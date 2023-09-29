Проверка контрагента на блокировку счета

Кто и на основании чего вправе заблокировать счет

Расчетный счет блокирует тот банк (или другая структура, выполняющая операции с денежными средствами), в котором этот счет открыт. Однако решение о блокировке банк принимает не самостоятельно. Генерированием информации об основаниях, приводящих к замораживанию счета, занимаются две инстанции:

налоговая служба, применяющая блокировку в качестве одной из мер наказания лица, подчиняющегося правилам НК и нарушившего некоторые из них;

Росфинмониторинг, действующий согласно закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов…» от 07.08.2001 № 115-ФЗ.

Первой из этих инстанций достаточно вынести решение о блокировке счета в отношении налогоплательщика, налогового агента или неплательщика, не исполнившего обязательные для него требования НК, и направить это решение в банк.

В этом случае наказать можно юрлицо, ИП, адвоката или нотариуса. Счет может быть заморожен любой (рублевый, валютный, в драгметаллах). Исключение делается для специальных избирательных счетов и счетов, имеющих отношение к фондам референдумов.

Основной причиной для блокировки счета налоговой службой являются налоговые неплатежи (п. 1 ст. 76 НК). Но могут иметь место и такие поводы, как (пп. 3, 3.2 ст. 76, п. 10 ст. 101 НК):

несдача обязательной отчетности (декларации, сводного ежеквартального отчета 6-НДФЛ или расчета по страхвзносам) по прошествии установленного для ее представления контрольного срока (с 01.07.2021 критичная просрочка составляет 20 рабочих дней, ранее — 10);

несоблюдение правил электронного взаимодействия с налоговым органом (необеспечение обязательной для применения связи посредством ТКС, неотправление подтверждения о поступлении электронной информации из ИФНС в течение отведенного для этого контрольного срока, составляющего 6 рабочих дней);

обеспечение поступления средств, доначисленных налоговой службой к уплате в результате проведенных контрольных мероприятий.

Закон № 115-ФЗ содержит только 2 основания для блокировки счета (ст. 3):

Владелец счета включен в опубликованный на сайте Росфинмониторинга официальный перечень лиц, подозреваемых в ведении преступной деятельности (экстремизм, терроризм, распространение оружия массового уничтожения).

Владелец счета не упомянут в списке, опубликованном на сайте Росфинмониторинга, но этот же источник информации приводит решение о блокировке, принятое либо самим Росфинмониторингом, либо уполномоченным им органом (Межведомственной комиссией).

Причем применяются эти основания к любым лицам, имеющим счет (юридическим, физическим, в т. ч. иностранным и не имеющим гражданства).

Сам банк тоже может выявить моменты, заставляющие отнестись к клиенту с подозрением и применить к нему положения закона № 115-ФЗ. Но у него в этом случае не возникает права самостоятельной блокировки счета.

Есть возможность лишь приостановить на срок до 5 рабочих дней (п. 10 ст. 7 закона № 115-ФЗ) выполнение вызвавшей сомнение операции, сообщив о ней в Росфинмониторинг, который примет (или не примет) решение о временной (на срок до 30 суток — ст. 8 закона № 115-ФЗ) блокировке счета.

После выяснения всех обстоятельств эта процедура может завершиться включением клиента в список лиц, подозреваемых в ведении преступной деятельности.

Последствия блокировки счета

Замораживание счета по решению налоговой службы имеет два варианта ограничения:

распространяется только на определенную сумму средств (т. е. частичная блокировка);

полное прекращение операций по счету.

Первая ситуация характерна для блокировки, вызванной налоговыми неплатежами. При ней использование счета допустимо, но с сохранением на нем определенного остатка средств. Допускается использование этого остатка для осуществления платежей с очередностью, соответствующей налоговым перечислениям, или с более высокой (п. 1 ст. 76 НК).

Однако каким бы ни был вариант ограничения на использование счета, наличие блокировки по решению ИФНС влечет за собой невозможность открытия счета где-либо еще (п. 12 ст. 76 НК).

Блокировка по закону № 115-ФЗ всегда приводит к полному запрету на проведение операций по счетам и также не допускает возможности открыть новый расчетный счет (п. 5.2 ст. 7 закона № 115-ФЗ).

Вне зависимости от того, по какому из документов (НК или закону № 115-ФЗ) осуществляется замораживание счета, процесс этот проходит весьма оперативно:

Таким образом, лицо, расчетный счет которого оказался заблокированным, последним узнает о наличии блокировки.

Когда лучше проверить наличие блокировки

Несмотря на сказанное выше, возможность самостоятельно отследить факт блокировки по налоговым основаниям, а также осуществить проверку контрагента на блокировку расчетного счета есть. В последнем случае в зависимости от того, кого проверяют, применимыми окажутся такие варианты:

Проверить контрагента на блокировку счета налоговой службой сможет любое лицо, имеющее с ним дело. На доступ к этим данным никаких ограничений нет.

Информацию, размещенную в отношении контрагента на сайте Росфинмониторинга, может увидеть только банк (или иное лицо, проводящее операции с денежными средствами). Для иных лиц эта информация недоступна.

То есть лица, осуществляющие операции с денежными средствами, смогут воспользоваться обоими способами проверки. В то время как все иные лица могут проверить своего контрагента только лишь на блокировку по налоговым основаниям.

Когда лучше выполнять проверку?

Лицам, проводящим операции с денежными средствами, это приходится делать ежедневно, т. к. они обязаны оперативно реагировать на все виды оснований для блокировки: как содержащиеся в законе № 115-ФЗ, так и предусмотренные НК.

Иным контрагентам факт наличия блокировки у партнера может быть интересен в двух аспектах:

когда контрагент намерен перевести партнеру деньги и опасается, что получатель не сможет ими воспользоваться;

когда он только планирует вступить в отношения и хочет проверить потенциального партнера на присутствие у него проблем подобного рода.

Соответственно, в первом случае наличие блокировки проверяется непосредственно перед переводом денежных средств, а во втором — на стадии проверки потенциального контрагента.

Как можно узнать, заблокирован ли счет

Заблокирован ли счет у контрагента — как узнать? Для этого надо воспользоваться одним из сайтов:

ФНС, на котором существует специальный сервис, предназначенный для отражения информации о документах, направляемых в банк и поступающих из банка в налоговые органы;

Росфинмониторинга, где банк (или иное лицо, осуществляющее операции с денежными средствами) открывает личный кабинет, дающий ему возможность знакомиться с данными сайта.

Сервис, созданный на сайте ФНС, изначально предназначался для оперативного и достоверного информирования банков о наличии блокировки счетов клиентов, имеющихся в иных подобных структурах. Однако он допускает использование его любым заинтересованным в подобной информации лицом, не требуя ни особой подготовки, ни специальных знаний для этого.

Процедура проверки на блокировку по ИНН

Заблокирован ли счет у контрагента — как проверить? Какие данные нужны для этого?

Сложного здесь ничего нет. Проверить контрагента на блокировку счета можно по ИНН, т. е. по показателю, имеющемуся в общем доступе.

Сама процедура проверки очень проста. На открывшейся на сайте странице необходимо выбрать тип запроса, отвечающий информации по решениям о приостановлении, а затем ввести в имеющиеся поля ИНН контрагента и БИК любого из существующих банков.

После ввода специального кода, обеспечивающего защиту от спама, на сервисе сформируется ответ на запрос, в котором либо будет присутствовать сообщение об отсутствии блокировок, либо отразится таблица с информацией обо всех принятых решениях о блокировке и о том, в какие банки они направлены.

Итоги

Блокировка счета может осуществляться на основании НК и закона № 115-ФЗ. Информация об этом доступна, соответственно, на сайтах ФНС и Росфинмониторинга. На первом из них она находится в общем доступе, на втором знакомиться с ней вправе только структуры, проводящие операции с денежными средствами.

Заблокирован ли у контрагента счет — как узнать на сайте ФНС? Для этого достаточно знать ИНН контрагента.