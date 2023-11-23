8 частых ошибок руководителя в общении с подчиненным

От многих руководителей можно услышать: «Компания так решила», «Это там, наверху, что я могу сделать?» или «Я отстаивал как мог, но меня не услышали». Однако именно руководитель несет ответственность за то, что происходит с его подчиненными. Поэтому какую бы неприятную новость ни приходилось озвучивать, не стоит прикрываться чьими-то решениями.

Власть руководителя строится на том, способен лично он принимать значимые для подчиненных решения или нет. Если управленец хоть раз попробует «прикрыться» кем-то или чем-то, то он потеряет свой авторитет.

Ошибка 2. Подставлять других и не брать удар на себя

Что бы ни произошло, перед вышестоящим руководством за результат работы своего подразделения отвечает руководитель. Ненормально, когда на совещание к начальству вызывается исполнитель и руководитель именно на него перекладывает ответственность за невыполненную задачу.

Руководитель должен ответить за работу отдела самостоятельно, а уже потом пообщаться со своими подчиненными и дать им соответствующую обратную связь (либо похвалить, либо указать на ошибки).

Ошибка 3. Быть не готовым выслушать любые идеи и ответить на любые вопросы

Как часто мы, руководители, знаем все лучше других. И не хотим тратить время на то, чтобы выслушать идеи своих подчиненных или ответить на их вопросы, развеять сомнения. Иногда прямо видишь, что проще самому взять и сделать, чем десять раз объяснить. Только это очень демотивирует подчиненных. Не успеешь оглянуться, а инициатива в подразделении сойдет на нет.

Даже видя объективные ошибки в задачах руководителя, подчиненные сознательно будут принимать эти задачи и делать так, как им сказали. Спорить с такими «зашоренными» на своей правоте руководителями они не станут.