Переход на ЕНС завершен, если недовольны сальдо — жалуйтесь. Налоговики потеряли НДФЛ в уведомлениях. Уголовки для бизнеса стало больше. 👮🏼«Ночной бухгалтер» № 1529

Забирайте подарки от «Ночного бухгалтера»! «Клерк» дарит подписчикам «НБ» в почте образцы документов, инструкции, чек-листы и подборки, потому что мы ценим ваше время и силы. Сегодня в рассылке получите образец заявления о приеме на работу с испытательным сроком. Форма для подписки ниже⬇

Дайте жалобную книгу! Обнаружили неверное сальдо ЕНС? Жалуйтесь на сайте налоговой! ФНС запустила сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Там можно направить в налоговую электронное сообщение по темам: «Не согласен с данными сверки»;

«Не согласен с сальдо ЕНС». После того как, вы заполните форму, вам должны перезвонить и сообщить о принятом решении, а также назвать корректное сальдо ЕНС. Будете обращаться в налоговую — поделитесь с нами впечатлениями о работе сервиса.

Дело в шляпе В понедельник, 25 сентября, ФНС на расширенном заседании коллегии отчиталась о завершении перехода на ЕНС. Даниил Егоров сообщил, что благодаря внедрению ЕНС число невыясненных платежей снизилась почти в 24 раза (с 612 млрд руб. до 25,9 млрд руб.), а срок возврата средств налогоплательщикам сократился в пять раз. Вот так реагируют наши читатели в Трибуне:

Бесплатный интенсив «Работа с маркетплейсами», который поможет упростить учет и процесс поиска клиентов Почему одни бухгалтеры МП зарабатывают 10 тыс., а другие от 80 тыс. и тратят 2-3 часа в день? Проверьте, где вы совершаете ошибки, узнайте на интенсиве, какие процессы можно упростить и как при тех же объемах получать в 2-3 раза больше. 📅 28 сентября, 19:00 мск За два часа вы: разберете нюансы бухучета МП и его автоматизацию;

поймете, как обходить подводные камни;

получите пошаговый план, как искать клиентов и выйти на доход от 100 000₽. ⚡Гайд «Как и сколько может зарабатывать бухгалтер МП» в подарок. Принять участие Реклама: ИП Червенко Ксения Владимировна, ИНН 780622006400, erid: LjN8KHt3z

50 признаков афериста С 1 октября Центробанк начнет выявлять платежи телефонных мошенников. Банки будут выявлять подозрительные транзакции по 50 признакам и передавать данные регулятору. Например: одновременная работа интернет-банкинга в разных точках земного шара;

нетипичные операции с нового компьютера или телефона;

оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода пароля и т.д. Поживем, увидим, вдруг сработает.

Шок дня В России резко выросло число уголовных дел по «экономическим» преступлениям. Сейчас в производстве их примерно 352 тысячи, это на 15% больше чем за тот же период прошлого года. Отметим, что в статистику «экономических» преступлений включены статьи за мошенничество. А вот административных дел, в отличие от уголовных, против бизнеса стало меньше. Интересная тенденция. Стали лучше ловить мошенников? Жестче наказывать бизнес? Теряемся в догадках.

Где НДФЛ? Такой вопрос задают инспекторы ФНС бухгалтерам, которые сдали уведомление по ЕНП в сентябре только со страховыми взносами. Но причина проста: НДФЛ в уведомлении нет, потому что не было выплат в период с 23.08 по 22.09. Между тем, одной из наших подписчиц позвонил инспектор и сообщил, что НДФЛ идет по начислению, а не по выплате и раз было начисление зарплаты, то будет и НДФЛ в уведомлении. Бухгалтер страшно удивилась и на всякий случай решила узнать, не пропустила ли она какие-то глобальные изменения? Коллеги успокоили – НДФЛ считают кассовым методом при выплате зарплаты. Раз не было выплат, то и НДФЛ нет. А вам уже звонили? Поделитесь в комментариях.