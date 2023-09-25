Обзоры для бухгалтера

ИП будет проще подписывать документы, когда и у кого сгорит вычет по взносам, работников вдохновляют только деньги, нашел вещь - плати НДФЛ. 🤔«Ночной бухгалтер» № 1528

С 1 октября ИП смогут использовать неквалифицированную подпись. Заявить вычет по фиксированным взносам важно вовремя. Льгота в общепите – налоговики отследят ИП, куда бы он не переехал. И другие новости дня.

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ИП будет проще подписывать документы, когда и у кого сгорит вычет по взносам, работников вдохновляют только деньги, нашел вещь - плати НДФЛ. 🤔«Ночной бухгалтер» № 1528
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

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ИП упростили жизнь

С 1 октября ИП станет проще сдавать документы через личный кабинет налогоплательщика. Речь идет о заявлении о зачете и уведомление по ЕНП.

Теперь эти документы можно подписать неквалифицированной подписью, которая формируется там же, в личном кабинете.

Это значит, что ИП, которые только открыли бизнес, смогут обойтись без квалифицированной подписи. Действующим предпринимателям приходилось лично получать ее в ФНС, так как уведомление по ЕНП можно сдавать на бумаге, а вот заявление о зачете – только электронно.

Второго шанса не будет

На фиксированные взносы за 2023 год нельзя уменьшить налог по УСН «доходы» за 2024 год.

В следующем году этот вычет у ИП просто «сгорит». Не упускайте случай, используйте его в 2023 году!

Для тех ИП, кто еще не разобрался в нововведениях по уменьшению налогов на фиксированные взносы, напомним два важных момента:

  • факт уплаты взносов теперь не играет роли.

  • уменьшение идет по принципу «год в год».

Кстати, со взносами 1% за 2023 год ситуация другая. Их можно взять на уменьшение как в 2023 году, так и в 2024.

Для тех, кто хочет лучше разбираться в УСН, правильно и вовремя сдавать всю отчетность (а это не только одна годовая декларация, как думают многие) и грамотно работать со спецрежимом в 1С, мы сделали еще и онлайн-курс: Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С.

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Работников на подвиги вдохновляют деньги

Похвальная грамота и похлопывание по плечу? В наше время эти методы поощрения не работают.

Сегодня зарплатаглавный мотивирующий фактор в труде. Об этом заявили 29% россиян.

Кроме денег сотрудников мотивирует сам трудовой процесс и возможность приносить пользу людям. Но таких всего 8%. А что вас вдохновляет на трудовые подвиги? Поделитесь в комментариях.

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Льгота в общепите: простые сложности

Налоговики будут мониторить, чтобы зарплата сотрудников ИП в ресторанном бизнесе была не ниже средней по отрасли в регионе.

В 2024 году для льготы по НДС в общепите будет новое условие: средняя зарплата за 2023 год должна соответствовать среднерегиональной в отрасли. Сравнивать зарплату налоговики будут по РСВ.

Если ИП в течение года переедет, то сначала РСВ он будет сдавать в налоговую одного региона, а потом – другого.

Но налоговики будут бдительным оком сравнивать среднюю зарплату по разным регионам: в регионе № 1 — по РСВ, которые будут сданы в местную налоговую, а в регионе № 2 — по расчетам, сданным на новом месте.

Так что, если ИП хочет сохранить право на льготу, за размером зарплат придется пристально следить.

Новый бланк для физиков

Трудящийся человек может получить социальный вычет у работодателя. Для этого нужно уведомление из ИФНС. А для уведомления нужно заявление. Вот этот бланк налоговики и решили поменять.

Проект уже опубликован на федеральном портале.

Нашел котенка — плати НДФЛ

Ведомство прокомментировало вопрос: должен ли человек платить НДФЛ, если он нашел какую-то вещь или ему передали бесхозную вещь?

Да, должен. Для налоговой базы по НДФЛ учитываются все полученные доходы как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у человека возникло.

Интересно, а кому-нибудь в голову придет идея задекларировать такой доход?

Наши читатели шутят в ответ на разъяснения Минфина.

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