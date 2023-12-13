Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2023 года: таблица

Сроки выплаты зарплаты
Зарплату надо платить не реже двух раз в месяц (каждые полмесяца).
При этом выплата должна быть не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена.
То есть самый поздний срок, который может быть установлен для зарплаты за декабрь – 15 января.
При этом каждый работодатель определяет свои даты выплаты.
Например, 25-е и 10-е число, или 27-е и 12-е, или 20-е и 5-е.
Кстати, в 2024 году в зависимости от сроков выплаты аванса и зарплата на НДФЛ надо будет сдавать два уведомления в месяц или одно. Об этом мы рассказывали тут.
Сроки зарплаты в компании можно поменять, разъясняет Роструд.
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Досрочная выплата
Выплачивать зарплату можно и раньше положенного срока (письмо Минтруда № 14-1/В-582 от 26.07.2019). Это право работодателя.
Но если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем, то досрочная выплата – обязанность работодателя.
Выплатить зарплату надо накануне праздничного (выходного) дня.
Выходные дни продлятся с 30 декабря по 8 января, и ближайший предшествующий им рабочий день – 29 декабря.
Смотрите в нашей таблице, когда надо выплатить зарплату за декабрь по нормам ТК РФ.
Установленный срок выплаты
Когда выплачивать
01.01.2024
29.12.2023
02.01.2024
03.02.2024
04.01.2024
05.01.2024
06.01.2024
07.01.2024
08.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
10.01.2024
10.01.2024
11.01.2024
11.01.2024
12.01.2024
12.01.2024
13.01.2024
14.01.2024
15.01.2024
15.01.2024
То есть, в зависимости от установленной даты выплаты зарплаты за декабрь, самый ранний срок – это 29.12.2023, самый поздний – 15.01.2024.
Аванс декабря
Аванс за декабрь выплачивают в обычный срок. Если он совпадает с выходным днем, платят в ближайший предшествующий рабочий день.
Кстати, аванс положен всем, кто отработал хотя бы один день в первой половине месяца. Такое разъяснение дает Роструд.
Из-за сдвига даты выплаты (по причине длинных праздников) между авансом и зарплатой за вторую половину месяца может быть небольшой разрыв (гораздо меньше, чем полмесяца).
Но это не значит, что аванс в этом случае можно не платить, присоединив его к зарплате. Аванс нужен все равно, поясняет Роструд.
НДФЛ
Зарплата декабря, выплаченная в январе, является доходом января и не идет в форму 6-НДФЛ (и справки к ней) за 2023 год вообще.
Ее надо будет включить в 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года и в справки за 2024 год.
Если же зарплата за декабрь будет выплачена в декабре (до 31.12.2023 включительно), то НДФЛ с нее войдет в уведомление по ЕНП по сроку сдачи 29.12.2023. Причем даже если выплата будет 31.12.2023 (в выходной день), НДФЛ все равно надо включать в последнее уведомление за декабрь с кодом периода 34/04.
С 2024 года платить НДФЛ и сдавать уведомления надо будет два раза в месяц.
Смотрите в нашей таблице, когда платить НДФЛ при разных сроках выплаты зарплаты за декабрь.
Установленный срок выплаты
Когда выплачивать
Срок перечисления НДФЛ
Срок сдачи уведомления по ЕНП
Период 6-НДФЛ
01.01.2024
29.12.2023
29.12.2023
29.12.2023
2023 год
02.01.2024
03.02.2024
04.01.2024
05.01.2024
06.01.2024
07.01.2024
08.01.2024
09.01.2024
09.01.2024
29.01.2024
25.01.2024
1 квартал 2024 года
10.01.2024
10.01.2024
11.01.2024
11.01.2024
12.01.2024
12.01.2024
13.01.2024
14.01.2024
15.01.2024
15.01.2024
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