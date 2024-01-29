Какие КБК указывать в уведомлениях по ЕНП в 2024 году

Вид платежа
КБК
Страховые взносы
Единый тариф за работников
182 1 02 01000 01 1000 160.
Взносы по иностранцам, которые застрахованы по отдельным видам страхования
Взносы с выплат прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, судьям федеральных судов, мировым судьям
Пенсионные взносы по дополнительным тарифам за сотрудников, которые заняты на вредных работах.
Пенсионные взносы по дополнительным тарифам за сотрудников, занятых на тяжелых или опасных работах.
НДФЛ
НДФЛ с доходов сотрудников в пределах 5 млн руб. с начала года
182 1 01 02010 01 1000 110
НДФЛ с доходов сотрудников свыше 5 млн руб. с начала года
182 1 01 02080 01 1000 110
НДФЛ с доходов ИП в пределах 5 млн руб. с начала года
182 1 01 02020 01 1000 110
НДФЛ с доходов ИП свыше 5 млн руб. с начала года
182 1 01 02080 01 1000 110
НДФЛ с дивидендов в пределах 5 млн руб. с начала года
182 1 01 02130 01 1000 110
НДФЛ с дивидендов свыше 5 млн руб. с начала года
182 1 01 02140 01 1000 110
НДФЛ с дивидендов нерезидента независимо от суммы
182 1 01 02130 01 1000 110
Налог на имущество
С кадастровой стоимости за год, а также ежеквартальные авансы, если они установлены в регионе
182 1 06 02010 02 1000 110
Транспортный налог
Платеж за год, а также ежеквартальные авансы, если они установлены в регионе
182 1 06 04011 02 1000 110
Земельный налог
Платеж за год, а также ежеквартальные авансы, если они установлены в регионе
Чтобы определить верный КБК, нужно знать, где расположен участок. Это может быть городское или сельское поселение, округ, внутригородской район или даже межселенная территория. В каждом случае КБК будет свой. Исключение предусмотрено только для городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. За ними закреплены отдельные КБК. Например, код для Москвы — 182 1 06 06031 03 1000 110
Налог по УСН
Ежеквартальные авансы (база — «доходы»)
182 1 05 01011 01 1000 110
Ежеквартальные авансы (база — «доходы минус расходы»)
182 1 05 01021 01 1000 110
Налог по ЕСХН
Авансовый платеж за полугодие (только по нему надо сдавать уведомление)
182 1 05 03010 01 1000 110
Налог на прибыль
Платежи налоговых агентов
КБК разные для разных операций. Например, различаются КБК при выплате:
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