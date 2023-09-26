Приказ об утверждении графика отпусков: образец на 2024 год

График отпусков на год: нюансы оформления

Ст. 123 ТК обязывает работодателя до начала очередного календарного года утверждать составленный график отпусков работников. К особенностям этого документа относятся:

необходимость его утверждения ежегодно не позднее чем за 2 недели до начала очередного года;

обязательность согласования с профсоюзным органом (при наличии);

непременность ознакомления с ним каждого работника;

обязательность его как для работника, так и для работодателя;

создание с учетом наличия у ряда работников преимущественного права выбирать период ухода в отпуск.

Поскольку утверждению подлежит уже готовый график, работа по его созданию начинается заблаговременно и может быть инициирована соответствующим приказом руководителя.

При составлении графика в нем отражают такие виды оплачиваемых отпусков:

ежегодный;

дополнительный;

неиспользованный в предшествующем году;

оформляемый совместителем.

Вступивший в действие график может в дальнейшем корректироваться (например, в связи с переносом отпуска или отзывом из него) и дополняться (данными по вновь принятым на работу сотрудникам).

Отсутствие утвержденного графика отпусков может привести к наказанию работодателя в виде штрафа (п. 1 ст. 5.27 КоАП):

от 1 000 до 5 000 руб. — для ИП и должностных лиц;

от 30 000 до 50 000 руб. — для юрлиц.

Нужен ли приказ об утверждении графика

Составлять график отпусков можно по форме, разработанной работодателем самостоятельно. Однако обычно для этой цели удобно применять типовую форму Т-7, утвержденную постановлением Госкомстата от 05.01.2004 № 1.

Важно! С 01.01.2013 использование унифицированных форм документов необязательно. Организации вправе разработать собственные бланки со всеми обязательными реквизитами первичных документов и утвердить их в учетной политике.

А с 01.01.2022 вступил в силу ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», который устанавливает перечень реквизитов первичных документов, их форматы в электронном виде и порядок работы с ними. Положение о том, что документы следует хранить только на территории РФ, вступает в силу с 01.01.2024 года.

Бланка формы Т-7:

Данная форма содержит поля для отражения всей необходимой для этого документа информации и допускает введение дополнительных граф и строк, если в этом возникает необходимость.

Обязательными реквизитами этого документа являются дата составления и утверждающая подпись руководителя.

Таким образом, дополнительно утверждать график отпусков не требуется. Поэтому отдельный приказ о его утверждении не является обязательным, но может составляться, если это принято действующей системой документооборота.

При этом дата такого приказа должна вписываться во временные ограничения сроков, установленных для утверждения графика отпусков ст. 123 ТК. На 2024 год нужно утвердить график не позднее 17.12.2023.

Так как эта дата выпадает на воскресенье, лучше позаботиться о составлении графика отпусков заранее. Хотя Минтруд и не против, чтобы при выпадении этого срока на выходной он сдвигался на ближайший рабочий день (письмо от 08.12.2017 № 14-2/ООГ-9399).

Целесообразность такого документа может быть оправдана отражением в нем какой-то дополнительной информации, относящейся к утверждаемому графику. Например, назначением ответственных за его соблюдение.

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Образец приказа на график отпусков для 2024 года

Поскольку приказ, утверждающий график отпусков на следующий год, не является обязательным документом, для него отсутствует утвержденная форма, а потому составлять его можно в произвольном виде. Будет разумным включить в него обычные реквизиты приказа, а именно:

указание работодателя-составителя;

номер и дата;

суть распоряжения;

подпись руководителя;

подписи лиц, перечисленных в документе в качестве исполнителей распоряжения.

Образец приказа об утверждении графика отпусков можно скачать, кликнув по картинке ниже.

Образец приказа об утверждении графика отпусков.

Итоги

Утверждение графика отпусков на следующий год является обязательной процедурой для каждого работодателя. А приказ о его утверждении составляется в свободной форме и только в том случае, если это установлено системой документооборота работодателя.