ИП будет проще подписывать документы, когда и у кого сгорит вычет по взносам, работников вдохновляют только деньги, нашел вещь - плати НДФЛ. 🤔«Ночной бухгалтер» № 1528

Забирайте подарки от «Ночного бухгалтера»! «Клерк» дарит подписчикам «НБ» в почте образцы документов, инструкции, чек-листы и подборки, потому что мы ценим ваше время и силы. Завтра в рассылке получите образец заявления о приеме на работу с испытательным сроком. Форма для подписки ниже⬇

ИП упростили жизнь С 1 октября ИП станет проще сдавать документы через личный кабинет налогоплательщика. Речь идет о заявлении о зачете и уведомление по ЕНП. Теперь эти документы можно подписать неквалифицированной подписью, которая формируется там же, в личном кабинете. Это значит, что ИП, которые только открыли бизнес, смогут обойтись без квалифицированной подписи. Действующим предпринимателям приходилось лично получать ее в ФНС, так как уведомление по ЕНП можно сдавать на бумаге, а вот заявление о зачете – только электронно.

Второго шанса не будет На фиксированные взносы за 2023 год нельзя уменьшить налог по УСН «доходы» за 2024 год. В следующем году этот вычет у ИП просто «сгорит». Не упускайте случай, используйте его в 2023 году! Для тех ИП, кто еще не разобрался в нововведениях по уменьшению налогов на фиксированные взносы, напомним два важных момента: факт уплаты взносов теперь не играет роли.

уменьшение идет по принципу «год в год». Кстати, со взносами 1% за 2023 год ситуация другая. Их можно взять на уменьшение как в 2023 году, так и в 2024. Для тех, кто хочет лучше разбираться в УСН, правильно и вовремя сдавать всю отчетность (а это не только одна годовая декларация, как думают многие) и грамотно работать со спецрежимом в 1С, мы сделали еще и онлайн-курс: Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С. Сейчас на него действует скидка и курс можно купить за 4 990 руб., в т.ч. долями и в рассрочку. Купить курс

Работников на подвиги вдохновляют деньги Похвальная грамота и похлопывание по плечу? В наше время эти методы поощрения не работают. Сегодня зарплата – главный мотивирующий фактор в труде. Об этом заявили 29% россиян. Кроме денег сотрудников мотивирует сам трудовой процесс и возможность приносить пользу людям. Но таких всего 8%. А что вас вдохновляет на трудовые подвиги? Поделитесь в комментариях.

Льгота в общепите: простые сложности Налоговики будут мониторить, чтобы зарплата сотрудников ИП в ресторанном бизнесе была не ниже средней по отрасли в регионе. В 2024 году для льготы по НДС в общепите будет новое условие: средняя зарплата за 2023 год должна соответствовать среднерегиональной в отрасли. Сравнивать зарплату налоговики будут по РСВ. Если ИП в течение года переедет, то сначала РСВ он будет сдавать в налоговую одного региона, а потом – другого. Но налоговики будут бдительным оком сравнивать среднюю зарплату по разным регионам: в регионе № 1 — по РСВ, которые будут сданы в местную налоговую, а в регионе № 2 — по расчетам, сданным на новом месте. Так что, если ИП хочет сохранить право на льготу, за размером зарплат придется пристально следить.

Новый бланк для физиков Трудящийся человек может получить социальный вычет у работодателя. Для этого нужно уведомление из ИФНС. А для уведомления нужно заявление. Вот этот бланк налоговики и решили поменять. Проект уже опубликован на федеральном портале.