Когда платить зарплату и НДФЛ за декабрь 2023 года: таблица

Выходные дни продлятся с 30 декабря по 8 января, и ближайший предшествующий им рабочий день – 29 декабря.

Смотрите в нашей таблице, когда надо выплатить зарплату за декабрь по нормам ТК РФ.

То есть, в зависимости от установленной даты выплаты зарплаты за декабрь, самый ранний срок – это 29.12.2023, самый поздний – 15.01.2024.

Аванс декабря

Аванс за декабрь выплачивают в обычный срок. Если он совпадает с выходным днем, платят в ближайший предшествующий рабочий день.

Кстати, аванс положен всем, кто отработал хотя бы один день в первой половине месяца. Такое разъяснение дает Роструд.

Из-за сдвига даты выплаты (по причине длинных праздников) между авансом и зарплатой за вторую половину месяца может быть небольшой разрыв (гораздо меньше, чем полмесяца).

Но это не значит, что аванс в этом случае можно не платить, присоединив его к зарплате. Аванс нужен все равно, поясняет Роструд.

НДФЛ

Зарплата декабря, выплаченная в январе, является доходом января и не идет в форму 6-НДФЛ (и справки к ней) за 2023 год вообще.