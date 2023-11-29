Акция в магазине: правила проведения и сопутствующие риски

Акция — это придумка маркетологов. Но согласовать условия ее проведения — задача юристов. Иначе могут возникнуть проблемы с потребителями, если они посчитают, что их обманули или ввели в заблуждение, а также с проверяющими органами в лице Роспотребнадзора и антимонопольной службы. Причем инспекторы зачастую приходят разбираться с акционными нарушениями именно по заявлениям потребителей.

Акция — она же ценник, она же реклама, она же публичная оферта

В законодательстве нет прямого определения, что такое акция. Но исходя из сути этого мероприятия, можно понять, каким нормам оно подчиняется.

Публичная оферта

По общему правилу объявление об акции является публичной офертой.

Она регламентирована статьями 437, 438 ГК, в которых сказано, что предложение, содержащее все существенные условия договора, из которого усматривается воля делающего его лица заключить договор на указанных в нем условиях с любым, кто отзовется, признается публичной офертой.

Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из закона, обычая делового оборота или из прежних деловых отношений сторон.

Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Таким образом, продавец обязан продать товар по акции любому, кто пожелает его приобрести.

Однако в условиях акции может быть оговорка, что она не является публичной офертой. Тогда эти положения к ней неприменимы. Соответственно, продавец не обязан продавать товар на условиях акции любому обратившемуся.

Ценник для потребителей

Акция адресована потребителям. Они воспринимают ее просто как ценник со скидкой. Поэтому акция не должна нарушать закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В силу частей 1, 2 ст. 10 данного закона изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), предоставляющую возможность их правильного выбора.

Информация о товарах, работах и услугах в обязательном порядке должна содержать цену в рублях и условия приобретения товаров, работ, услуг.

Если эти требования не соблюдаются, то имеет место правонарушение в виде обмана потребителя, то есть преднамеренное введение его в заблуждение путем ложного заявления, обещания, а также умолчания о фактах, которые могли бы повлиять на совершение сделки.

Ответственность за это установлена ст. 14.7 КоАП и составляет до 50 тыс. рублей. Накладывает штраф Роспотребнадзор.

Сейчас рынок остро нуждается в бухгалтерах, которые умеют работать с маркетплейсами. Пройдите курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса», прокачайте навыки и станьте востребованным специалистом в этой сфере. Сможете выйти на новый уровень зарплаты. Получите удостоверение на 72 ак. часа, внесем его в ФИС ФРДО.

Сейчас на курс действует скидка: 9 900 ₽ вместо 26 000 ₽. Торопитесь, акция скоро закончится.

Купить курс

Реклама

Акция направлена на привлечение внимания к товарам и их продавцу.

Поэтому, как правило, она подпадает под понятие рекламы, а значит, должна соблюдать требования, предъявляемые к рекламе законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

Основные требования сосредоточены в ст. 5 этого закона. Первое и самое главное из них: реклама должна быть добросовестной и достоверной.

Требование в части 7 ст. 5 закона о рекламе: не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

Требование в статье 9 гласит, что в рекламе, сообщающей о проведении конкурса, игры или иного подобного мероприятия, условием участия в которых является приобретение определенного товара (стимулирующее мероприятие), должны быть указаны:

сроки проведения такого мероприятия;

источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения.

Нарушение рекламных норм стоит дороже: ст. 14.3 КоАП предусматривает штраф до 500 тыс. рублей. Накладывает его Федеральная антимонопольная служба.

Магазин обязан сделать скидку по акции, если заранее не уведомил об ограничениях

Роспотребнадзор оштрафовал продуктовый магазин «Магнит» на 20 тыс. рублей за то, что покупателю не предоставили скидку в размере 10% по акции «Выгодная суббота» на молоко по цене 25,90 рубля.

В качестве доказательств правонарушения были использованы кассовый чек и ценник на молоко.

Представители магазина обратились в суд, сославшись на отсутствие события и состава правонарушения, так как имеющийся в деле кассовый чек информирует покупателя о цене покупки и содержит оговорку об ограничениях в проводимых акциях: в чеке указано, что скидка распространяется на все товары, за исключением крепкого алкоголя, табачной продукции и товаров со скидками по другой акции, к числу которых относится молоко.

Однако суд отверг этот аргумент, поскольку магазин не предоставил доказательств заблаговременного (до совершения покупки) уведомления потребителя о других проводимых акциях с тем, чтобы он имел полную информацию о ценах на конкретный реализуемый товар — молоко.

В соответствии с частью 1 ст. 14.7 КоАП обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при реализации товара (работы, услуги) либо иной обман потребителей влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 20 до 50 тыс. рублей.

Рассматриваемый случай в виде непредоставления покупателю скидки подпадает под состав данного правонарушения, поскольку диспозиция указанной нормы содержит открытый перечень противоправных действий, за совершение которых установлена административная ответственность (или иной обман).

В указанном случае потребитель был обманут обществом в отношении проводимой в магазине акции, предусматривающей скидки на отдельные виды товаров.

Документ: постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.09.2015 № 11АП-11876/2015.

Примечание редакции

Противоположное решение в пользу магазина: суд отменил наложенный на него штраф, поскольку покупатель, по заверению магазина, хоть и приобрел кровать по акции «Минус 59,7 процента», но выбрал иную комплектацию, нежели та, на которую акция распространялась.

Из протокола опроса потребителя следовало, что им была выбрана идентичная выставочному образцу кровать, с тем же набором функций, цветом, составом обивочной ткани по соответствующему ценнику.

В то же время магазин представил в суд объяснение о том, что подпадающий под акцию выставочный образец был исполнен в в ткани кожзаменителя первой категории, о чем потребитель был информирован продавцом. При заключении же договора потребитель выбрал кровать, исполненную в ткани третьей категории, которая стоит дороже на 18,5 тыс. рублей.

Суд пришел к выводу, что, поскольку Роспотребнадзор не разрешил эти противоречия, событие вменяемого административного правонарушения в действиях магазина не доказано. Поэтому основания для его привлечения к ответственности отсутствуют (постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 14.09.2016 № А11-1764/2016).

Акция «50 процентов на второй товар» по умолчанию касается всех товаров одного вида

Антимонопольная служба оштрафовала магазин одежды на 100 тыс. рублей за ненадлежащую рекламу акции.

Дело было в том, что покупательница воспользовалась рекламой следующего содержания: «Распродажа одежды! На 2-ю вещь 50 процентов или 3-я вещь в подарок».

Рассчитывая на получение скидки на вторую вещь, она приобрела детские трусы и плавки.

Однако в предоставлении скидки ей отказали. Продавец объяснил это тем, что на нижнее белье и чулочно-носочные изделия скидка не распространяется, поскольку они не являются одеждой.

Однако ФАС указала, что, во-первых, буквальное прочтение фразы из описания акции: «При покупке двух товаров из розничных групп «Одежда» покупателю предоставляется скидка 50 процентов…» не свидетельствует о том, что данное рекламное предложение не распространяется на нижнее белье и чулочно-носочные изделия, что позволяет потребителю рассчитывать на скидку на любую вторую вещь (меньшую по стоимости), относящуюся к одежде.

Во-вторых, согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) группа 14.14 («Белье нательное») и группа 14.31 («Изделия чулочно-носочные») входят в класс 14 — «Одежда».

Таким образом, реклама не должна вводить потребителя в заблуждение, формируя у него неправильное представление о предлагаемых товарах, услугах, их цене, скидках, потребительских свойствах. Реклама должна быть добросовестной и достоверной.

Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или использования, если при этом искажается смысл информации и потребители вводятся в заблуждение.

В данном случае отсутствие в рекламе существенной информации о том, что акция не распространяется на нижнее белье и чулочно-носочные изделия, искажает смысл информации и вводит потребителей в заблуждение.

Поэтому компания подлежит привлечению к ответственности согласно ч. 1 ст. 14.3 КоАП.

Документ: постановление Хабаровского УФАС от 28.10.2016 № 74 № 4-05/76.

Примечание редакции

Компания обжаловала это решение в суде, и он снизил штраф до 50 тыс. рублей с учетом тяжелого финансового положения организации. Однако с самим фактом правонарушения судьи согласились (постановление Шестого арбитражного апелляционного суда от 30.03.2017 № 06АП-985/2017).

Скидка по акции — это ни в коем случае не навязывание кредита на разницу в цене

Гражданка обратилась в суд с иском к ИП о защите прав потребителей, мотивируя свои требования тем, что ей отказали в приобретении пледа по акции и продали его по более высокой стоимости.

Покупка была совершена при следующих обстоятельствах:

в продуктовом магазине ей вручили дисконтный билет фирмы и сообщили, что она может получить подарок;

затем ей позвонил менеджер от фирмы и сообщил, что она может приехать в магазин за подарком;

в магазине представители фирмы сообщили, что реальная стоимость товара 86,5 тыс. рублей, но именно в этот день в магазине проходит акция и товар будет стоить со скидкой 60,5 тыс. рублей;

при заключении договора-заказа ей предложили заключить кредитный договор, при этом представитель банка сообщил, что кредит беспроцентный и товар приобретается в рассрочку;

однако в действительности был оформлен кредитный договор под 25,6% годовых на сумму 49 тыс. рублей сроком на 21 месяц.

Спустя три дня она попыталась вернуть товар, указав в претензии, что он не подошел в связи с аллергией родственников на приобретенный товар.

Однако магазин принимать его обратно отказался.

После этого был подан иск о расторжении договора и о взыскании 49 тыс. рублей и штрафа в размере половины от суммы, присужденной истцу, в размере 24,5 тыс. рублей.

Суд удовлетворил этот иск на основании ст. 25 закона «О защите прав потребителей», которая предоставляет потребителю право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Если же аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный товар денежной суммы.

Документ: определение Московского городского суда от 27.12.2017 № 4г-14593/2017.

Реклама акции должна содержать конкретные сроки ее проведения

Управление ФАС признало компанию виновной в распространении рекламы об акции, в которой не были указаны сроки ее проведения.

Между тем сроки проведения стимулирующего мероприятия (акции) — это существенная информация о рекламируемом товаре. При ее отсутствии искажается смысл информации, и потребители рекламы вводятся в заблуждение, поскольку у них возникают основания считать, что акция длится неограниченное время. Хотя на самом деле срок проведения акции был установлен с 1 по 30 апреля.

В конце аудиорекламы был назван номер, по которому можно узнать подробности. Однако это не устраняет нарушения закона, поскольку согласно ст. 9 закона от 21.10.2013 № 274-ФЗ, в рекламе, сообщающей о проведении конкурса, игры или иного подобного мероприятия, условием участия в которых является приобретение определенного товара (стимулирующее мероприятие), должны быть указаны:

сроки проведения такого мероприятия;

источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке их получения.

Из пункта 27 постановления Пленума ВАС от 08.10.2012 № 58 следует, что рекламодатель может заменить второй пункт сообщением об источнике этой информации (например, адресе интернет-сайта или номере телефона, по которому можно получить информацию), но не первый пункт про сроки акции.

Таким образом, конкретные сроки проведения акции подлежат обязательному указанию в самой рекламе.

Документ: постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 17.02.2015 № Ф02-6769/2014.

«Количество товара ограниченно» — обязательная оговорка для акции

Антимонопольная служба оштрафовала компанию «МЕТРО Кэш энд Керри» на 200 тыс. рублей за то, что покупателю отказали в приобретении акционного товара в обмен на собранные наклейки.

В период с октября 2011 года по март 2012 года в торговом центре распространялись буклеты с информацией о проведении акции. По ее условиям за собранные в торговом центре наклейки (одна выдается за каждые 500 рублей оплаченных покупок) можно было приобрести акционный товар (столовые наборы) со скидкой, размер которой зависит от количества собранных наклеек. Правила акции опубликованы на официальном сайте ООО «МЕТРО Кэш энд Керри» и в рекламном журнале.

Затем в региональное управление ФАС поступило обращение клиента, указывающее, что ему было отказано в приобретении столовых наборов на предложенных условиях.

Отказ мотивирован отсутствием в торговом центре указанного товара, притом что в соответствии с размещенной в буклете информацией акционный товар должен находиться в свободном доступе в торговом зале.

Проверяющие установили, что в рассматриваемом буклете действительно не указано ограничение количества акционного товара. В связи с этим они признали рекламу об акции ненадлежащей и наложили штраф.

Компания обратилась в суд.

Там она заявила, что размещенная в буклетах информация не является рекламой, поскольку адресована определенному кругу лиц — только имеющим карточку клиента юрлицам и ИП, заключившим договор поставки и приобретающим товары исключительно для целей последующей перепродажи и (или) профессионального использования.

Однако суд отклонил этот довод как неосновательный, поскольку из содержания буклета совсем не следовало, что он адресован каким-либо определенным лицам.

Факт совершения обществом вменяемого правонарушения суды признали доказанным и оставили штраф в силе.

Документ: постановление ФАС Московского округа от 24.06.2013 № А40-159085/12-153-1641.

На ценнике не может быть трех разных цен, включая акционную

В управление Роспотребнадзора поступила жалоба гражданки о нарушении ООО «Лента» прав потребителей, выразившегося в размещении на ценнике на один и тот же товар различных цен с указанием информации «Без карты «Лента», «По карте «Лента» и «По акции», вводящей ее в заблуждение относительно действительной стоимости товара.

Указанные обстоятельства послужили основанием для проведения управлением выездной внеплановой проверки, по итогам которой был составлен протокол об административном правонарушении и вынесено постановление о наложении штрафа по ст. 14.15 КоАП.

Магазин обвинили в нарушении п. 18 и 19 правил продаж отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства от 19.01.1998 № 55 (документ утратил силу или отменен — прим. ред), а также ст. 426 ГК, пп. 122 п. 2.7 ГОСТа Р «Торговля. Термины и определения», утвержденного постановлением Госстандарта от 11.08.1999 № 242-ст.

В частности, согласно пункту 18 указанных правил цены товаров, реализуемых продавцом, а также иные условия договора должны быть одинаковыми для всех покупателей, за исключением случаев, когда федеральными законами или иными нормативными правовыми актами допускается предоставление льгот для отдельных категорий покупателей.

Представитель компании заявил, что данный пункт не нарушен, поскольку нужно учитывать наличие элементов оформления самого ценника: шрифтового и цветового его различий.

Однако суд счел, что этот довод основан на неверном толковании норм права, поскольку указанным пунктом прямо предусмотрено, что цены товаров, реализуемых продавцом, должны быть одинаковыми для всех покупателей. Исключение составляет предоставление льгот для отдельных категорий покупателей, установленных федеральными законами или иными нормативными правовыми актами.

В данном случае указание на ценнике товара цен со скидкой по специальным картам и по акциям, введенным в рамках отдельного магазина, не относится к вышеназванным льготам.

Штраф был оставлен в силе.

Документ: постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.11.2012 № А56-29586/2012.

Акция по обмену необмениваемых товаров закон не нарушает

Компания «Эльдорадо» успешно оспорила в суде штраф, наложенный не нее Роспотребнадзором за нарушение прав потребителей.

Внимание госоргана привлекла акция, содержащая три правила:

Потребителю дается возможность обменять товар надлежащего качества в течение 30 дней, не считая дня его покупки.

Список товаров, подлежащих обмену, увеличивается по сравнению с постановлением Правительства от 19.01.1998 № 55 (документ утратил силу или отменен — прим. ред), которым утвержден перечень 14 видов непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации.

Обмен товара надлежащего качества возможен на любой другой товар равной или большей стоимости.

Роспотребнадзор признал, что первые два пункта улучшают положение потребителя относительно законодательства.

В отношении третьего правила чиновники посчитали, что оно противоречит законодательству, так как по ст. 502 ГК покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара обменять купленный товар на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.

В норме не оговорена разница в цене между обмениваемыми товарами. Тем самым она позволяет обменять товар на аналогичный с правом требования перерасчета покупной цены в случае ее уменьшения в пользу потребителя. Аналогичная норма предусмотрена ст. 25 закона о защите прав потребителей.

Таким образом, третье правило акции, не предусматривая возможности обменять товар на аналогичный меньшей стоимости, ограничивает права потребителей по сравнению с гарантированными им законодательством.

Такие действия, по мнению Роспотребнадзора, со стороны организатора акции направлены на обход положений законодательства и свидетельствуют об умышленном вовлечении потребителя в долгосрочные правоотношения с продавцом.

Судьи с этим не согласились.

Приведенное условие акции не ущемляет права потребителя ввиду того, что установлено и касается в основном товара надлежащего качества (бытовая техника), обмен которого в принципе не допускается в соответствии с постановлением Правительства от 19.01.1998 № 55 (документ утратил силу или отменен — прим. ред).

Таким образом, компания, напротив, улучшает права потребителя, предоставляя ему возможность обменять товар на бытовую технику, которую в соответствии с нормативными актами в обычных условиях потребитель обменивать не вправе.

Документ: постановление ВС от 06.07.2016 № 307-АД16-7457.

Фотография фасада магазина не доказывает проведения акции

Покупательница обратилась в суд с исковым заявлением к ИП о взыскании морального вреда, причиненного отказом кафе продать товар со скидкой по акции.

Она указала, что решила приобрести булочки по акции со скидкой в размере 30%, указанной на фасаде кафе. Однако при заказе булочек вместо указанной скидки был пробит чек со скидкой в размере только 10%.

Данными действиями, по ее мнению, предпринимателем нарушены ее права как покупателя. Продавец умышленно ввел покупателя в заблуждение, предоставив недостоверную информацию.

Ответа на свою претензию она не получила, что послужило основанием для обращения в суд.

Судьи отказали в удовлетворении иска в связи с его недоказанностью.

Они исходили из того, что истицей в нарушении требований ст. 56 ГПК не были представлены суду доказательства, с достоверностью свидетельствующие о нарушении ответчиком ее прав как потребителя, а именно доказательства, подтверждающие тот факт, что ответчик гарантировал приобретение истцом товара по акции.

Суд дал оценку представленной гражданкой фотографии с информацией о проводимой акции, но не принял ее в качестве относимого и допустимого доказательства по данному делу, поскольку фотография не отображала принадлежность ответчику информации о проводимой акции.

Документ: аппеляционное определение Московского городского суда от 04.07.2016 № 33-25813/2016.

Условие акции об обязательной покупке сим-карты закону не противоречит

Покупатель обратился Роспотребнадзор с жалобой на ООО «Сеть Связной». Согласно жалобе общество, реализовало телефон Fhilips Е 106 red выше стоимости, указанной на ценнике с обсчетом потребителя на сумму в 20 рублей. Согласно ценнику телефон стоит 1 190 рублей, по кассовому чеку уплаченная сумма составила 1 210 рублей. Роспотребнадзор оштрафовал компанию на 20 тысяч рублей.

ООО «Сеть Связной» обжаловала данный штраф в суде.

Судом установлено, что стоимость телефона без акции составляла 1190 рублей и указана на ценнике, размещенным под телефоном на витрине.

В результате контрольной закупки тайный покупатель приобрел в салоне связи ООО «Сеть Связной» телефон Fhilips Е 106 red, поддерживающий 2 сим-карты, стоимость которого в рамках акции составила 610 рублей.

В судебном заседании в качестве свидетеля была допрошена продавец магазина, которая пояснила, что условия акции состояли в том, что при покупке телефона и одновременном заключении договора на оказание услуг связи с двумя операторами сотовой связи с внесением денежных средств на лицевой счет сим-карт в размере 300 рублей на каждый лицевой счет, на телефон предоставляется скидка 580 рублей. Условия акции были доведены до устно продавцом и в информационных материалах, размещенных в салоне.

Согласно представленному в материалах дела кассовому чеку стоимость телефона составила 610 рублей, стоимость сим-карты составила 300 руб., стоимость сим-карты составила 300 руб. Итого стоимость покупки составила 2 100 рублей. Таким образом, Роспотребнадзор не обосновал, в чем именно выразился обсчет, обман потребителя. Суд отменил штраф.

Документ: решение Арбитражного суда Алтайского края от 15.06.2020 № А03-16878/2019.

На акции с алкоголем должна быть предупредительная надпись

Вокруг входной двери алкогольного магазина был размещен стилистический баннер с надписями: «Более 40 сортов напитков», «Перед употреблением охладить!» и изображениями бокалов, бочек, штопоров, виноградных листьев, в том числе стилизованной кружки с адресом сайта Кроме того, на баннер был прикреплен белый лист формата А4 с надписью: «Акция 1+1=3».

Частью 3 ст. 21 закона «О рекламе» установлено, что реклама алкогольной продукции в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению должно быть отведено не менее чем 10% рекламной площади (пространства). Сотрудники ФАС обнаружили, что информация об акции не содержала подобной предупредительной надписи. Компании вынесли предупреждение.

Документ: постановление Ульяновского УФАС от 24.08.2020 № 073/04/14.3-406/2020.

Алкогольным магазинам нужно быть особенно осторожными с рекламой

В Хабаровске антимонопольная служба обратила внимания на рекламные листовки, которые распространяли по почтовым ящикам жильцов. В них рекламировался магазин разливных напитков «Веселый папа». В рекламе магазина разливных напитков «Веселый папа» сообщалось о проведении акции.

ФАС посчитала, что это реклама алкогольной продукции и призвала ИП — владельца магазина к ответу.

ИП заявил, что листовка алкоголь не рекламируют, а продвигает только сам магазин. В ней нет ни изображений спиртной продукции, ни предложения ее купить.

Но контролеры отметили, что веселый папа явно не из-за лимонада, поэтому всему городу понятно, что в таком магазине можно купить. Против предпринимателя возбудили дело по ч.1 ст. 14.3 КоАП (нарушение законодательства о рекламе).

Документ: решение Хабаровского УФАС России от 25.03.2021 № 027/05/8-164/2021.