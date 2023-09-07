Минстрой хочет отменить имущественный вычет, осторожно — авансы по УСН списывают в бюджет по уведомлениям, откуда берутся офисные бомжи. 🤔«Ночной бухгалтер» № 1516

Когда перемены не в радость Почему именно Минстрой будет оценивать эффективность имущественных вычетов? Таким вопросом задались читатели «Клерка» в комментариях. Некоторые даже просят: Министерство собирается понять, действительно ли вычет — эффективная поддержка для тех, кто в ней нуждается. Может помочь тем, кто покупает жилье можно как-то по-другому? Эту же тему обсуждают и пользователи Трибуны. Многие считают, что государство ищет любую возможность сэкономить бюджет, поэтому и пересматривает даже давно себя зарекомендовавшие и работающие программы.

Были ваши, стали наши Деньги с сальдо ЕНС для уплаты авансов по единому налогу на УСН списываются после подачи уведомления. Раньше авансы висели как переплата на КБК до момента подачи декларации. Бухгалтеры ищут решения, как избежать списания средств в бюджет. Пока лайфхака два: не платить авансы, не сдавать уведомления по ЕНП, после подачи декларации авансы все же начислят и посчитают пени за задержку уплаты;

заплатить авансы, но уведомление по ним не подавать, тогда деньги будут висеть на сальдо ЕНС, но при этом пеней в этом году не будет (мораторий на пени, при условии положительного сальдо на ЕНС).

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Нет мне места… И это не строчка из песни Софии Ротару, речь про исследование портала hh.ru, в котором нарисовалась интересная офисная статистика. 56% компаний в России не закрепляют за сотрудниками постоянные рабочие места. Но не все так грустно. Во-первых, лишь некоторая часть штата трудится в таком формате (примерно до 10% персонала не имеет стационарного рабочего места). Во-вторых, такие сотрудники часто имеют гибкий график или вообще работают в свободном режиме, на удаленке и на других комформных условиях. А у вас есть свой стул и стол в офисе?

«Клерк» изучают в ВУЗе Нам отвели целую пару на занятиях по направлению подготовки «Экономика» профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» в Кубанском государственном университете. Изучают сайт на предмете «Профессиональные компьютерные программы». В комментариях нам не верят и говорят, что мы или подкупили ВУЗ или что-то там продаем обучающее. Главред негодует: На «Клерке» масса бесплатных инструментов на каждый день, уже 22 года помогаем бухгалтерам разбираться в постоянных изменениях, отчетности, проводим огромное количество бесплатных вебинаров, скоро пройдет первая Клерк.Конференция, куда собираем бухгалтеров буквально со всей страны. В университете вовсе не рекламируют наши услуги, а рассказывают, как находить полезную и актуальную информацию, пользоваться онлайн-калькуляторами, справочниками. Это необходимые навыки для бухгалтера. Помню, на занятиях педагог по бухучету говорила нам — студентам: «Вам не надо знать наизусть Налоговый кодекс и даже план счетов, но вы должны знать, куда заглянуть, чтобы найти нужную вам информацию».

Не раскрыл информацию — получишь штраф и повестку в суд Если у орагнизации есть лицензия, она должна публиковать информацию о ней и изменения на сайте Федресурса. За нарушение грозит штраф и проверки. В 2023 году бизнес проверяют тщательно, причем массовые проверки проходят даже по таким направления, которые ранее оставались почти без надзора. Уже пошли первые иски к компаниям, которые вовремя не разместили сведения в Федресурсе. Суд встает на сторону Прокуратуры и ФНС. Как разобраться в правилах публикации сведений, что и когда публиковать, узнаете на БЕСПЛАТНОМ вебинаре, который пройдет 13 сентября в 11.00 Записаться на вебинар

ЕНС/ЕНП — как ремонт… Вот так емко наш читатель описал очредные изменения. Поменяется форма справки о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве ЕНП. Пока неизвестно, как будет выглядеть новая форма. На федеральном портале появилось лишь уведомление об этом проекте. Тем временем вопросы с ЕНС нарастают со скоростью снежного кома. Например, компания, выполняющая госконтракт с казначейским сопровождением, хотела потратить часть полученных по нему средств на уплату НДС, но получила отказ. Организация написала запрос в Минфин, тот объяснил, что вопросами казначейского сопровождения не занимается, но в то же время подчеркнул, что бюджету неважно за счет каких средств будут уплачены налоги.