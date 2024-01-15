Статьи для бухгалтера
Обзоры для бухгалтера

В чате ФНС нескончаемые жалобы, а глава налоговиков считает ЛК комфортными настолько, что людям хочется платить налоги. 😤«Ночной бухгалтер» № 1601

Чат ФНС буквально распирает от бесконечных вопросов «Доколе?!». Заявления зависают, взносы не списываются, декларация 3-НДФЛ не отправляется, деньги с ЕНС уходят непонятно куда или даже не доходят. Зато Даниил Егоров уверен — личные кабинеты работают, да еще так хорошо, что народ сам с удовольствием налоги платит. Эти и другие новости за сегодня в выпуске «Ночного бухгалтера».

Фейлы дня

Не зря налоговики сделали открытый чат для общения с налогоплательщиками. Наша редакция с попкорном наблюдает за развивающимися в нем событиями.

Вот, например, пишут:

На что налоговики почему-то отвечают про уменьшение патента на взносы:

Заработались, наверное.

У других налогоплательщиков заявления на уменьшение патента на взносы просто зависают и весь налог, без уменьшения, списывают в бюджет.

Есть и другие проблемы:

  • Налоговики невнимательно продолжают читать обращения. Например, задан вопрос: если работодатель сдал отчет 6-НДФЛ со справками сразу после праздников, почему в личных кабинетах сотрудников данные по ним не появились? Инспекция отвечает — данные будут В ЛК, как только работодатель представит отчеты. Эммм… так он уже представил. Или ФНС хочет сказать, что будет выжидать до последнего срока?

  • Физлица не могут отправить 3-НДФЛ. На этапе подтверждения появляется непредвиденная ошибка. Как пишет автор вопроса — судя по отзывам в интернете, это массовая проблема. А другой пользователь сообщает, что техподдержка рекомендует «ждать 7 дней и дольше». Вот бы нам на требования так отвечать, да?

  • У некоторых платежи просто потерялись: из трех отправленных до ЕНС добрался один. Налогоплательщику ФНС рекомендует «…обратиться в налоговый орган по месту учета с предъявлением выписки по расчетному счету по состоянию на дату перечисления денежных средств.». Для ИП, которая проживает в другом регионе, вариант так себе. Но налоговики настаивают — чтобы разобраться, все равно надо обращаться напрямую в инспекцию.

    Кстати, в чате часто пишут о невозможности дозвониться в инспекции на местах и просят, чтобы специалист налоговой связался с организацией сам.

  • Еще одна большая проблема — не списываются суммы фиксированных взносов, хотя срок их уплаты уже прошел 9 января, да еще и пени начисляются. На вопрос одного ИП по этому поводу, инспекция отвечает туманно: «В предстоящих начислениях у Вас отсутствует сумма для перечисления в бюджет.». И что это значит? Взносы не начислены?

Бывает и просто крик души:

Напомним, что получить вычет ИП может, если получает доход как наемный сотрудник и работодатель удерживает у него НДФЛ, или сам ИП работает на общей системе и платит этот налог.

Надо признать, что в чате попадаются и благодарности за решение вопросов, но жалоб существенно больше.

Все это особенно любопытно выглядит на фоне заявления Даниила Егорова о том, что личные кабинеты ФНС созданы настолько комфортными, что люди с удовольствием ими пользуются и охотно платят налоги. А вот реакция бухгалтера на слова главы ведомства:

Не пропустите изменения

С этого года нужно по новым правилам заполнять КУДиР на УСН.

И декларация 3-НДФЛ сдается по новой форме. Заполнять ее (признаем, так уж и быть) просто в личном кабинете. Главное, чтобы сервис починили.

Кто, если не мы?

Если директор уже надоел вам вопросами «Где деньги, Зин?», то это не потому что он вредный, а потому что знает — доверять в вопросах сложных цифр и расчетов можно только бухгалтеру.

Не расстраивайте директора — научитесь составлять управленческие отчеты, которые он оценит по достоинству. Не просто словами, но и деньгами. Ведь управленка — это и про аналитику, и про оптимизацию расходов, и про планирование. Вы создаете экономию, даете грамотные советы — получаете бонусы.

Курс Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования от А до Я научит вас работать с управленкой профессионально, а еще вы получите более 30 таблиц и инструкций в помощь вашей учебе и работе. Онлайн-курс стоит всего 3 499 руб. по акции. Спешите воспользоваться скидкой в 70%!

Купить курс

Новые регионы могут получить вычет для ККТ

Такой бонус в 18 000 рублей при покупке кассы действовал для предпринимателей в 2017-2019 годах. Минфин планирует возобновить этот проект для ИП из новых регионов. Пока они и так могут не применять ККТ (до февраля 2025 года), но вычет собираются предоставить тем, кто до этого времени купит кассу.

Что нового на «Клерке»

Во-первых, мы обзавелись собственными стикерами и еще пополняем их коллекцию. Даже просим вас помочь с этим. И не просто так, а еще и подарок дадим ;)

Вот, например любимые стикеры нашего главного редактора.

Скачать стикеры для Телеграм можно тут.

Во-вторых, мы запустили очень крутые новые мини-курсы. Первый из них можно посмотреть и почитать вот здесь — тема «7 модных налоговых схем: когда они безопасны». Кроме видео в курсе подробный конспект-лонгрид и небольшие тестовые вопросы, которые помогут проверить себя.

Сегодня вышел второй: Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Но он доступен подписчикам Клерк.Премиум, так что поторопитесь подключить подписку.

Подписаться

Спасибо, что дочитали выпуск № 1601 до конца💗! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете здесь.

Подпишись на рассылку прямо сейчас:

РАССЫЛКА426 883 читателя

Ночной бухгалтер

Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах

Ваша надеемся ваш понедельник был лучше редакция

Начать дискуссию

🍅Власти назвали причину подорожания помидоров и огурцов

Рост цен производителей на овощи в России связан с сезонностью, и уже весной помидоры и огурцы подешевеют.

1
41
НДФЛ

С этого года инвесторам придется платить НДФЛ с материальной выгоды

В новом году перестала действовать льгота в виде освобождения от НДФЛ на материальную выгоду в 2021–2023 гг., если инвестор приобрел бумагу с дисконтом более 20% от рыночной цены.

60
Наличные деньги

В честь 300-летия РАН выпустили серебряную монету

Центробанк выпустил 3 тысячи серебряных памятных монет номиналом 3 рубля.

28
Логотип DirektorDovolen
DirektorDovolen

Как стать действительно востребованным финансово успешным бухгалтером, без смс, регистраций, бесплатно и навсегда

Карьерный трек бухгалтера или как я выбирала кем стать.

Как стать действительно востребованным финансово успешным бухгалтером, без смс, регистраций, бесплатно и навсегда
2
12
Инвестиции

Инвесторы отзывают иски к Euroclear

Частным инвесторам начали выплачивать средства по указу президента, поэтому они отказываются от исков к иностранному депозитарию.

31
Ипотека

Центробанк увеличит лимиты на льготную ипотеку для банков, которые не берут комиссию с застройщиков

Банковские комиссии для застройщиков приведут к разрыву цен между первичным и вторичным рынком жилья и создадут угрозу для заемщиков.

45
Нотариат

Власти запретят легализовать доходы через нотариусов

Нотариусы будут требовать от банков документы с подтверждением перечисления денежных средств заемщику. Это позволит избежать фиктивных медиативных соглашений.

64

Записи вебинаров

714
Новые видео от экспертов каждый день
Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
63
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как перечислить страховые взносы если счет организации заблокирован?

Добрый вечер всем! Вопрос может показаться смешным, однако, что-то не удалось найти решения. Как можно перечислить страховые взносы в СФР на травматизм, если расчетный счет организации заблокирован?

27
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какую дату указывать в форме ЕФС-1 при заключении трудового договора?

Здравствуйте! Подскажите, с сотрудником заключён трудовой договор 15 января с указанием, что к работе приступить с 17 января. В форме ЕФС-1 подраздел 1.1 в графе 2 указываем 15 или 17 число? Приказ о приеме от 15 января. Спасибо.

43
НДФЛ

Когда не будут облагаться НДФЛ и страховыми взносами суточные выплаты водителям

Если размер суточных выплат не превышает 700 рублей за каждый день работы водителя в России и 2 500 рублей — за границей.

42
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли ИП на УСН платить НДС?

Добрый вечер! ИП УСН доходы собирается продавать товар одну покупателю с НДС. Подскажите, пожалуйста, теперь нужно ежеквартально оплачивать УСН, сдавать декларацию по НДС и платить этот НДС? И можно ли сдать декларацию по НДС через портал налоговой или надо подключаться через СБИС, например?

28
Управленческий учет

Фаталити: как испортить отчет из-за одной галочки в 1С

При автоматизации управленческого учета даже одна галочка может запороть всю отчетность. Например, если забыть поставить ее в 1С: УНФ «Кассовый метод учета доходов и расходов».

1
114
Инвестиции

Суд арестовал выплаты по белорусским еврооблигациям на 27 млн рублей

Арбитражный суд удовлетворил иск частного инвестора к Беларусбанку о взыскании купонных выплат по евробондам.

30
Бесплатно с Социальная поддержка

Как можно использовать материнский капитал в 2024 году

Рассказываем, как изменилась сумма материнского капитала в 2024 году и как можно использовать эту меру поддержки от государства.

Как можно использовать материнский капитал в 2024 году
57
Бесплатно с Отпуска

Как перенести отпуск, если сотрудник заболел. Мини-курс

Ежегодный отпуск можно запланировать и утвердить в графике отпусков, а вот больничный предвидеть невозможно. Разберемся, как перенести отпуск из-за болезни.

Как перенести отпуск, если сотрудник заболел. Мини-курс
30
Отчетность в СФР

Сведения о страховом стаже за 2023 год: кто сдает, какие сведения включать в отчет

После окончания календарного года компания должна отчитаться перед СФР по форме СЗВ-СТАЖ (прежнее название). С 2023 года эта форма вошли в ЕФС-1 и стала там подразделом 1.2 раздела 1.

Иллюстрация: wayhomestudio/freepik
1
205
Регистрация ККТ

Госдума упростит регистрацию контрольно-кассовой техники

ИП, которые оказывают образовательные и физкультурно-спортивные услуги, смогут не применять ККТ.

69
Общество

На Дальнем Востоке возобновили программу льготного автокредитования «Семейный автомобиль»

Получить господдержку при покупке автомобиля смогут семьи с детьми, инвалиды медработники, преподаватели, участники СВО и их родственники.

54
Ведение бизнеса

Как в 2024 году законно оформить и провести общее собрание участников ООО

Штрафом до 700 000 рублей могут наказать за отказ или уклонение от созыва очередного общего собрания ООО. Формальный подход к проведению собрания приведет к аннулированию всех последующих решений. Подготовили инструкцию на основании чужих ошибок и известной судебной практики.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
37