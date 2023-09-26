Переход на ЕНС завершен, если недовольны сальдо — жалуйтесь. Налоговики потеряли НДФЛ в уведомлениях. Уголовки для бизнеса стало больше. 👮🏼«Ночной бухгалтер» № 1529

Забирайте подарки от «Ночного бухгалтера»!
«Клерк» дарит подписчикам «НБ» в почте образцы документов, инструкции, чек-листы и подборки, потому что мы ценим ваше время и силы.
Сегодня в рассылке получите образец заявления о приеме на работу с испытательным сроком.
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Дайте жалобную книгу!
Обнаружили неверное сальдо ЕНС? Жалуйтесь на сайте налоговой!
ФНС запустила сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Там можно направить в налоговую электронное сообщение по темам:
«Не согласен с данными сверки»;
«Не согласен с сальдо ЕНС».
После того как, вы заполните форму, вам должны перезвонить и сообщить о принятом решении, а также назвать корректное сальдо ЕНС.
Будете обращаться в налоговую — поделитесь с нами впечатлениями о работе сервиса.
Дело в шляпе
В понедельник, 25 сентября, ФНС на расширенном заседании коллегии отчиталась о завершении перехода на ЕНС.
Даниил Егоров сообщил, что благодаря внедрению ЕНС число невыясненных платежей снизилась почти в 24 раза (с 612 млрд руб. до 25,9 млрд руб.), а срок возврата средств налогоплательщикам сократился в пять раз.
Вот так реагируют наши читатели в Трибуне:
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Почему одни бухгалтеры МП зарабатывают 10 тыс., а другие от 80 тыс. и тратят 2-3 часа в день?
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50 признаков афериста
С 1 октября Центробанк начнет выявлять платежи телефонных мошенников.
Банки будут выявлять подозрительные транзакции по 50 признакам и передавать данные регулятору.
Например:
одновременная работа интернет-банкинга в разных точках земного шара;
нетипичные операции с нового компьютера или телефона;
оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода пароля и т.д.
Поживем, увидим, вдруг сработает.
Шок дня
В России резко выросло число уголовных дел по «экономическим» преступлениям.
Сейчас в производстве их примерно 352 тысячи, это на 15% больше чем за тот же период прошлого года. Отметим, что в статистику «экономических» преступлений включены статьи за мошенничество.
А вот административных дел, в отличие от уголовных, против бизнеса стало меньше.
Интересная тенденция. Стали лучше ловить мошенников? Жестче наказывать бизнес? Теряемся в догадках.
Где НДФЛ?
Такой вопрос задают инспекторы ФНС бухгалтерам, которые сдали уведомление по ЕНП в сентябре только со страховыми взносами.
Но причина проста: НДФЛ в уведомлении нет, потому что не было выплат в период с 23.08 по 22.09.
Между тем, одной из наших подписчиц позвонил инспектор и сообщил, что НДФЛ идет по начислению, а не по выплате и раз было начисление зарплаты, то будет и НДФЛ в уведомлении.
Бухгалтер страшно удивилась и на всякий случай решила узнать, не пропустила ли она какие-то глобальные изменения?
Коллеги успокоили – НДФЛ считают кассовым методом при выплате зарплаты. Раз не было выплат, то и НДФЛ нет.
А вам уже звонили? Поделитесь в комментариях.
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