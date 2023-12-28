Обзор самых популярных маркетплейсов 2023-2024 

Чтобы попасть на сайт маркетплейса, просто кликайте на заголовок с его названием. Если вы не нашли своей площадки в обзоре и хотите в него попасть — напишите нам на почту sales@klerk.ru.
Если вы — пользователь маркетплейсов (как покупатель или как селлер) — оставьте в комментариях свое мнение про площадки. Расскажите про опыт покупок или сотрудничества в качестве селлера.
Обратите внимание, что почти на всех площадках для продавцов есть калькуляторы, где можно прикинуть потенциальную прибыль, узнать размер комиссии. Стоит воспользоваться ими перед тем, как начинать продавать.
Wildberries
Маркетплейс, который регулярно занимает первые места в топах. У Wildberries 695 пунктов приёма в России, Беларуси, Казахстане и в других странах.
Благодаря активной рекламе на тв и соцсетях маркетплейс постоянно расширяет свою аудиторию. Ассортимент товаров — универсальный. Здесь можно найти любые товары — от хозяйственных мелочей до брендовой одежды.
Для продавцов работают обе схемы сотрудничества с маркетплейсами: FBO (Fulfillment by Operator – схема торговли со склада маркетплейса), FBS (доставка со склада продавца).
Плюсы: большая аудитория покупателей, раскрученная площадка, где точно можно найти свою нишу. Низкий порог для входа, как утверждает Вайлдберриз, можно стартовать, имея на раскрутку 30 000 рублей. Работает с самозанятыми.
Данные с тг-канала маркетплейса для партнеров
Минусы: высокая конкуренция, сложная система комиссий и штрафов, периодически у компании возникали конфликты с владельцами ПВЗ в части санкций и брака, одностороннего изменения правил сотрудничества, хотя сейчас стороны нашли общий язык.
OZON
Еще одна топовая площадка для онлайн-продаж. Ассортимент товаров тоже универсальный. Есть детские товары, электроника, одежда и многое другое.
В целом маркетплейс отличается дружелюбным сервисом, как по отношению к покупателям, так и к продавцам. В гонке за лидером Ozon наращивает количество точеки выдачи заказов по стране. По данным компании у нее более 40 000 ПВЗ и постаматов.
Действует две схемы взаимодействия с площадкой — знакомые нам уже FBS и FBO. А еще можно вести продажи со своего склада, но с услугой доставки сторонними перевозчиками (realFBS).
На маркетплейсе можно быстро создать личный кабинет. Для этого от ИП нужны ИНН, адрес и реквизиты банка, от организации — ИНН и реквизиты, от самозанятых — ИНН, копия паспорта, реквизиты банка и немного информации о себе.
Есть возможность кредитования селлеров.
На площадке уделяют много внимания обучению новичков.
Плюсы: лояльность маркетплейса к продавцам, простой вход на площадку, большая аудитория и положительная репутация среди покупателей, понятная аналитика продаж.
Минусы: каждый дополнительный сервис вам придется оплачивать отдельно, меньшее по сравнению с лидером количество ПВЗ, что увеличивает сроки доставки покупателям, выплаты дважды в месяц, за более гибкий график придется платить отдельную комиссию.
Яндекс.Маркет
Здесь найдется все, как в знаменитом слогане — купить на площадке можно продукты, бытовую технику, инструменты, обувь, одежду, детские игрушки и т.д.
На маркетплейсе 17,6 млн покупателей, тариф за размещение товара составляет от 3 до 22,5%.
Предлагается 4 варианта взаимодействия с маркетплесом:
Fulfillment by Yandex — продажа со склада площадки.
Fulfillment by seller — обработка заказов и хранение товара на продавце. маркет доставляет заказы.
Экспресс — в течение часа в собираете заказ и передаете его маркету, он доставляет его до покупателя за 1–2 часа.
Delivery by seller — почти все процессы на самом селлере, маркет выступает в роли витрины и приводит к продавцу покупателей.
Площадка предлагает 10 000 бонусных рублей при регистрации, которые можно потратить на продвижение и рекламу.
Маркетплейс работает с юрлицами, ИП и самозанятыми.
Плюсы: Яндекс — это система. поэтому многие сервисы в ней пересекаются, а товары активно продвигаются во всех сервисах, например через Яндекс.Доставку или поисковик. Достаточно прозрачная система комиссий, простой выход на площадку.
Минусы: большая конкуренция, мало складов и пунктов выдачи заказов.
Для бухгалтеров, которые хотят лучше разбираться с бухгалтерским и налоговым учетом по продажам на маркетплейсах предлагаем пройти курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса.
Вы поймете особенности учета, налогов и документооборота на маркетплейсах, проверите полученные навыки с помощью тестов, получите удостоверение, которое мы занесем в официальный реестр Рособрнадзора (ФИС ФРДО).
Мегамаркет
Маркетплейс. входящий в состав экосистемы Сбера. Площадка тоже предлагает бонусные рубли — 30 000 на продвижение при регистрации. Покупатели могут оплачивать товары бонусами Спасибо. Каталог площадки включает в себя все популярные категории товаров, в т.ч. продукты.
Кэшбек бонусами мотивирует посетителей маркетплейса совершать покупки. продвижение происходит в т.ч. и за счет других сервисов Сбера, например, рекламу Мегамаркета пользователи видят в банковском приложении Сбера на телефоне. Пунктов выдачи заказов по стране более 72 000. Комиссия начинается от 3%.
4 схемы работы:
«Доставка от Мегамаркета (FBS)»
«Хранение + доставка от Мегамаркета (FBO)»
«Доставка от продавца (DBS)»
«Выдача из магазина (C&C, P&C)»
Плюсы: активная реклама и продвижение маркетплейса, большое количество пользователей, простой выход для начала продаж, реферальная программа, гибкие тарифы, нет такого уровня конкуренции, как на других маркетплейсов, есть возможность занять выгодную нишу.
Минусы: возможно продажа отдельных категорий товаров будет идти не так успешно, как на более раскрученных площадках.
Мегамаркет ведет блог на «Клерке» — здесь вы узнаете о новых сервисах для селлеров и покупателей, акциях для более успешных продаж и много другой полезной информации для бизнеса.
Оставьте свой отзыв о маркетплейсе в нашем рейтинге.
AliExpress
Маркетплейс предлагает максимально простую регистрацию — только с помощью ИНН. Комиссия от 5%. 35 млн пользователей в месяц. Категории товаров — буквально от А до Я, от мелкой бижутерии до огромного дивана в гостиную.
Бонус — 0% на первые 100 проданных товаров. В своих условиях площадка довольна гибкая — можно настроить и удобный график выплат, и выбрать самый оптимальный вариант доставки.
Плюсы: быстрая и бесплатная регистрация, большая аудитория, широкие возможности для доставки.
Минусы: высокая минимальная комиссия, не работает с самозанятыми.
Lamoda
Популярный маркетплейс, специализирующийся на брендовой одежде, обуви и аксессуарах. Хорошо подойдет производителям, которые хотят продавать и продвигать новые отечественные бренды. На площадке более 13 млн покупателей, 17 000 пунктов выдачи заказов.
Работает маркетплейс только с юридическими лицами, у которых есть права или разрешение на продажу товарного знака.
Сотрудничество возможно по трем схемам:
Плюсы: удобный личный кабинет, пункты выдачи по России и СНГ.
Минусы: высокая комиссия, долгая процедура регистрации (проверка занимает до двух дней), жесткие требования к продавцам.
KazanExpress
Позиционирует себя, как первый в России маркетплейс с бесплатной доставкой за 1 день. Доставка осуществляется в 115 городов, 460 пунктов выдачи. Пока не так, как на других маркетплейсах впечатляет количество покупателей — 3 млн.
Предлагают услуги для тех, кто только начинает бизнес — разработку бренда, фото для карточек товаров в собственной фотостудии.
Каталог с большим количеством товаров, но не все ниши заняты плотно — для развития это хороший вариант, начать продавать на том маркетплейсе, где конкуренция минимальна.
Плюсы: быстрая и бесплатная доставка, простой вывод средств, собственная система логистики.
Минусы: довольно высокая комиссия, зависит от цены на товар, пока не очень большая сеть ПВЗ.
Читайте и другие обзоры «Клерка»:
Комментарии