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Переход на ЕНС завершен, если недовольны сальдо — жалуйтесь. Налоговики потеряли НДФЛ в уведомлениях. Уголовки для бизнеса стало больше. 👮🏼«Ночной бухгалтер» № 1529

Егоров отчитался о работе ЕНС. На портале налоговой заработала жалобная книга. ЦБ будет выявлять телефонных мошенников по 50 признакам. Налоговики потеряли НДФЛ в сентябрьском уведомлении и названивают бухгалтерам. И другие новости дня.

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Переход на ЕНС завершен, если недовольны сальдо — жалуйтесь. Налоговики потеряли НДФЛ в уведомлениях. Уголовки для бизнеса стало больше. 👮🏼«Ночной бухгалтер» № 1529

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Дайте жалобную книгу!

Обнаружили неверное сальдо ЕНС? Жалуйтесь на сайте налоговой!

ФНС запустила сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Там можно направить в налоговую электронное сообщение по темам:

  • «Не согласен с данными сверки»;

  • «Не согласен с сальдо ЕНС».

После того как, вы заполните форму, вам должны перезвонить и сообщить о принятом решении, а также назвать корректное сальдо ЕНС.

Будете обращаться в налоговую — поделитесь с нами впечатлениями о работе сервиса.

Дело в шляпе

В понедельник, 25 сентября, ФНС на расширенном заседании коллегии отчиталась о завершении перехода на ЕНС.

Даниил Егоров сообщил, что благодаря внедрению ЕНС число невыясненных платежей снизилась почти в 24 раза (с 612 млрд руб. до 25,9 млрд руб.), а срок возврата средств налогоплательщикам сократился в пять раз.

Вот так реагируют наши читатели в Трибуне:

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Почему одни бухгалтеры МП зарабатывают 10 тыс., а другие от 80 тыс. и тратят 2-3 часа в день?

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  • разберете нюансы бухучета МП и его автоматизацию;

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50 признаков афериста

С 1 октября Центробанк начнет выявлять платежи телефонных мошенников.

Банки будут выявлять подозрительные транзакции по 50 признакам и передавать данные регулятору.

Например:

  • одновременная работа интернет-банкинга в разных точках земного шара;

  • нетипичные операции с нового компьютера или телефона;

  • оформление предодобренного кредита сразу после снятия блокировки онлайн-банкинга из-за неверного ввода пароля и т.д.

Поживем, увидим, вдруг сработает.

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Шок дня

В России резко выросло число уголовных дел по «экономическим» преступлениям.

Сейчас в производстве их примерно 352 тысячи, это на 15% больше чем за тот же период прошлого года. Отметим, что в статистику «экономических» преступлений включены статьи за мошенничество.

А вот административных дел, в отличие от уголовных, против бизнеса стало меньше.

Интересная тенденция. Стали лучше ловить мошенников? Жестче наказывать бизнес? Теряемся в догадках.

Где НДФЛ?

Такой вопрос задают инспекторы ФНС бухгалтерам, которые сдали уведомление по ЕНП в сентябре только со страховыми взносами.

Но причина проста: НДФЛ в уведомлении нет, потому что не было выплат в период с 23.08 по 22.09.

Между тем, одной из наших подписчиц позвонил инспектор и сообщил, что НДФЛ идет по начислению, а не по выплате и раз было начисление зарплаты, то будет и НДФЛ в уведомлении.

Бухгалтер страшно удивилась и на всякий случай решила узнать, не пропустила ли она какие-то глобальные изменения?

Коллеги успокоили – НДФЛ считают кассовым методом при выплате зарплаты. Раз не было выплат, то и НДФЛ нет.

А вам уже звонили? Поделитесь в комментариях.

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Вышли контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП. Заберите себе в закладки наш материал, чтоб в октябре отчитаться без сучка и задоринки.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1529 до конца! Предыдущий выпуск «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

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