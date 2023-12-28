Обзор самых популярных маркетплейсов 2023-2024 

Маркетплейс, который регулярно занимает первые места в топах. У Wildberries 695 пунктов приёма в России, Беларуси, Казахстане и в других странах.

Благодаря активной рекламе на тв и соцсетях маркетплейс постоянно расширяет свою аудиторию. Ассортимент товаров — универсальный. Здесь можно найти любые товары — от хозяйственных мелочей до брендовой одежды.

Для продавцов работают обе схемы сотрудничества с маркетплейсами: FBO (Fulfillment by Operator – схема торговли со склада маркетплейса), FBS (доставка со склада продавца).

Плюсы: большая аудитория покупателей, раскрученная площадка, где точно можно найти свою нишу. Низкий порог для входа, как утверждает Вайлдберриз, можно стартовать, имея на раскрутку 30 000 рублей. Работает с самозанятыми.

Данные с тг-канала маркетплейса для партнеров

Минусы: высокая конкуренция, сложная система комиссий и штрафов, периодически у компании возникали конфликты с владельцами ПВЗ в части санкций и брака, одностороннего изменения правил сотрудничества, хотя сейчас стороны нашли общий язык.