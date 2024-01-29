Уведомление по ЕНП

Какие КБК указывать в уведомлениях по ЕНП в 2024 году

Данный справочный материал обобщает в себе КБК, которые в 2024 году нужно указывать в уведомлениях по ЕНП по различным налогам и страховым взносам.
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Какие КБК указывать в уведомлениях по ЕНП в 2024 году
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Вид платежа

КБК

Страховые взносы

Единый тариф за работников

182 1 02 01000 01 1000 160.
В уведомлении суммы по видам страхования не разбивайте. 

Взносы по иностранцам, которые застрахованы по отдельным видам страхования

  • 182 1 02 15010 06 1000 160 — пенсионные взносы;

  • 182 1 02 15020 06 1000 160 — социальные взносы;

  • 182 1 02 15030 08 1000 160 — медицинские взносы.

Взносы с выплат прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, судьям федеральных судов, мировым судьям

  • 182 1 02 10000 01 1000 160 — социальные взносы;

  • 182 1 02 11000 01 1000 160 — медицинские взносы.

Пенсионные взносы по дополнительным тарифам за сотрудников, которые заняты на вредных работах.

  • 182 1 02 04010 01 1010 160 — взносы по доптарифу, который не зависит от результатов спецоценки;

  • 182 1 02 04010 01 1020 160 — взносы по доптарифу, который зависит от результатов спецоценки.

Пенсионные взносы по дополнительным тарифам за сотрудников, занятых на тяжелых или опасных работах.

  • 182 1 02 04020 01 1010 160 — взносы по доптарифу, который не зависит от результатов спецоценки;

  • 182 1 02 04020 01 1020 160 — взносы по доптарифу, который зависит от результатов спецоценки.

НДФЛ

НДФЛ с доходов сотрудников в пределах 5 млн руб. с начала года

182 1 01 02010 01 1000 110

НДФЛ с доходов сотрудников свыше 5 млн руб. с начала года

182 1 01 02080 01 1000 110

НДФЛ с доходов ИП в пределах 5 млн руб. с начала года

182 1 01 02020 01 1000 110

НДФЛ с доходов ИП свыше 5 млн руб. с начала года

182 1 01 02080 01 1000 110

НДФЛ с дивидендов в пределах 5 млн руб. с начала года

182 1 01 02130 01 1000 110

НДФЛ с дивидендов свыше 5 млн руб. с начала года

182 1 01 02140 01 1000 110

НДФЛ с дивидендов нерезидента независимо от суммы

182 1 01 02130 01 1000 110

Налог на имущество

С кадастровой стоимости за год, а также ежеквартальные авансы, если они установлены в регионе

182 1 06 02010 02 1000 110

Транспортный налог

Платеж за год, а также ежеквартальные авансы, если они установлены в регионе

182 1 06 04011 02 1000 110

Земельный налог

Платеж за год, а также ежеквартальные авансы, если они установлены в регионе

Чтобы определить верный КБК, нужно знать, где расположен участок. Это может быть городское или сельское поселение, округ, внутригородской район или даже межселенная территория. В каждом случае КБК будет свой. Исключение предусмотрено только для городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. За ними закреплены отдельные КБК. Например, код для Москвы — 182 1 06 06031 03 1000 110

Налог по УСН

Ежеквартальные авансы (база — «доходы»)

182 1 05 01011 01 1000 110

Ежеквартальные авансы (база — «доходы минус расходы»)

182 1 05 01021 01 1000 110

Налог по ЕСХН

Авансовый платеж за полугодие (только по нему надо сдавать уведомление)

182 1 05 03010 01 1000 110

Налог на прибыль

Платежи налоговых агентов

КБК разные для разных операций. Например, различаются КБК при выплате:

  • дохода иностранной организации, у которой нет постоянного представительства в РФ. Код — 182 1 01 01030 01 1000 110;

  • дивидендов российским и иностранным организациям. КБК — 182 1 01 01040 01 1000 110 и 182 1 01 01050 01 1000 110 соответственно

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Какие КБК указывать в уведомлениях по ЕНП в 2024 году

Данный справочный материал обобщает в себе КБК, которые в 2024 году нужно указывать в уведомлениях по ЕНП по различным налогам и страховым взносам.

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