Минфин велел сдавать уведомления по ЕНП досрочно в декабре. Сколько потратят на еду в Новый год россияне? Минтруд против найма релокантов. 🤯«Ночной бухгалтер» № 1583

По новым формам КУДиР на УСН и отчета 6-НДФЛ уже подоспели свежие пояснения (а мы их даже применять еще не начали).

В КУДиР новой формы нет раздела со страховыми взносами (IV раздел). Но действует она с 2024 года, а в книге 2023 года раздел есть, но новые правила по страховым взносам действуют уже в этом году. ФНС разрешила не заполнять в КУДиР за 2023 год IV раздел.

А вот уже разъяснения не от ФНС, а от экспертов «Клерка» по заполнению 6-НДФЛ. Строки в двух разделах будут постоянно совпадать. Речь про Раздел 1 строка 020 и Раздел 2 строка 160, где будет указываться удержанный НДФЛ за отчетный период (с 1 января по последнее число последнего месяца квартала). Такое вот контрольное соотношение получилось.

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