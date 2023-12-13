Зарплата

Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2023 года: таблица

По зарплате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников. Кроме того, с 2024 года меняются правила уплаты НДФЛ.
293
Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2023 года: таблица
drazenzigic/freepik

Сроки выплаты зарплаты

Зарплату надо платить не реже двух раз в месяц (каждые полмесяца).

При этом выплата должна быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.

То есть самый поздний срок, который может быть установлен для зарплаты за декабрь – 15 января.

При этом каждый работодатель определяет свои даты выплаты.

Например, 25-е и 10-е число, или 27-е и 12-е, или 20-е и 5-е.

Кстати, в 2024 году в зависимости от сроков выплаты аванса и зарплата на НДФЛ надо будет сдавать два уведомления в месяц или одно. Об этом мы рассказывали тут.

Сроки зарплаты в компании можно поменять, разъясняет Роструд.

В 2024 году вступают в силу изменения по ЕНП, НДФЛ, отдельным налогам и страховым взносам, расчету зарплаты, а годовую отчетность надо готовить по новым ФСБУ. Разберитесь во всех новшествах сразу в рамках одного курса повышения квалификации: «Все изменения-2024 для бухгалтера и кадровика». Вы научитесь отражать в работе изменения и встретите новый год без профессиональных страхов!

Только сейчас на курс действует скидка: 8 900 ₽ вместо 11 900 ₽. Старт потока: 1 января. Присоединяйтесь!

Записаться

Досрочная выплата

Выплачивать зарплату можно и раньше положенного срока (письмо Минтруда № 14-1/В-582 от 26.07.2019). Это право работодателя.

Но если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то досрочная выплата – обязанность работодателя.

Выплатить зарплату надо накануне праздничного (выходного) дня.

Выходные дни продлятся с 30 декабря по 8 января, и ближайший предшествующий им рабочий день – 29 декабря.

Смотрите в нашей таблице, когда надо выплатить зарплату за декабрь по нормам ТК РФ.

Установленный срок выплаты

Когда выплачивать

01.01.2024

29.12.2023

02.01.2024

03.02.2024

04.01.2024

05.01.2024

06.01.2024

07.01.2024

08.01.2024

09.01.2024

09.01.2024

10.01.2024

10.01.2024

11.01.2024

11.01.2024

12.01.2024

12.01.2024

13.01.2024

14.01.2024

15.01.2024

15.01.2024

То есть, в зависимости от установленной даты выплаты зарплаты за декабрь, самый ранний срок – это 29.12.2023, самый поздний – 15.01.2024.

Аванс декабря

Аванс за декабрь выплачивают в обычный срок. Если он совпадает с выходным днем, платят в ближайший предшествующий рабочий день.

Кстати, аванс положен всем, кто отработал хотя бы один день в первой половине месяца. Такое разъяснение дает Роструд.

Из-за сдвига даты выплаты (по причине длинных праздников) между авансом и зарплатой за вторую половину месяца может быть небольшой разрыв (гораздо меньше, чем полмесяца).

Но это не значит, что аванс в этом случае можно не платить, присоединив его к зарплате. Аванс нужен все равно, поясняет Роструд.

НДФЛ

Зарплата декабря, выплаченная в январе, является доходом января и не идет в форму 6-НДФЛ (и справки к ней) за 2023 год вообще.

Ее надо будет включить в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года и в справки за 2024 год.

Если же зарплата за декабрь будет выплачена в декабре (до 31.12.2023 включительно), то НДФЛ с нее войдет в уведомление по ЕНП по сроку сдачи 29.12.2023. Причем даже если выплата будет 31.12.2023 (в выходной день), НДФЛ все равно надо включать в последнее уведомление за декабрь с кодом периода 34/04.

С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления надо будет два раза в месяц.

Смотрите в нашей таблице, когда платить НДФЛ при разных сроках выплаты зарплаты за декабрь.

Установленный срок выплаты

Когда выплачивать

Срок перечисления НДФЛ

Срок сдачи уведомления по ЕНП

Период 6-НДФЛ

01.01.2024

29.12.2023

29.12.2023

29.12.2023

2023 год

02.01.2024

03.02.2024

04.01.2024

05.01.2024

06.01.2024

07.01.2024

08.01.2024

09.01.2024

09.01.2024

29.01.2024

25.01.2024

1 квартал 2024 года

10.01.2024

10.01.2024

11.01.2024

11.01.2024

12.01.2024

12.01.2024

13.01.2024

14.01.2024

15.01.2024

15.01.2024

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Онлайн-курсы для бухгалтеров

    📢 Приглашаем пройти курс «Все изменения-2024 для бухгалтера и кадровика» со скидкой 25%!

    «Клерк» собрал в одном курсе все нововведения, которые повлияют на работу бухгалтеров и кадровиков в 2024 году. Встречайте новшества без стресса!

    8
    УСН

    Низкая региональная ставка налога по УСН не работает при высоком доходе

    Региональные власти могут снижать ставки по УСН, но не все, а только стандартные. Повышенные ставки установлены на федеральном уровне и регионы их не регулируют.

    140

    Мероприятия

     Актуальные мероприятия для бухгалтеров Добавить мероприятие
    Трудовое право

    У многодетных сотрудников нет льгот при объявлении простоя

    Если в компании объявлен простой, то все сотрудники получают 2/3 оклада. Никаких льгот ни для кого нет.

    12
    Бесплатно с Отчетность в СФР

    Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году

    Сдавать ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо будет чаще и с новыми кодами.

    Что изменится в разделе 1.1 формы ЕФС-1 в 2024 году
    23
    Бесплатно с Государственные пенсии

    Как узнать свой стаж для пенсии. Мини-курс

    Разберем, какие периоды входят в стаж, как его узнать, куда обращаться и что делать. если стаж посчитан неверно.

    Как узнать свой стаж для пенсии. Мини-курс
    19
    Вебинары для бухгалтеров

    🎓Вебинар: ЭПД для опта и розницы. Как работать бухгалтерам в ритейле, у перевозчиков и производителей спиртосодержащей продукции. 13 декабря в 11:00 мск!

    Узнаете, как перейти на электронные транспортные накладные (ЭТрН) и электронные путевые листы (ЭПЛ).

    20
    Компенсация за неиспользованный отпуск

    Роструд объяснил, когда работодатель должен выплатить компенсацию за неиспользованный отпуск

    Если сотрудник проработал в компании год со дня трудоустройства, то ему положена полная компенсация за все неиспользованные отпуска.

    115

    Записи вебинаров

    700
    Новые видео от экспертов каждый день
    Трудовые отношения

    Путин принял новый закон о занятости населения

    Закон предусматривает ежегодную индексацию пособия по безработице, устанавливает новый порядок получения статуса безработного, а также гарантирует участникам СВО, предпенсионерам и сиротам преимущество при трудоустройстве.

    149
    Налог на сверхприбыль

    Участники ОЭЗ тоже платят налог на сверхприбыль

    Организации из особых экономических зон не освобождены от налога на сверхприбыль.

    32
    Зарплата

    Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2023 года: таблица

    По зарплате декабря у бухгалтеров ежегодно возникают вопросы, так как после последнего рабочего дня года наступает длинная череда праздников. Кроме того, с 2024 года меняются правила уплаты НДФЛ.

    drazenzigic/freepik
    292
    Логотип Клерк
    Клерк
    Карьера бухгалтера

    Как пробить зарплатный потолок и куда расти бухгалтеру

    Иногда кажется, что вы достигли своего максимума в профессии, но никогда не поздно перешагнуть свой максимум и выйти на новый уровень. Давайте разбираться, как выйти на новый профессиональный виток и увеличить доход.

    Как пробить зарплатный потолок и куда расти бухгалтеру
    68
    Инвестиции

    Компании могут инвестировать в облигации с помощью «Тинькофф Бизнес»

    Организации могут покупать и продавать облигации в личном кабинете на платформе «Инвестиции для бизнеса». Доступно больше 100 облигаций от российских эмитентов.

    39
    Бухгалтеры

    🔥 Приглашаем обсудить самые горячие темы на «Бухгалтерской Клерк.Конференции»!

    За один день вы разберетесь, как закрыть год и к каким изменениям 2024 года стоит подготовиться уже сейчас. Эксперты расскажут, что нового будет в налоговых проверках, как правильно применять ФСБУ и так ли страшен воинский учет.

    40
    Логотип Орхидея0808
    Орхидея0808
    Проверки ККТ

    Как организовать работу с ККТ, если принципал и покупатель — физические лица?

    ООО на УСН (доходы) реализует товары по агентскому договору: как организовать работу с ККТ, если принципал и покупатель — физические лица?

    3
    58
    Мошенничество

    Центробанк: мошенники предлагают проверить подлинность пятитысячных купюр и похищают деньги с банковского счета

    Под предлогом проверки наличных злоумышленники просят установить приложение от Банка России и присылают поддельную ссылку. После установки программы они получают доступ к телефону пользователя и к его счетам.

    94
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль

    Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    739
    Логотип Самозанятые.рф
    Самозанятые.рф
    Маркировка рекламы

    Как получить токен для рекламы: инструкция для предпринимателей и самозанятых

    Чтобы опубликовать рекламный пост и не попасть под штрафы, нужно получить токен. Написали пошаговый план: как его найти и где размещать.

    Как получить токен для рекламы: инструкция для предпринимателей и самозанятых
    69
    Таможенное право

    Статистическая отчетность в ФТС: зачем, кто и когда ее сдает

    Бизнесмены нередко продают свои товары через маркетплейсы. Многие крупные российские торговые площадки работают не только в РФ, но и за границей. С июля 2020 года, если товар с маркетплейсов купил кто-то из Евразийского экономического союза, продавец обязан сдать статистическую форму в таможню. Расскажем о том, как без ошибок выполнить это требование закона.

    Иллюстрация: freepik/freepik
    1
    1,6 тыс.
    Штрафы за персональные данные

    За неправильную работу с биометрией установили штрафы до 1 млн рублей

    Компаниям, которые допускают повторные нарушения в работе с биометрией и с персональными данными без письменного согласия, грозит штраф до 1,5 млн рублей.

    86
    Логотип Qugo
    Qugo
    Самозанятые

    ТОП-6 ошибок в договорах с самозанятыми

    Название статьи условно, и перечень не закрыт. Хотя бы потому, что практически ежедневно появляются новые формулировки. Мы постараемся предостеречь от самых очевидных ошибок, которые непременно приведут к претензиям «работников», ГИТ и налоговой службы.

    ТОП-6 ошибок в договорах с самозанятыми
    254