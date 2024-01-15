В чате ФНС нескончаемые жалобы, а глава налоговиков считает ЛК комфортными настолько, что людям хочется платить налоги. 😤«Ночной бухгалтер» № 1601

Фейлы дня
Не зря налоговики сделали открытый чат для общения с налогоплательщиками. Наша редакция с попкорном наблюдает за развивающимися в нем событиями.
Вот, например, пишут:
На что налоговики почему-то отвечают про уменьшение патента на взносы:
Заработались, наверное.
У других налогоплательщиков заявления на уменьшение патента на взносы просто зависают и весь налог, без уменьшения, списывают в бюджет.
Есть и другие проблемы:
Налоговики невнимательно продолжают читать обращения. Например, задан вопрос: если работодатель сдал отчет 6-НДФЛ со справками сразу после праздников, почему в личных кабинетах сотрудников данные по ним не появились? Инспекция отвечает — данные будут В ЛК, как только работодатель представит отчеты. Эммм… так он уже представил. Или ФНС хочет сказать, что будет выжидать до последнего срока?
Физлица не могут отправить 3-НДФЛ. На этапе подтверждения появляется непредвиденная ошибка. Как пишет автор вопроса — судя по отзывам в интернете, это массовая проблема. А другой пользователь сообщает, что техподдержка рекомендует «ждать 7 дней и дольше». Вот бы нам на требования так отвечать, да?
У некоторых платежи просто потерялись: из трех отправленных до ЕНС добрался один. Налогоплательщику ФНС рекомендует «…обратиться в налоговый орган по месту учета с предъявлением выписки по расчетному счету по состоянию на дату перечисления денежных средств.». Для ИП, которая проживает в другом регионе, вариант так себе. Но налоговики настаивают — чтобы разобраться, все равно надо обращаться напрямую в инспекцию.
Кстати, в чате часто пишут о невозможности дозвониться в инспекции на местах и просят, чтобы специалист налоговой связался с организацией сам.
Еще одна большая проблема — не списываются суммы фиксированных взносов, хотя срок их уплаты уже прошел 9 января, да еще и пени начисляются. На вопрос одного ИП по этому поводу, инспекция отвечает туманно: «В предстоящих начислениях у Вас отсутствует сумма для перечисления в бюджет.». И что это значит? Взносы не начислены?
Бывает и просто крик души:
Напомним, что получить вычет ИП может, если получает доход как наемный сотрудник и работодатель удерживает у него НДФЛ, или сам ИП работает на общей системе и платит этот налог.
Надо признать, что в чате попадаются и благодарности за решение вопросов, но жалоб существенно больше.
Все это особенно любопытно выглядит на фоне заявления Даниила Егорова о том, что личные кабинеты ФНС созданы настолько комфортными, что люди с удовольствием ими пользуются и охотно платят налоги. А вот реакция бухгалтера на слова главы ведомства:
Не пропустите изменения
С этого года нужно по новым правилам заполнять КУДиР на УСН.
И декларация 3-НДФЛ сдается по новой форме. Заполнять ее (признаем, так уж и быть) просто в личном кабинете. Главное, чтобы сервис починили.
Кто, если не мы?
Если директор уже надоел вам вопросами «Где деньги, Зин?», то это не потому что он вредный, а потому что знает — доверять в вопросах сложных цифр и расчетов можно только бухгалтеру.
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Новые регионы могут получить вычет для ККТ
Такой бонус в 18 000 рублей при покупке кассы действовал для предпринимателей в 2017-2019 годах. Минфин планирует возобновить этот проект для ИП из новых регионов. Пока они и так могут не применять ККТ (до февраля 2025 года), но вычет собираются предоставить тем, кто до этого времени купит кассу.
Что нового на «Клерке»
Во-первых, мы обзавелись собственными стикерами и еще пополняем их коллекцию. Даже просим вас помочь с этим. И не просто так, а еще и подарок дадим ;)
Вот, например любимые стикеры нашего главного редактора.
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Во-вторых, мы запустили очень крутые новые мини-курсы. Первый из них можно посмотреть и почитать вот здесь — тема «7 модных налоговых схем: когда они безопасны». Кроме видео в курсе подробный конспект-лонгрид и небольшие тестовые вопросы, которые помогут проверить себя.
Сегодня вышел второй: Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Но он доступен подписчикам Клерк.Премиум, так что поторопитесь подключить подписку.
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Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ночной бухгалтер
Узнаете как платить меньше налогов, избежать проверок, разбираться в новых законах
Ваша надеемся ваш понедельник был лучше редакция
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