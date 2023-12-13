Обзоры для бухгалтера

Минфин велел сдавать уведомления по ЕНП досрочно в декабре. Сколько потратят на еду в Новый год россияне? Минтруд против найма релокантов. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1583

Письмо Минфина было направлено на бюджетников, но остальные тоже получают рассылку по ТКС с указанием сдавать уведомления пораньше. Аналитики посчитали, во сколько обойдется праздничный стол в этом году. Минтруд не допускает заключения трудового договора с уехавшими за границу россиянами и предлагает заключать договоры ГПХ. И другие новости дня.

До старта всего один день! 14 декабря пройдет Бухгалтерская Клерк.Конференция

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Конференция пройдет в Краснодаре: отель Marriott, ул. Красная, 120.

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И платить и сдавать пораньше

Минфин выпустил письмо, в котором указал бюджетным учреждениям на необходимость сдать пораньше в декабре уведомления по ЕНП, да и сами налоговые платежи перечислить как можно быстрее.

При этом аналогичную рассылку получили и обычные коммерческие организации. Доходит до смешного (или не очень):

Похоже бухгалтерам пора строить машину времени.

Почем оливье?

Бурно «клерки» обсуждают набор для новогоднего стола, который оценили аналитики. В среднем он обойдется жителям РФ в 5100 рублей. Правда, набор получился немного странный и загадочный: бананы, яблоки, картошка, свекла, огурцы, горошек, яйца, сельдь, шпроты, свиные ножки, курица, колбаса, крабовые палочки, сыр, хрен, майонез, шампанское, водка и газировка.

Некоторые предлагают отказаться от бананов с яблоками и докупить чего повкуснее. Одни делятся своей нелюбовью к крабовым палочкам, а другие — любовью к печеной картошке и кильке. В общем на голодный желудок лучше новость не читать ;).

Маршрут на 2024 построен 

Можно пообещать себе, что с 1 января жизнь изменится, а можно сделать первые шаги уже сейчас. Например, записаться на курс «1С программист с нуля» и повысить свою квалификацию.

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Минтруд против!

Странную позицию занял Минтруд, причем она даже не согласуется с Трудовым кодексом, который подобных ограничений не устанавливает. Министерство вдруг заявило, что трудовые договоры для работы из-за границы «не допускаются».

Проблема в том, что дистанционные сотрудники могут переехать и даже не сообщить об этом работодателю. Тот просто и знать не будет, что работник поменял место жительства, если все общение и работа происходят на удаленке. Хотя некоторые компании работу за границей уже ограничили, это, например, Тинькофф и VK.

Пояснения по формам подъехали

По новым формам КУДиР на УСН и отчета 6-НДФЛ уже подоспели свежие пояснения (а мы их даже применять еще не начали).

В КУДиР новой формы нет раздела со страховыми взносами (IV раздел). Но действует она с 2024 года, а в книге 2023 года раздел есть, но новые правила по страховым взносам действуют уже в этом году. ФНС разрешила не заполнять в КУДиР за 2023 год IV раздел.

А вот уже разъяснения не от ФНС, а от экспертов «Клерка» по заполнению 6-НДФЛ. Строки в двух разделах будут постоянно совпадать. Речь про Раздел 1 строка 020 и Раздел 2 строка 160, где будет указываться удержанный НДФЛ за отчетный период (с 1 января по последнее число последнего месяца квартала). Такое вот контрольное соотношение получилось.

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Комментарии

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