Как отдыхаем в 2024 году: календарь

В постановлении правительства от 10 августа 2023 года сказано, что в 2024 году будет перенос следующих выходных дней:

с субботы 6 января на пятницу 10 мая;

с воскресенья 7 января на вторник 31 декабря;

с субботы 27 апреля на понедельник 29 апреля;

с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля;

с субботы 28 декабря на понедельник 30 декабря.

Сколько длинных выходных будет в 2024 году

По трудовому законодательству, выходными днями будут:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы;

7 января – Рождество Христово;

23 февраля – День защитника Отечества;

8 марта – Международный женский день;

1 мая – Праздник Весны и Труда;

9 мая – День Победы;

12 июня – День России;

4 ноября – День народного единства.

Остальные праздники не проходят на государственном уровне и могут быть нерабочими днями только по решению региональных властей.

Таким образом, новогодние каникулы для сотрудников будут длиться 10 дней: с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Длинные выходные также запланированы с 23 по 25 февраля и с 8 по 10 марта.

Майские праздники продлятся с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая. При этом суббота, 27 апреля, будет рабочим днем в 2024 году.

В июне сотрудники будут отдыхать в середине недели, поскольку праздник День России (12 июня) выпадает на среду.

В ноябре будет два выходных дня, посвященных Дню народного единства. Это 3 и 4 ноября. Однако работать придется в субботу, 2 ноября 2024 года.

Посмотреть подробный производственный календарь вы можете по ссылке.

Общий календарь на 2024 год

Работа в выходные и праздничные дни

Напомним, что трудовой кодекс запрещает работать в выходные и праздничные дни. Если это все-таки необходимо, то работодателю нужно получить письменное согласие сотрудника и оплатить такую работу по двойной ставке (ст. 153 ТК).

Без письменного согласия в праздники привлечь к работе сотрудника можно (ст. 113 ТК):

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств.

Общее число рабочих и выходных дней в 2024 году

Всего при пятидневной рабочей неделе будет 248 рабочих дней, 5 сокращенных и 118 выходных и праздничных дней.

Норма рабочего времени в 2024 году в целом составит:

при 40-часовой рабочей неделе - 1 979 ч (8 ч x 248 дней - 5 ч = 1 979 ч);

при 36-часовой рабочей неделе - 1 780,6 ч (7,2 ч x 248 дней - 5 ч = 1 780,6 ч);

при 24-часовой рабочей неделе - 1 185,4 ч (4,8 ч x 248 дней - 5 ч = 1 185,4 ч).

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