Как платить НДФЛ с доходов нерезидентов на удаленке за рубежом в 2024 году

С 1 января 2024 года реальное место работы удаленщика больше не имеет значения для работодателя. Налоговые ставки унифицировали как для тех, кто работает в России, так и для тех, кто трудится из-за рубежа. Но кое-что законодатели все-таки упустили. Подробности — в статье.
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Как платить НДФЛ с доходов нерезидентов на удаленке за рубежом в 2024 году
Иллюстрация: Theo Decker/pexels

Зачем понадобились поправки

Чтобы правильно начислить НДФЛ удаленщику, работодатель должен был точно знать реальное место нахождения своего сотрудника. Налоговый резидент России он или нет.

Но практически это было очень сложно сделать. Работник не обязан представлять загранпаспорт работодателю или еще каким-либо образом подтверждать местонахождение в России. 

Перед законодателями встали три задачи, которые нужно было решить одновременно:

  • упростить учет работодателям;

  • осложнить релокантам пребывание за границей;

  • пополнить бюджет.

В результате появился закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ. Вознаграждение, которое получит дистанционщик от российской организации или иностранной обособки, зарегистрированной в России, считается доходом, полученным от источников в России (подп. 6.2 п. 1 ст. 208 НК). За исключением ситуации, когда дистанционщик заключил договор с обособленным подразделением российской компании, которое само зарегистрировано за рубежом.

Как работают поправки

Перечни доходов от источников в России и за ее пределами содержатся в статье 208 НК. Вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами России для целей налогообложения относится к доходам, полученным от источников за пределами России (подп. 6 п. 3 ст. 208 НК). 

Если физлицо — получатель указанных доходов — признается налоговым резидентом России, то он обязан исчислить НДФЛ, подать декларацию, и уплатить налог в бюджет самостоятельно (ст. 207, подп. 3 п. 1, п. 2-4 ст. 228 НК).  А если не признается, то вообще платить НДФЛ в России не должен.

По смысле поправок получается, что вознаграждение для удаленщика теперь в любом случае будет считаться полученным от источников в России. Значит, работодатель — налоговый агент (письмо Минфина от 27.09.2023 № 03-04-05/92012).

Работодатели становятся налоговыми агентами по всем доходам, выплачиваемым удаленным работникам, которые трудятся за границей.

Поэтому должны вести налоговые регистры по этим работникам, отражать доходы и НДФЛ в расчете 6-НДФЛ и справках о доходах работников. Перечислить удержанный налог с зарплаты таких работников нужно в общие сроки (п. 6 ст. 226 НК).

Как удалось решить все три проблемы

  • Для работодателя.

Работодателям как бы больше нет нужды выяснять, где реально находится удаленщик. Если он заключил договор с российской компанией, которая находится на территории России, выплаты ему будут облагаться по стандартным налоговым ставкам в 13 и 15% (п. 3.1 ст. 224 НК).

Кроме того, не придется думать, по каким доходам работодатель является налоговым агентом, а по каким нет. Например, пособие по временной нетрудоспособности и материальная помощь сверх лимита заграничному удаленщику — это доходы от источников в России, с которых работодатель должен исчислять и удерживать НДФЛ (п. 1 письма Минфина от 05.04.2023 № 03-04-06/29885). 

  • Для релокантов.

Дело в том, что если российский гражданин потерял статус налогового резидента России, то, скорее всего, он приобрел статус налогового резидента в стране пребывания. И у него потребуют уплаты налога.

Так как в России платить НДФЛ в такой ситуации было не нужно, релокант платил только местный налог.

Теперь ему придется, возможно, платить сразу два налога с одного дохода — и в российский бюджет, и в бюджет страны пребывания.

Но напомним, что если международными договорами России установлен иной порядок обложения НДФЛ доходов сотрудников, то применяются правила и нормы этих договоров (п. 1 ст. 7 НК, письмо Минфина от 10.10.2023 № 03-04-06/96059).

  • Для бюджета.

Работодатели будут перечислять НДФЛ в российский бюджет со всех выплат своих удаленных работников, где бы те не находились. Исключение может установить только конкретный международный договор. 

Что законодатели упустили из виду

На самом деле, хотя бы формально, работодателям все равно нужно выяснять налоговое резидентство своего удаленного сотрудника. Ведь хотя ставка НДФЛ и не будет зависеть от его налогового статуса, остается вопрос с налоговыми вычетами.

Нерезидентам не положены вычеты на детей, лечение, обучение, приобретение жилья (п. 3 ст. 210 НК). Здесь-то никаких правок не внесли.

Как платить НДФЛ удаленщику, который заключил договор с российской заграничной обособкой

Сотрудник, который работает в обособленном подразделении российской организации, зарегистрированном за пределами России, не относится к дистанционщикам. Его доходы относятся к доходам, полученным от источников за пределами России. 

Если такой человек имеет статус налогового резидента России, то он сам должен исчислить НДФЛ и заплатить его в бюджет. А если статуса налогового резидента России он не имеет, то НДФЛ с таких доходов ему платить вообще не надо (подп. 6.2 п. 1, подп. 6 п. 3 ст. 208, подп. 3 п. 1, п. 2–4 ст. 228 НК, письмо Минфина от 10.10.2023 № 03-04-06/96059).

Какая сумма компенсации положена дистанционщику

Компенсацию за использование личного имущества удаленщика, который находится за пределами России, НДФЛ можно не облагать.

Есть два варианта (п. 1 ст. 217 НК):

  • в сумме, не превышающей 35 руб. за каждый день работы;

  • в сумме расходов, которые фактически понесены в интересах работодателя и подтверждены документально.

Определите точный размер компенсации в коллективном договоре, локальном нормативном акте, трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему. Можно еще утвердить в отдельном документе методику расчета суммы такой компенсации.

Комментарии

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