О каких изменениях в НДФЛ вам точно нужно знать. Дайджест Разборов

Также основные темы на сегодня:
1. Отгулы и уволнение.
2. НДС.
3. ЕНП.
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Что поменяется в уплате НДФЛ и уведомлениях с 2024 года: таблица с новыми сроками
С 2024 года платить НДФЛ надо будет два раза в месяц, сдавать уведомления – тоже два раза в месяц.
Как организации покупать ТМЦ и основные средства у физического лица + образец закупочного акта
Разберем, как оформить закупку, если организация приобретает основное средство, сырье или товары у физического лица.
Заявление на отгул в 2023 году: как оформить + образец
В трудовых отношениях отгулом называют дополнительный день отдыха, который предоставляют сотруднику. В некоторых случаях в отгуле нельзя отказать, а в других работнику обязательно нужно получить согласие работодателя.
На какие ошибки ФНС проверит ваши декларации: обзор контрольных соотношений для ЕНС
Чтобы попасть на ЕНС, данные из деклараций должны пройти проверку на контрольные соотношения.
Правила учета НДС при УСН доходы минус расходы в 2023-2024 годах
Рассказываем правила учета НДС при УСН доходы минус расходы в 2023–2024 годах.
Как уволить работника во время больничного
За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уволить работника во время больничного.
Что такое расчетная ставка НДС и когда ее надо использовать
Все плательщики НДС должны представлять, какая ставка используется для того или иного товара или услуги. Кроме широко известных и чаще всего используемых ставок 20%, 10% и 0%, в некоторых ситуациях придется применять расчетные ставки.
Отрицательное уведомление по ЕНП
С 1 октября 2023 года появилось новое понятие в налоговой отчетности — отрицательное уведомление по ЕНП. Расскажем, кто и как должен его заполнять.
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