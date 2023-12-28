С 2024 года начнут действовать другие правила по расчету базы для НДФЛ. ⏳«Ночной бухгалтер» № 1593

Базы по НДФЛ, наконец, объединятся
Теперь НДФЛ будут считать сразу правильно. Если точнее, в этом году налоговики получали от налоговых агентов данные по доходам, сами их складывали и, если база оказывалась выше 5 млн, собирали остаток НДФЛ тоже сами.
Теперь же эта странная система работать не будет, чему бухгалтеры явно рады.
Хотя в комментариях сразу возникли и вопросы. Например, можно ли в таком случае со следующего года, при отсутствии зарплаты, применять социальные, медицинские и имущественные вычеты к дивидендам?
Ответ — нет. Вычеты применяются только по отношению к основной базе, а дивиденды к ней не принадлежат. Суммировать базы будут именно в целях расчета предела 5 млн, после которого применяется повышенная ставка.
Не случилось, не сбылось
Сделали небольшой дайджест депутатских предложений, которые так и не были приняты.
А ведь идеи были ого-го:
четырехдневная рабочая неделя;
допотпуск новоиспеченным бабушкам и дедушкам;
длинные майские праздники;
7-ми часовая рабочая пятница и много чего еще.
Вспоминайте, какие инициативы года вам тоже понравились (или наоборот).
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2024-й, мы идем!
Обуреваемые любопытством и желанием составить рабочие графики, бухгалтеры и кадровики изучают производственный календарь на 2024 год.
Есть два важных момента: первый — 2024 год — високосный, в нем 366 дней, второй — выходных и праздничных дней в году 118. Пусть не дали третий выходной и короткую пятницу, мы и так отдохнем, правда?
Пенсионеры получат индексированные пенсии уже в декабре
Это те самые, за январь, что выплатят раньше. Они уже будут выплачены с учетом установленной индексации с 1 января 2024 года — 7,5%.
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Вот несколько разборов, которые помогут решить иногда непростые задачки учета.
Новогодние расходы организации: отражение в учете, налогообложение — накупили для офиса новогодних украшений, поставили елку и приготовили подарки. Шеф радостно закупается, тратя деньги с корпоративной карточки, а бухгалтеру придумывать, как правильно все эти расходы списать. Разбор поможет в этом.
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Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ваша уже поработала тайным Дедом Морозом (а вы?) редакция
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