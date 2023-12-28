С 2024 года начнут действовать другие правила по расчету базы для НДФЛ. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1593

В 2023 году дивиденды и зарплату с прочими доходами разделяли. По каждому виду доходов определялась своя база. Свыше 5 млн доходы облагались повышенной ставкой налога — 15%, по каждой базе отдельно! В 2024 году все доходы придется суммировать. А еще вспомним, какие инициативы депутатов в этом году не сбылись и расскажем, как отдыхаем и работаем в 2024 году.

Базы по НДФЛ, наконец, объединятся

Теперь НДФЛ будут считать сразу правильно. Если точнее, в этом году налоговики получали от налоговых агентов данные по доходам, сами их складывали и, если база оказывалась выше 5 млн, собирали остаток НДФЛ тоже сами.

Теперь же эта странная система работать не будет, чему бухгалтеры явно рады.

Хотя в комментариях сразу возникли и вопросы. Например, можно ли в таком случае со следующего года, при отсутствии зарплаты, применять социальные, медицинские и имущественные вычеты к дивидендам?

Ответ — нет. Вычеты применяются только по отношению к основной базе, а дивиденды к ней не принадлежат. Суммировать базы будут именно в целях расчета предела 5 млн, после которого применяется повышенная ставка.

Не случилось, не сбылось

Сделали небольшой дайджест депутатских предложений, которые так и не были приняты.

А ведь идеи были ого-го:

четырехдневная рабочая неделя;

допотпуск новоиспеченным бабушкам и дедушкам;

длинные майские праздники;

7-ми часовая рабочая пятница и много чего еще.

Вспоминайте, какие инициативы года вам тоже понравились (или наоборот).

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2024-й, мы идем!

Обуреваемые любопытством и желанием составить рабочие графики, бухгалтеры и кадровики изучают производственный календарь на 2024 год.

Есть два важных момента: первый — 2024 год — високосный, в нем 366 дней, второй — выходных и праздничных дней в году 118. Пусть не дали третий выходной и короткую пятницу, мы и так отдохнем, правда?

Пенсионеры получат индексированные пенсии уже в декабре

Это те самые, за январь, что выплатят раньше. Они уже будут выплачены с учетом установленной индексации с 1 января 2024 года — 7,5%.

Готовимся к Новому году по-бухгалтерски!

Пока все закупают колбасу и ищут яйца дешевле 200 рублей за десяток, бухгалтеры традиционно выясняют, что делать с больными новогодними вопросами.

Вот несколько разборов, которые помогут решить иногда непростые задачки учета.

Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение — накупили для офиса новогодних украшений, поставили елку и приготовили подарки. Шеф радостно закупается, тратя деньги с корпоративной карточки, а бухгалтеру придумывать, как правильно все эти расходы списать. Разбор поможет в этом.

Выплата зарплаты за декабрь 2023 года. Мини-курс — любимая декабрьская тема, конечно, зарплата. Когда платить, а если не платить, что за это будет?

13 зарплата по итогам года: что это такое, кому полагается, как оформить, кого можно лишить — и еще немного про денежки. Премии любят все, а 13-я зарплата (так называют годовую премию), обычно, целое событие и она больше остальных бонусов.

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