Зарплата

Как рассчитывают МРОТ, зачем он нужен и чего ждать в 2024 году

Несвоевременное изменение показателя в учете приводит к ощутимым финансовым потерям. С 2021 года изменился порядок расчета МРОТ, теперь он устанавливается для каждого следующего года, а бухгалтера и кадровики должны отслеживать каждое его изменение. Не из-за простого любопытства, а из-за жизненной необходимости.

Версия для печати
Как рассчитывают МРОТ, зачем он нужен и чего ждать в 2024 году
Иллюстрация: Sächsisch/pixabay

Вспомним, как в последние годы менялся МРОТ:

  • на 01.01.2022 — 13 890 рублей;

  • на 01.06.2022 — 15 279 рублей;

  • на 01.01.2023 — 16 242 рублей;

  • на 01.07.2023 — обошлись без повышения, об этом мы подробнее рассказывали здесь.

Уже известно, что с 01.01.2024 МРОТ повысят до 19 242 рублей. Об этом 22 сентября сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

Размер минимальной оплаты участвует во множестве важных расчетов: зарплата, пособия, штрафы, а также для иных целей обязательного социального страхования.

Хронология событий изменения формулы расчета МРОТ

Ещё недавно в 2020 году МРОТ определяли, исходя из суммы прожиточного минимума — стоимости потребительской корзины. Эту корзинку собирали эксперты Росстата, складывая в неё основные продукты питания, непродовольственные товары и услуги.

Потом появился новый термин медианная зарплата. С 2021 года МРОТ привязали к зарплате, которую получает среднестатистический работник в регионе (ч. 2 и 4 ст. 1 закона от 19.06.2000 № 82-ФЗ).

Если выстроить все зарплаты в регионе в ряд от низкой к высокой, за медианную зарплату принимают ту, которая будет находиться в середине рейтинга. 

Для расчета МРОТ полученную сумму нужно скорректировать на коэффициент медианной зарплаты — 42%. 

К примеру, на 01.01.2021 расчет МРОТа выглядел так: 30 458 рублей * 42% = 12 792 рублей.

Только все разобрались, как Правительство временно изменило правила (закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ).

В 2023 и 2024 годах нужно забыть про медианную зарплату, вместо этого повышение МРОТ будет проводиться в ускоренном порядке в зависимости от темпов роста прожиточного минимума.

А теперь важная информация, ради которой мы так долго пересказывали историю изменений МРОТ.

Зачем нужно знать про МРОТ

За размером минималки пристально следят бухгалтеры, именно им нужно рассчитывать заработную плату и пособия для сотрудников. 

С 2024 года поменяйте в программе 1С используемую величину МРОТ в меню «Информация»«Справочная информация»«Размер МРОТ» и продолжайте работать без ошибок.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

IT-компании

Для налоговых льгот IT-компания считает долю только тех доходов, которые входят в список из НК

Аккредитованная IT-компания может считать налог на прибыль по ставке 0% и взносы по тарифу 7,6%, если доля ее профильных доходов – от 70% Причем перечень этих доходов закрытый.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Увольнение

Что делать, если меня незаконно уволили? И на что можно рассчитывать при обращении в суд?

Часто работодатель пользуется своим преимущественным положением и нарушает права своих работников. Распространенным нарушением, в частности, является несправедливое и незаконное увольнение. Расскажу куда «бежать» и что делать?

Что делать, если меня незаконно уволили? И на что можно рассчитывать при обращении в суд?

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Кадровый учет

Сроки подписания кадровых документов

Сроки подписания кадровых документов имеют большое значение, поскольку в кадровом делопроизводстве время является одним из самых ценных ресурсов. Дата оформления какого-либо документа наряду с подписью является неотъемлемым условием для признания его юридической силы. От этого зависит не только соблюдение прав и обязанностей сторон, но и эффективность работы организации в целом.

Сроки подписания кадровых документов
Амортизация основных средств

Амортизация основных средств — особенности и порядок начисления

Амортизация — инструмент списания первоначальной стоимости имущества, используемого в коммерческой деятельности компании, на стоимость выпускаемой продукции и услуг. Правила расчета амортизации для целей бухучета отличаются от порядка ее начисления при расчете налоговых обязательств. Разберем основные правила расчета бухгалтерской амортизации.

Амортизация основных средств — особенности и порядок начисления
Читать еще