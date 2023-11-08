Как работать с сотнями самозанятых преподавателей в сфере онлайн–образования, не привлекая внимание ФНС

Сезонность и гибкость: почему онлайн-школы выбирают самозанятых

Владельцы онлайн-школ часто привлекают самозанятых преподавателей из-за сезонности бизнеса. Падение выручки летом делает оплату штатных сотрудников нерентабельной. И к тому же преподаватели сами выбирают гибкий график самозанятости с возможностью вести занятия, заниматься репетиторством или быть куратором домашних заданий в удобное для себя время.

Но не смотря на то, что профессия преподавателей лежит чуть ли не в основе понятия самозанятости, ФНС регулярно устраивает проверки онлайн-школам на предмет сокрытия трудовых отношений.

Основные триггеры для ФНС: когда налоговая обращает внимание на онлайн–школы

Если школа сотрудничает с несколькими самозанятыми на подрядных условиях, например, с кураторами домашних заданий, вряд ли это заинтересует ФНС.

Чаще всего вопросы у налоговой возникают, когда почти все преподаватели онлайн-школы являются самозанятыми и работают по договорам ГПХ. И при этом часть учителей все же числятся в штате на аналогичных должностях.

Инспекция тут же начинает искать в таком сотрудничестве попытку уйти от трудовых отношений (и уплаты налогов).

Разница между ГПХ и Трудовым договором:

Договор ГПХ Трудовой договор Заключается для разовой, проектной работы или по отдельным заданиям Ответственный за исполнение заказа сам исполнитель;

Оплата: за конечный результат, а не время и трудодни;

Исполнитель может оказывать услуги сразу нескольким заказчикам по своему выбору.

Расходы: исполнитель самостоятельно несет расходы, связанные с выполнением работ. Такие расходы включены в вознаграждение. Заключается для постоянной работы на длительный срок. Ответственный: работодатель обеспечивает внутренний распорядок и надлежащие условия труда.

Зарплата: регулярная в оговоренные даты. Размер выплат зависит от отработанного времени.

Сотрудник имеет право на ежегодный отпуск.

Расходы, связанные с выполнением работ несет работодатель.

5 ловушек в договорах ГПХ с преподавателями

1. Неопределенность задач и результатов:

Преподавательские услуги часто лишены конкретных заданий и конечных результатов, которые можно «пощупать». Это зачастую длительный процесс, сильно напоминающий выполнение трудовой функции.

2. Оплата за отработанное время:

Очень часто репетиторы получают оплату за отработанные академические часы. И это тоже может вызвать вопросы по налогообложению и трудовым отношениям.

3. Регулярное расписание и рабочий режим:

Преподаватели не проводят уроки, когда им вздумается, а обязаны следовать расписанию, созданному онлайн-школой, и придерживаться рабочего режима, что ФНС может интерпретировать как признаки трудовых отношений.

4. Зависимость от материальной базы заказчика:

Онлайн-школа может предоставлять методические материалы или площадку для проведения онлайн-уроков, класс учеников, в конце концов. Все это может привести заказчика к роли посредника и вызвать к налоговой вопросы о характере отношений.

5. Жесткий контроль со стороны заказчика:

Если онлайн-школа влияет на учебный процесс и устанавливает правила, это может считаться подобием трудового контроля, что влечет за собой последствия.

6. Заключение договора с преподавателем более двух раз подряд.

В совокупности с другими пунктами этот может спровоцировать налоговую к проверке на предмет трудовых отношений.

Какие последствия влечет переквалификация отношений с преподавателем в трудовые

Со стороны ФНС : С даты заключения ГПД ФНС имеет право на доначисление заказчику недоимки по НДФЛ и страховым взносам. Возможное начисление пени и штрафов за неуплату и несдачу отчетности (п. 2 ст. 45 НК). Обвинения компании в умышленной неуплате налогов и взносов с применением штрафа в размере 40% от неуплаченной суммы ч. 3 ст. 122 НК.



Со стороны ФСС : ФСС может потребовать уплатить недоимку по взносам на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере от 20–40% штрафа причитающейся к уплате суммы страховых взносов (ст. 26.29 № 125-ФЗ).



Со стороны Трудинспекции : Заключение ГПД, прикрывающего трудовые отношения, может послужить основанием для внеплановой проверки ст. 360 ТК. В случае обнаружения замаскированных трудовых отношений, компания может быть оштрафована на сумму 50 000—100 000 ₽ ч. 4 ст. 5.27 КоАП.



Обязанность выплаты работнику зарплаты при переквалификации : При переквалификации договора через суд, онлайн-школа будет обязана выплатить учителю все деньги, которые полагались бы ему по трудовому договору. Включая зарплату, проценты за задержку выплаты и компенсацию морального вреда.



Как правильно организовать работу с сотнями внештаных преподавателей, чтобы ФНС не придиралась

Чтобы минимизировать риск трактовки договора как трудового и обеспечить прозрачность в отношениях с самозанятыми преподавателями, рекомендуем учесть следующие шаги:

1. Регулярные выплаты за отработанные часы.

Проблема: Если внештатные преподаватели получают регулярно вознаграждение в формате почасовки, это может вызвать сомнения в природе договора и рассматриваться как трудовой договор.

Решение:

Установить стоимость услуг самозанятого преподавателя в приложении к договору, где вознаграждение зависит от объема выполненных задач. Например, «составить 10 уроков по математике», «провести 20 занятий с такой-то темой и планом».

В договоре с самозанятым предусмотреть, что задачи самозанятый выполняет по заявкам онлайн-школы. Например, куратор проверяет домашние задания (в определенном количестве) по заявкам заказчика, где оплата варьируется от формулировки, объема и сложности каждой задачи.

2. Неопределенный конечный результат в задачах преподавателей.

Проблема: Если задачи самозанятого не описаны конкретно и не связаны с измеримыми результатами, например, «проведение занятий», «проверка домашних заданий», «чтение лекций», такие формулировки в документах могут создать неопределенность и усугубить риски переквалификации.

Решение:

Прописать задачи в договоре так, чтобы они были конкретными, измеримыми, достижимыми и связанными с сроками. Например, вместо указания «создать онлайн-курс» описать задачу более конкретно: «Создать онлайн-курс по программированию, включая 20 тем, каждая с планом уроков и домашними заданиями».

Указать измеримые результаты, например, количество занятий и их формат, темы курса и планы уроков.

Связать оплату с достижением конкретных этапов или результатов, чтобы избежать неопределенности в договоре.

3. Самозанятый преподаватель работает только на вас.

Проблема: Если самозанятый получает оплату только от одного заказчика это может вызвать сомнения в характере его договора.

Позиция подозрений ФНС в этом случае основывается на логике, что единственный работодатель бывает чаще всего при трудовых отношениях.

Решение:

Поощрять у своих преподавателей сотрудничество с несколькими заказчиками. Не обязательно делиться ценными кадрами с конкурентами. Можно совмещать, например, чтение лекций в онлайн-школе и частное репетиторство, написание статей в профильные издания и другие подработки из маркетплейсов исполнителей.

Ваша задача, как минимум, не ограничивать преподавателей договорными обязательствами работать только с вашей школой и даже предоставить им возможность выполнять задания для разных заказчиков.

4. Заключение договора с преподавателем на долгий срок.

Проблема: Школы заинтересованы продавать популярные курсы как можно дольше, поэтому заключение и перезаключение договоров с лекторами — обычное дело. Но долгосрочные договоры или их продление могут создать предпосылки для трактовки отношений как трудовых.

Решение:

Оценить ожидания от сотрудничества с самозанятым и определить длительность сотрудничества. Если точно планируете работать с преподавателем на эксклюзивной основе несколько лет, делать ежемесячные выплаты, то лучше рассмотреть трудовой договор.

Обеспечить четкое описание сроков и условий договора в документе.

Можно заключить рамочный договор, а на каждую заявку на чтение лекций курса или составление новой программы делать отдельное приложение.

5. Фиксация расписания работы преподавателя и времени его отдыха.

Проблема: Занятия в школе предполагают наличие фиксированного расписания. Иногда в договоре добавляют еще и график отдыха лектора, что тут же вызывает вопросы у ФНС на тему трудовых отношений.

Решение:

Исключить из договора пункты о графике работы и отдыха самозанятого преподавателя.

Допускается прописать минимальные требования к срокам реакции на задания. Например, можно указать в договоре условие, что куратор должен проверить поступившее домашнее задание в течение суток.

Четкое расписание занятий лучше прописать внутри самих заданий для преподавателей. Пример задачи: Для проведения лекции и ответов на вопросы студентов присутствовать онлайн 12.12.23 с 14:00–15:00.

6. В штате школы есть сотрудники с аналогичными функциями.

Проблема: Если у вас в штате есть преподаватели, читающие курс и проверяющие задания, то оформление самозанятого лектора с аналогичными функциями по гражданско-правовому договору может вызвать вопросы у ФНС.

Решение:

Проверить чтобы должностные инструкции штатных сотрудников не совпадали с функциями самозанятых преподавателей.

При совпадении перераспределить обязанности лекторов вне штата. Например, штатные преподаватели создают теоретические курсы, а внештатные — проводят практикумы и проверяют домашки.

7. Самозанятые преподаватели зависят от материалов школы и сами не несут никаких расходов.

Проблема: Да, абсолютное отсутствие расходов у самозанятого при оказании услуг, тоже вызывает подозрения у ФНС, так как компенсация расходов является признаком трудовых отношений.

Решение:

Осуществлять учет и подтверждение расходов, понесенных самозанятым во время выполнения задач. Сюда можно включить расходы на интернет, лицензии программного обеспечения или оборудование, которые были необходимы для выполнения задания.

Школа может по своему желанию покрывать расходы внештатных преподавателей, но это должно входить в общую сумму вознаграждения, а не быть прописано в договоре или акте.

8. Отсутствие актов оказанных услуг.

Проблема: Хотя главным закрывающим документом от самозанятого является чек, отсутствие отчетности и актов выполненной работы может вызвать недопонимание и рассмотрение отношений как трудовых. Так как без актов невозможно установить, какие фактически были оказаны услуги и за какой конкретно результат получил деньги исполнитель.

Решение:

Наладить процесс подтверждения оказанных услуг и зафиксировать это в договоре.

Например, прописать требование предоставлять отчет с описанием проведенных уроков и других выполненных образовательных задач.

Умелое управление процессами работы с преподавателями: как избежать лишних проверок ФНС с помощью сервиса «Мои самозанятые»

Тщательное составление договора, проверка самозанятых, проведение выплат и получение закрывающих документов — когда речь заходит о сотнях исполнителей каждый из этих процессов становится слишком трудозатратным.

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Основное удобство при работе с сотнями преподавателей в том, что все операции можно выполнять как единоразово, так и массово. Например, можно отметить сразу 200–500 договоров, по которым необходимо провести выплату, и в пару кликов вознаграждение уйдет самозанятому.

Автоматическое заполнение платежных назначений за бухгалтера и формирование чеков за самозанятых исключает риск ошибок.

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