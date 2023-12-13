Минфин велел сдавать уведомления по ЕНП досрочно в декабре. Сколько потратят на еду в Новый год россияне? Минтруд против найма релокантов. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1583

До старта всего один день! 14 декабря пройдет Бухгалтерская Клерк.Конференция
Профессиональные и начинающие бухгалтеры, аутсорсеры, собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели, аудиторы и консультанты со всей страны соберутся, чтобы послушать топовых спикеров, пообщаться и поделиться опытом. А еще, конечно, прочувствовать атмосферу наступающих праздников и получить подарки.
Конференция пройдет в Краснодаре: отель Marriott, ул. Красная, 120.
Вы можете выбрать удобный формат участия в Конференции: посмотреть трансляцию онлайн или приехать лично.
11 лекторов помогут вам разобраться в непростых изменениях 2024 года. Среди них топ-менеджеры, руководители компаний, налоговые аудиторы и юристы, эксперты по бухгалтерскому и воинскому учету, налогообложению, трудовым отношениям, специалисты в области инфобезопасности, самозанятости, аутосорсинга, работы с МЧД.
Все они исключительно опытные практики!
Мы сделали также специальный билет: включили в него новогодний подарок с шампанским и подписку Клерк.Премиум на 6 месяцев. Купить vip-билет.
И платить и сдавать пораньше
Минфин выпустил письмо, в котором указал бюджетным учреждениям на необходимость сдать пораньше в декабре уведомления по ЕНП, да и сами налоговые платежи перечислить как можно быстрее.
При этом аналогичную рассылку получили и обычные коммерческие организации. Доходит до смешного (или не очень):
Похоже бухгалтерам пора строить машину времени.
Почем оливье?
Бурно «клерки» обсуждают набор для новогоднего стола, который оценили аналитики. В среднем он обойдется жителям РФ в 5100 рублей. Правда, набор получился немного странный и загадочный: бананы, яблоки, картошка, свекла, огурцы, горошек, яйца, сельдь, шпроты, свиные ножки, курица, колбаса, крабовые палочки, сыр, хрен, майонез, шампанское, водка и газировка.
Некоторые предлагают отказаться от бананов с яблоками и докупить чего повкуснее. Одни делятся своей нелюбовью к крабовым палочкам, а другие — любовью к печеной картошке и кильке. В общем на голодный желудок лучше новость не читать ;).
Маршрут на 2024 построен
Можно пообещать себе, что с 1 января жизнь изменится, а можно сделать первые шаги уже сейчас. Например, записаться на курс «1С программист с нуля» и повысить свою квалификацию.
Если вы бухгалтер, финансист или экономист — обязательно рассмотрите направление разработки на 1С. Это существенно повысит вашу ценность и откроет новые карьерные возможности в 2024 году.
Сейчас самое лучшее время, чтобы начать!
✅ Первый платеж только через 6 месяцев
✅ За эти 6 месяцев освоите необходимые навыки
✅ Курс проходит с поддержкой опытных менторов
✅ С помощью Центра карьеры разработаете четкую карьерную стратегию
✅ Сможете брать новые задачи на своей работе
Реклама: ООО «СКИЛФЭКТОРИ», ИНН 9702009530, erid:LjN8KQUmE
Минтруд против!
Странную позицию занял Минтруд, причем она даже не согласуется с Трудовым кодексом, который подобных ограничений не устанавливает. Министерство вдруг заявило, что трудовые договоры для работы из-за границы «не допускаются».
Проблема в том, что дистанционные сотрудники могут переехать и даже не сообщить об этом работодателю. Тот просто и знать не будет, что работник поменял место жительства, если все общение и работа происходят на удаленке. Хотя некоторые компании работу за границей уже ограничили, это, например, Тинькофф и VK.
Пояснения по формам подъехали
По новым формам КУДиР на УСН и отчета 6-НДФЛ уже подоспели свежие пояснения (а мы их даже применять еще не начали).
В КУДиР новой формы нет раздела со страховыми взносами (IV раздел). Но действует она с 2024 года, а в книге 2023 года раздел есть, но новые правила по страховым взносам действуют уже в этом году. ФНС разрешила не заполнять в КУДиР за 2023 год IV раздел.
А вот уже разъяснения не от ФНС, а от экспертов «Клерка» по заполнению 6-НДФЛ. Строки в двух разделах будут постоянно совпадать. Речь про Раздел 1 строка 020 и Раздел 2 строка 160, где будет указываться удержанный НДФЛ за отчетный период (с 1 января по последнее число последнего месяца квартала). Такое вот контрольное соотношение получилось.
Хотите знать обо всех изменениях для бухгалтера и кадровика? Срочно запишитесь на новый курс от «Клерка». Мы собрали все самые важные изменения в одном курсе. Старт обучения с 1 января.
Официальное удостоверение Рособрнадзора о повышении квалификации и знания, без которых вы не сможете работать в 2024 году — гарантируем. Пока скидка на курс 25%!
Спасибо, что дочитали выпуск № 1583 до конца💗! Все выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.
Подписывайтесь на журнал и читайте его в вашей электронной почте:
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ваша а где половина декабря?!😱 редакция
Комментарии