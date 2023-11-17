Обзоры для бухгалтера

О каких изменениях в НДФЛ вам точно нужно знать. Дайджест Разборов

Кажется, грядут глобальные изменения в НДФЛ… С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления по этому налогу надо будет два раза в месяц. Редакция «Клерка» подготовила разбор «Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками».

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О каких изменениях в НДФЛ вам точно нужно знать. Дайджест Разборов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Также основные темы на сегодня:

1. Отгулы и уволнение.

2. НДС.

3.  ЕНП.

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Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками

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С 2024 года платить НДФЛ надо будет два раза в месяц, сдавать уведомления – тоже два раза в месяц.

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В трудовых отношениях отгулом называют дополнительный день отдыха, который предоставляют сотруднику. В некоторых случаях в отгуле нельзя отказать, а в других работнику обязательно нужно получить согласие работодателя.

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С 1 октября 2023 года появилось новое понятие в налоговой отчетности — отрицательное уведомление по ЕНП. Расскажем, кто и как должен его заполнять.

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О каких изменениях в НДФЛ вам точно нужно знать. Дайджест Разборов

Кажется, грядут глобальные изменения в НДФЛ… С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления по этому налогу надо будет два раза в месяц. Редакция «Клерка» подготовила разбор «Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками».

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