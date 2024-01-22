Как влияет на бизнес банкротство физлица через МФЦ

С 3 ноября 2023 года правила списания непосильных долгов физлица смягчили. Рассказываем, как новации повлияют на бизнес человека–банкрота.

Суть изменений

В правила внесудебного банкротства физлиц через МФЦ внесли изменения (законом от 04.08.2023 № 474-ФЗ). Теперь списать долги по кредитам, налогам или коммунальным платежам можно, если их общий размер от 25 000 до 1000 000 ₽ (прежде было — от 50 000 до 500 000 ₽). На долги должны быть исполнительные листы, а у должника — отсутствовать деньги и имущества для оплаты. Вся процедура бесплатная.

Если человек живет только на пенсию или декретное пособие, в банкротство можно идти через год после того, как кредитор получил исполнительный лист. В остальных случаях — если долг по листу числится дольше 7 лет.

По-прежнему не спишут долги по алиментам, возмещению вреда здоровью, например, после ДТП, и еще ряд других долгов из ч. 1 ст. 223.4 закона о банкротстве от 26.10.2002 № 127-ФЗ.

Для банкротства в МФЦ подают заявление по форме из приказа Минэкономразвития от 4 августа 2020 № 497. Один из пунктов заявления — наличие, на текущий момент или прежде, статуса ИП. От этого факта зависят последствия банкротства, о которых расскажем ниже.

Пошаговую инструкцию и список документов для оформления банкротства можно посмотреть на сайтах МФЦ в своем регионе, например, вот одна из них.

В МФЦ долги спишут через 6 месяцев после обращения, его гражданина признают банкротом. И с даты признания банкротом начинают действовать ограничения из ст. 223.6 закона о банкротстве. Среди них есть запреты по ведению бизнеса, при этом вид бизнеса не важен. О том, что человек обанкротился, налоговая узнает по информации из Федресурса — это сайт с сообщениями о банкротстве.

Самозанятым быть можно

Рассмотрим, в каком виде можно продолжить бизнес, а когда это станет невозможно.

Остаться самозанятым или вновь им стать после банкротства — можно. Также ФНС пояснила, что самозанятым может стать и обанкротившийся ИП — письмо ведомства от 28.06.2019 № 03-11-11/47696.

ИП открыть можно, но есть исключение

ИП банкрота закроет налоговая. Новое нельзя будет открыть 5 лет.

Также нельзя открыть новое ИП, если прежде этот статус уже был, но гражданин закрыл ИП менее чем за год до подачи заявления в МФЦ о банкротстве. Попытки закончатся отказом налоговой инспекции в открытии ИП по пункту «ш» ст. 23 закона о регистрации юрлиц и ИП от 08.08.2001 № 129-ФЗ.

Если статуса ИП не было, то стать новым ИП после банкротства можно.

Пятилетний запрет не будет распространяться на регистрацию ИП и тогда, когда банкротство проходило через суд, и дело завершилось мировым соглашением с кредиторами — п. 20 Обзора ВС от 10.06.2020.

Директором ООО быть нельзя, владеть компанией можно

Три года после банкротства нельзя становится директором компании, даже своей. Если банкрот был ИП, то срок составит пять лет. А вот иметь долю в компании можно — так считает ФНС. То есть можно остаться или вновь стать участником ООО.

Десять лет нельзя становится директором банка; пять лет — директором страховой и микрофинансовой компании, негосударственного пенсионного или паевого фонда.

Банки могут отказать в кредитах

Пять лет после банкротства нельзя просто так взять займ или кредит. О своем банкротстве следует сообщить банку или компании, у которой планировалось взять займ.