Как отдыхаем в 2024 году: календарь

В постановлении правительства от 10 августа 2023 года сказано, что в 2024 году будет перенос следующих выходных дней:
с субботы 6 января на пятницу 10 мая;
с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря;
с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля;
с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля;
с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.
Сколько длинных выходных будет в 2024 году
По трудовому законодательству, выходными днями будут:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;
7 января – Рождество Христово;
23 февраля – День защитника Отечества;
8 марта – Международный женский день;
1 мая – Праздник Весны и Труда;
9 мая – День Победы;
12 июня – День России;
4 ноября – День народного единства.
Остальные праздники не проходят на государственном уровне и могут быть нерабочими днями только по решению региональных властей.
Таким образом, новогодние каникулы для сотрудников будут длиться 10 дней: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.
Длинные выходные также запланированы с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта.
Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. При этом суббота, 27 апреля, будет рабочим днем в 2024 году.
В июне сотрудники будут отдыхать в середине недели, поскольку праздник День России (12 июня) выпадает на среду.
В ноябре будет два выходных дня, посвященных Дню народного единства. Это 3 и 4 ноября. Однако работать придется в субботу, 2 ноября 2024 года.
Посмотреть подробный производственный календарь вы можете по ссылке.
Работа в выходные и праздничные дни
Напомним, что трудовой кодекс запрещает работать в выходные и праздничные дни. Если это все-таки необходимо, то работодателю нужно получить письменное согласие сотрудника и оплатить такую работу по двойной ставке (ст. 153 ТК).
Без письменного согласия в праздники привлечь к работе сотрудника можно (ст. 113 ТК):
для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;
для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств.
Общее число рабочих и выходных дней в 2024 году
Всего при пятидневной рабочей неделе будет 248 рабочих дней, 5 сокращенных и 118 выходных и праздничных дней.
Норма рабочего времени в 2024 году в целом составит:
при 40-часовой рабочей неделе - 1 979 ч (8 ч x 248 дней - 5 ч = 1 979 ч);
при 36-часовой рабочей неделе - 1 780,6 ч (7,2 ч x 248 дней - 5 ч = 1 780,6 ч);
при 24-часовой рабочей неделе - 1 185,4 ч (4,8 ч x 248 дней - 5 ч = 1 185,4 ч).
По ссылкам вы можете скачать:
Производственный календарь на 2024 год (пятидневка)
Производственный календарь на 2024 год (шестидневка).