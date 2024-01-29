Какие КБК указывать в уведомлениях по ЕНП в 2024 году

Данный справочный материал обобщает в себе КБК, которые в 2024 году нужно указывать в уведомлениях по ЕНП по различным налогам и страховым взносам.

Новые КБК для уведомлений по ЕНП в 2024 году.pdf

Новые КБК для уведомлений по ЕНП в 2024 году.pdf

Вид платежа КБК Страховые взносы Единый тариф за работников 182 1 02 01000 01 1000 160.

В уведомлении суммы по видам страхования не разбивайте. Взносы по иностранцам, которые застрахованы по отдельным видам страхования 182 1 02 15010 06 1000 160 — пенсионные взносы;

182 1 02 15020 06 1000 160 — социальные взносы;

182 1 02 15030 08 1000 160 — медицинские взносы. Взносы с выплат прокурорам, сотрудникам Следственного комитета, судьям федеральных судов, мировым судьям 182 1 02 10000 01 1000 160 — социальные взносы;

182 1 02 11000 01 1000 160 — медицинские взносы. Пенсионные взносы по дополнительным тарифам за сотрудников, которые заняты на вредных работах. 182 1 02 04010 01 1010 160 — взносы по доптарифу, который не зависит от результатов спецоценки;

182 1 02 04010 01 1020 160 — взносы по доптарифу, который зависит от результатов спецоценки. Пенсионные взносы по дополнительным тарифам за сотрудников, занятых на тяжелых или опасных работах. 182 1 02 04020 01 1010 160 — взносы по доптарифу, который не зависит от результатов спецоценки;

182 1 02 04020 01 1020 160 — взносы по доптарифу, который зависит от результатов спецоценки. НДФЛ НДФЛ с доходов сотрудников в пределах 5 млн руб. с начала года 182 1 01 02010 01 1000 110 НДФЛ с доходов сотрудников свыше 5 млн руб. с начала года 182 1 01 02080 01 1000 110 НДФЛ с доходов ИП в пределах 5 млн руб. с начала года 182 1 01 02020 01 1000 110 НДФЛ с доходов ИП свыше 5 млн руб. с начала года 182 1 01 02080 01 1000 110 НДФЛ с дивидендов в пределах 5 млн руб. с начала года 182 1 01 02130 01 1000 110 НДФЛ с дивидендов свыше 5 млн руб. с начала года 182 1 01 02140 01 1000 110 НДФЛ с дивидендов нерезидента независимо от суммы 182 1 01 02130 01 1000 110 Налог на имущество С кадастровой стоимости за год, а также ежеквартальные авансы, если они установлены в регионе 182 1 06 02010 02 1000 110 Транспортный налог Платеж за год, а также ежеквартальные авансы, если они установлены в регионе 182 1 06 04011 02 1000 110 Земельный налог Платеж за год, а также ежеквартальные авансы, если они установлены в регионе Чтобы определить верный КБК, нужно знать, где расположен участок. Это может быть городское или сельское поселение, округ, внутригородской район или даже межселенная территория. В каждом случае КБК будет свой. Исключение предусмотрено только для городов федерального значения: Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. За ними закреплены отдельные КБК. Например, код для Москвы — 182 1 06 06031 03 1000 110 Налог по УСН Ежеквартальные авансы (база — «доходы») 182 1 05 01011 01 1000 110 Ежеквартальные авансы (база — «доходы минус расходы») 182 1 05 01021 01 1000 110 Налог по ЕСХН Авансовый платеж за полугодие (только по нему надо сдавать уведомление) 182 1 05 03010 01 1000 110 Налог на прибыль Платежи налоговых агентов КБК разные для разных операций. Например, различаются КБК при выплате: дохода иностранной организации, у которой нет постоянного представительства в РФ. Код — 182 1 01 01030 01 1000 110;

дивидендов российским и иностранным организациям. КБК — 182 1 01 01040 01 1000 110 и 182 1 01 01050 01 1000 110 соответственно

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