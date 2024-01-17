Когда можно продлить испытательный срок

Единственной законной причиной, чтобы продлить работнику испытательный срок, может быть его отсутствие на рабочем месте по уважительным причинам. Увеличить срок испытания для того, чтобы протестировать навыки работника нельзя. Это нужно было сделать в период изначально установленного испытательного срока.

Условие об испытательном сроке не является обязательным для трудоустройства, его может не быть в трудовом договоре. Компания вправе принимать работников без испытательного срока. Подобные решения принимает руководитель по своему усмотрению.

Если испытательный срок устанавливается, период испытания вносится в трудовой договор с работником по соглашению сторон (в ст. 70 ТК) либо устанавливается отдельным соглашением, когда работник допущен к работе до оформления трудового договора в письменной форме. Напомнил Роструд в своем телеграмм-канале.

По ТК испытательный срок не может превышать:

6 месяцев — для руководителей организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений организаций;

2 недел ь — для работников, заключивших трудовой договор на срок от 2 до 6 месяцев;

3 месяцев — для остальных работников.

Если в трудовом договоре изначально не было условия об испытательном сроке, работник считается принятым на работу без его прохождения. Если срок испытания истек, а работник продолжает трудиться, он считается выдержавшим испытание (ст. 71 ТК) и принятым на работу.

Продлить испытательный срок без оснований, просто по решению руководителя нельзя. Например, при необходимости протестировать еще какие-то навыки работника.

Увеличить испытательный срок можно, только если в период испытания сотрудник отсутствовал на работе, например, был на больничном. Это позволяет статья 70 ТК, где сказано, что в срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

Новый период оформляется приказом руководителя о продлении испытательного срока на время болезни. Уволить сотрудника на больничном нельзя. Если за время болезни вы приняли решение об увольнении, сообщить об этом работнику нужно только после его выхода на работу.