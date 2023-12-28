🤷‍♀️Какие инициативы депутатов не сбылись в 2023 году

«Клерк» собрал обещания общественных деятелей, которые оказались несбыточными.

Осенью 2023 года депутаты хотели установить по пятницам 7-часовой рабочий день, чтобы освободить сотрудников от стресса и выгорания.

Весной в Госдуму внесли законопроект о длинных выходных с 1 по 9 мая за счет сокращения новогодних каникул на четыре дня. Аргументировали это тем, что лучше пожарить шашлыки на природе, а не сидеть дома за салатами.

Понедельник после празднования Пасхи собирались сделать выходным днем. Например, в 2024 году выходным днем мог бы стать 6 мая, а в 2025 году – 21 апреля.

Сотрудникам с аллергией хотели разрешить работать на удаленке, если у них будет справка от врача.

В Госдуме предложили давать дополнительный отпуск сотрудникам, у которых родились внуки. Трудовой кодекс и так позволяет при рождении ребенка брать отпуск до пяти календарных дней по письменному заявлению.

Летом депутаты предложили сократить рабочий день сотрудникам из-за жары. Поскольку работодатель должен обеспечить комфортную температуру на рабочих местах. Хотели сокращать работу на час, если температура воздуха 28,5 °С, на два часа при температуре до 29 °С и на три часа, если термометр покажет больше 29,1 °С.

Для многодетных сотрудников собирались установить четырехдневную рабочую неделю. По 32 часа в неделю смогли бы работать те, у кого есть трое и более детей до 18 лет и до достижения младшими из них 14 лет.

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предлагала Минтруду ввести шестидневную рабочую неделю для всех без исключения. Так общественные деятели собирались повысить прочной российской экономики. Авторы инициативы напомнили, что в годы Великой Отечественной войны рабочие трудились даже семь дней в неделю.