В чате ФНС нескончаемые жалобы, а глава налоговиков считает ЛК комфортными настолько, что людям хочется платить налоги. 😤«Ночной бухгалтер» № 1601

Не зря налоговики сделали открытый чат для общения с налогоплательщиками. Наша редакция с попкорном наблюдает за развивающимися в нем событиями.

Вот, например, пишут:

На что налоговики почему-то отвечают про уменьшение патента на взносы:

Заработались, наверное.

У других налогоплательщиков заявления на уменьшение патента на взносы просто зависают и весь налог, без уменьшения, списывают в бюджет.

Есть и другие проблемы:

Налоговики невнимательно продолжают читать обращения . Например, задан вопрос: если работодатель сдал отчет 6-НДФЛ со справками сразу после праздников, почему в личных кабинетах сотрудников данные по ним не появились? Инспекция отвечает — данные будут В ЛК, как только работодатель представит отчеты . Эммм… так он уже представил. Или ФНС хочет сказать, что будет выжидать до последнего срока?

Физлица не могут отправить 3-НДФЛ . На этапе подтверждения появляется непредвиденная ошибка. Как пишет автор вопроса — судя по отзывам в интернете, это массовая проблема . А другой пользователь сообщает, что техподдержка рекомендует «ждать 7 дней и дольше». Вот бы нам на требования так отвечать, да?

У некоторых платежи просто потерялись : из трех отправленных до ЕНС добрался один. Налогоплательщику ФНС рекомендует «…обратиться в налоговый орган по месту учета с предъявлением выписки по расчетному счету по состоянию на дату перечисления денежных средств.». Для ИП, которая проживает в другом регионе, вариант так себе. Но налоговики настаивают — чтобы разобраться, все равно надо обращаться напрямую в инспекцию. Кстати, в чате часто пишут о невозможности дозвониться в инспекции на местах и просят, чтобы специалист налоговой связался с организацией сам.

Еще одна большая проблема — не списываются суммы фиксированных взносов, хотя срок их уплаты уже прошел 9 января, да еще и пени начисляются. На вопрос одного ИП по этому поводу, инспекция отвечает туманно: «В предстоящих начислениях у Вас отсутствует сумма для перечисления в бюджет.». И что это значит? Взносы не начислены?

Бывает и просто крик души:

Напомним, что получить вычет ИП может, если получает доход как наемный сотрудник и работодатель удерживает у него НДФЛ, или сам ИП работает на общей системе и платит этот налог.

Надо признать, что в чате попадаются и благодарности за решение вопросов, но жалоб существенно больше.

Все это особенно любопытно выглядит на фоне заявления Даниила Егорова о том, что личные кабинеты ФНС созданы настолько комфортными, что люди с удовольствием ими пользуются и охотно платят налоги. А вот реакция бухгалтера на слова главы ведомства: