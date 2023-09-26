Как рассчитывают МРОТ, зачем он нужен и чего ждать в 2024 году

Вспомним, как в последние годы менялся МРОТ:

на 01.01.2022 — 13 890 рублей;

на 01.06.2022 — 15 279 рублей;

на 01.01.2023 — 16 242 рублей;

на 01.07.2023 — обошлись без повышения, об этом мы подробнее рассказывали здесь.

Уже известно, что с 01.01.2024 МРОТ повысят до 19 242 рублей. Об этом 22 сентября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Размер минимальной оплаты участвует во множестве важных расчетов: зарплата, пособия, штрафы, а также для иных целей обязательного социального страхования.

Хронология событий изменения формулы расчета МРОТ

Ещё недавно в 2020 году МРОТ определяли, исходя из суммы прожиточного минимума — стоимости потребительской корзины. Эту корзинку собирали эксперты Росстата, складывая в неё основные продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Потом появился новый термин медианная зарплата. С 2021 года МРОТ привязали к зарплате, которую получает среднестатистический работник в регионе (ч. 2 и 4 ст. 1 закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ).

Если выстроить все зарплаты в регионе в ряд от низкой к высокой, за медианную зарплату принимают ту, которая будет находиться в середине рейтинга.

Для расчета МРОТ полученную сумму нужно скорректировать на коэффициент медианной зарплаты — 42%.

К примеру, на 01.01.2021 расчет МРОТа выглядел так: 30 458 рублей * 42% = 12 792 рублей.

Только все разобрались, как Правительство временно изменило правила (закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ).

В 2023 и 2024 годах нужно забыть про медианную зарплату, вместо этого повышение МРОТ будет проводиться в ускоренном порядке в зависимости от темпов роста прожиточного минимума.

А теперь важная информация, ради которой мы так долго пересказывали историю изменений МРОТ.

Зачем нужно знать про МРОТ

За размером минималки пристально следят бухгалтеры, именно им нужно рассчитывать заработную плату и пособия для сотрудников.

С 2024 года поменяйте в программе 1С используемую величину МРОТ в меню «Информация» — «Справочная информация» — «Размер МРОТ» и продолжайте работать без ошибок.