Налоги, взносы, пошлины

Как правильно округлять суммы налогов и взносов

По правилам статьи 52 НК сумма налога, которая при расчете составила дробное число, округляется до полного рубля: часть, которая меньше 50 копеек, то есть «мелочь», отбрасывается, и сумма округляется до полного рубля. Но, так не всегда. В большинстве случаев, сумму округлять нельзя.

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Как правильно округлять суммы налогов и взносов
Иллюстрация: freepik/freepik

По правилам статьи 52 НК, сумма налога исчисляется в полных рублях. Меньше 50 копеек в сумме, отбрасывается, если больше 50 копеек, сумма округляется до полного рубля. Но, эта норма применима не ко всеми налогам и совсем не применима к взносам.

О том, что не округляется до полных рублей сумма НДС, Минфин сообщал в письмах от 5 марта 2014 года № 03-07-15/9519, от 1 апреля 2014 года № 03-07-РЗ/14417 и от 17 февраля 2014 года № 03-07-09/6395.

В отношении НДС стоимостные показатели счета-фактуры нужно указывать в рублях и копейках.

Стоимостные показатели счета-фактуры, в том числе в графе 8 «Сумма налога, предъявляемая покупателю», нужно указывать в рублях и копейках, как установлено в пункте 3 Правил заполнения счета-фактуры (утв. постановлением Правительства от 26 декабря 2011 года № 1137).

Поэтому, правило об округлении, предусмотренное пунктом 6 статьи 52 НК, в отношении НДС в счетах-фактурах, не применяется. Но, не только в счетах-фактурах нельзя округлять суммы налогов.

Ранее в письме от 29 января 2014 года № 03-02-07/1/3444 Минфин указал, что пункт 6 статьи 52 НК, не распространяется и на первичные документы.

Округление сумм в документах бухучета

Согласно пункту 25 Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина от 29 июля 1998 года № 34н, бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций допускается вести в суммах, округленных до целых рублей. Возникающие при этом суммовые разницы относятся на финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение доходов (уменьшение расходов) у некоммерческой организации.

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Округление страховых взносов

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов регламентирует статья 431 НК. В ней сказано, что сумму страховых взносов необходимо исчислять в рублях и копейках, то есть без округления.

Аналогичное правило установлено и для Расчета по страховым взносам (РСВ), в нем сумма взносов также отражается в рублях и копейках по правилам п. 1.14 Порядка заполнения РСВ, утвержденного приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@.

Все стоимостные показатели, отражаемые в разделах 1–4, приложениях 1–4 к разделу 1, приложении 1 к разделу 4 формы РСВ нужно указывать в рублях и копейках, и они не должны иметь отрицательные значения.

При этом, сумму страховых взносов, получившуюся при расчете в рублях и копейках, вы вправе округлять в большую сторону. Это не запрещено. При этом образуется копеечная переплата. Поэтому решать вам.

Но, округлять сумму страховых взносов в меньшую сторону категорические нельзя. Это приведет к образованию задолженностей, начислению пеней и штрафов.

Налог на УСН: округлять или нет

Пункт 6 статьи 52 НК предусматривает право указывать все показатели по суммам налога, доходов, убытков в полных рублях, применяя математическое округление. Это же норма была введена пунктом 2.11 в Порядок заполнения декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением. Однако, еще в 2012 году ВАС своим решением № 8116/12 признал пункт 2.11, не соответствующим НК.

Поэтому в декларации по УСН округления сумм могут привести к конфликтам с налоговой.

Что можно округлять в итоге?

Правило округления сумм налога до полных рублей зафиксировано прямо в НК только по двум налогам: НДФЛ и ЕНВД (п. 4 ст. 225).

В части налога на прибыль, налога на имущество, акцизов, земельного и транспортного налогов такое требование закреплено в инструкциях по заполнению деклараций по этим налогам.

Можно ли округлять лимит по кассе

Для расчета лимита остатка наличных в кассе Банк России разрешает применять правила математического округления (письмо от 24 сентября 2012 года № 36-3/1876).

Значение от 0,5 и выше округляется в большую сторону, меньше 0,5 — в меньшую.

С этой позицией Банка России согласна и ФНС. Налоговики в письме от 6 марта 2014 года № ЕД-4-2/4116@ сообщили, что если бухгалтерия соблюдает порядок округления, который предлагает Банк России, административное правонарушение отсутствует.

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