что сами площадки предлагали другой выход — организовать на базе отделений почты пункты выдачи заказов. Но это, видимо, не путь самурая.

Наблюдаем за противостоянием.

Зачем бухгалтеру Excel и Google-таблицы

Если есть 1С, зачем еще какие-то постронние таблички использовать? Современный бухгалтер давно не занимается только бухучетом и налогами. К нему директор может прийти с любой нестандартной задачей и спросить: а почему упала прибыль, есть у нас возможность взять кредит — справимся с платежами? Или вообще попросит проанализировать состояние расчетов с дебиторами — кто и как платит, есть ли кассовые разрывы, как их закрыть.

Бухгалтеру недостаточно уже знаний бухучета и тех отчетов, которые он формирует в 1С. На помощь придут электронные таблицы.

На курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах» учим бухгалтеров настраивать управленческий учет в 1С, вести его во вспомогательных таблицах, легко создавать те отчеты для руководителя, которые интересуют именно его. В результате бухгалтер не только перестанет искать «у кого бы списать» нужный отчет, но и будет правой рукой директора в принятии ключевых для бизнеса решений, а это уже другой уровень зарплаты.

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Приучают к порядку

Дагестанские налоговики провели такую работу с местными налогоплательщиками—АЗС, что в 2023 году уже собрали налогов и взносов на 52,8% больше, чем за тот же период 2022 года. В регионе есть вопросы к работодателям по поводу официального трудоустройства сотрудников и полному отражению доходов. В комментариях отмечают, что даже ККТ есть далеко не во всех торговых точках.

После профилактической работы ФНС за июнь – июль этого года 183 налогоплательщика уточнились по налогам на сумму 29,6 млн рублей и дополнительно заключили 147 трудовых договоров.

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Летайте с нами, у нас есть печеньки

Лоукостер «Победа» собирается с 2024 года торговать на борту самолета развлекательным контентом и снеками. Цель благая, но в интернете сообщение вызвало отнюдь не положительную реакцию.

Авиакомпания буквально знаменита различными скандалами и массой платных допуслуг.

Хотя некоторые из «Клерков» думают, что надо просто внимательно читать правила и все будет хорошо.

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Схема не прокатила

Фитнес-центр решил сэкономить на налогах и нанял тренеров не по трудовым договорам, а как самозанятых. Налоговики эту гениальную схему быстро раскусили. Пока доначислили НДФЛ — 4 млн рублей (по результатам камералки и решению суда). А вообще-то там еще и страховые взносы грозят.

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