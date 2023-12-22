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Внештатный персонал: на чем можно сэкономить, а что для бизнеса рискованно

Перед любым бизнесом всегда стоит задача по оптимизации расходов. Рассказываем, как внештатный персонал может сэкономить и что важно учесть.

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Внештатный персонал: на чем можно сэкономить, а что для бизнеса рискованно
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Кто такие внештатники и чем они так привлекательны

В российском законодательстве термина «внештатный сотрудник» официально не существует. Но на практике так называют человека, который выполняет работы или оказывает услуги по договору гражданско-правового характера (ГПХ).

По условиям договора это лицо должно выполнить конкретную задачу в оговоренные сроки и получить за это вознаграждение.

К внештатникам условно относятся:

  • физические лица без статуса самозанятого или ИП,

  • индивидуальные предприниматели,

  • самозанятые.

Экономия от привлечения внештатного персонала

  • Нет обязательных трудовых гарантий.

Трудовой договор влечет для работодателя массу обязательств и финансовых расходов: выплата отпускных, больничных и различных компенсаций (за простои по вине работодателя, при увольнении за неотгулянные отпуска), выходного пособия.

С внештатником все проще: выполнил работу по договору ГПХ — получил вознаграждение. У заказчика не возникает дополнительных затрат.

  • Можно сэкономить на расходах по организации рабочего места.

Организация рабочего места работника по найму — это забота работодателя. Причем условия труда должны соответствовать установленным нормам: достаточное освещение, площадь рабочего места, безопасность и т. д. А если работник трудится удаленно и использует свою технику и оборудование — ему нужно компенсировать расходы. Например: за электричество, интернет и т.д.. 

С внештатником таких проблем нет. Где и как образом он будет выполнять работы — это его забота. Главное, исполнение обязательств по договору. 

Внештатник использует собственные инструменты и оборудование. А заказчик может сэкономить на расходах по содержанию рабочего места, покупке оргтехники, инструментов и выплате компенсаций.

  • Не нужно платить обязательные платежи в бюджет и сдавать отчетность.

Данное преимущество касается только ИП и самозанятых. Налоги и страховые взносы они уплачивают в бюджет самостоятельно. Соответственно, заказчику не нужно выполнять роль налогового агента по НДФЛ, нагружая свою бухгалтерию лишней работой, тратить собственные средства на взносы и сдавать в срок отчетность, чтобы не получить штрафы. 

А вот за физических лиц без специального статуса заказчику также нужно платить страховые взносы, а с сумм вознаграждения удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ. Отчитываться в контролирующие органы по данной категории внештатников необходимо как по штатным сотрудникам.

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Риски сотрудничества с внештатным персоналом

Но каким бы радужным не казалось привлечение внештатных сотрудников, нужно помнить и о рисках. В противном случае последствия могут стать настолько затратными, что сведут на нет все преимущества.

  • Переквалификация отношений в трудовые контролирующими органами.

Самый большой риск в сотрудничестве с внештатниками — это риск переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые. 

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Если это произойдет, то заказчику придется: 

  • доплатить страховые взносы в бюджет;

  • сдать в ИФНС и СФР несданные отчеты;

  • оплатить штрафы и пени за просрочку уплаты обязательных платежей и сдачу отчетности;

  • перечислить сотруднику полагающиеся ему по Трудовому кодексу выплаты.

Наиболее высокий риск и затратные последствия для договоров ГПХ, заключенных с ИП и самозанятыми. За физическое лицо без специального статуса нужно будет лишь перечислить полагающиеся ему выплаты и компенсации.

Данный риск, к сожалению, присутствует всегда, вне зависимости от количества привлекаемых внештатников, на какие работы они привлекаются или на какой срок. Но его можно минимизировать!

Чтобы минимизировать риск переквалификации отношений в трудовые важно:

  • Заключать с внештатниками правильные договоры, исключая в них любые признаки трудовых отношений. 

  • Не сотрудничать с самозанятыми – бывшим штатным работником вашей компании, если с момента прекращения трудовых отношений прошло менее двух лет.

  • Отслеживать, чтобы все закрывающие документы (акты, чеки) были в наличии и в порядке.

  • Потеря исполнителем специального статуса.

Как выше уже отмечалось, самозанятые и ИП самостоятельно платят обязательные платежи за себя в бюджет. Заказчик освобождается от роли налогового агента. Но если исполнитель теряет свой специальный статус, то заказчик обязан удержать с сумм вознаграждения НДФЛ и перечислить в бюджет, а также заплатить страховые взносы, как за физлицо без специального статуса.

Исполнитель может сняться самостоятельно с учета и не предупредить заказчика, или потерять право на применение специального режима. Например, самозанятый может превысить допустимый лимит годового дохода в 2,4 млн рублей.

Чтобы защитить компанию от ненужных расходов, важно:

  • Изучить условия работы с плательщиками НПД и требования к ним.

  • Проверять статус исполнителя в начале сотрудничества и перед каждой выплатой вознаграждения.

  • Прописать в договоре обязанность исполнителя предупреждать о потере статуса и обязанности предоставления закрывающих документов, а также штрафные санкции за неисполнение этих условий.

  • Сложность организации сотрудничества с большим количеством внештатных сотрудников.

Если компания привлекает одного или нескольких внештатных сотрудников, разобраться с документами несложно. Но если в сезонные периоды бизнесу нужны сотни внештатников, то отследить все нюансы и собрать закрывающую документацию — это серьезная проблема. 

Минимизируйте риски при привлечении внештатного персонала с YouDo Бизнес:

  • Помогаем бизнесу работать с самозанятыми и физ лицами без специального статуса, резидентами и нерезидентами, а также с ИП.

  • Автоматизируем документооборот между заказчиком и исполнителем, документы подписываются с помощью ЭЦП (ПЭП).

  • Помогаем исполнителю получить статус самозанятого, проверяем его лимиты и статус перед выплатой, и сохраняем все чеки в личном кабинете заказчика.

  • При необходимости интегрируемся по API в любую систему заказчика для более быстрого и удобного взаимодействия.

  • Подготавливаем уведомления для ФМС по нерезидентам. 

  • Помогаем правильно составить договора с исполнителями.

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