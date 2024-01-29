Книга доходов и расходов по УСН с 2024 года

Книгу учета доходов и расходов с 2024 года нужно заполнять по новой форме. Что изменилось, как ее заполнить при УСН и образец заполнения найдете в этой статье.

Книга учета доходов и расходов: что изменилось с 2024 года

Книга учета доходов и расходов (КУДиР) — это специальный регистр. Организации и ИП, применяющие УСН, могут не вести бухучет, а заносить в этот регистр хозяйственные операции для последующего расчета налоговой базы по налогу УСН. Эти операции заносят в книгу по мере перечисления или поступления по ним денежных средств.

Новая форма КУДиР для плательщиков УСН начинает действовать с 01.01.2024. Она утверждена приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@. Изменен также порядок ее заполнения.

Основные изменения:

на титульном листе больше не нужно приводить адрес местонахождения организации (местожительства ИП);

уточнили графы 5, 6, 8—10, 14 раздела II. Так, в графу 8 включают расходы на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение ОС;

раздел V старой книги, в котором отражали торговый сбор те, кто уменьшают на этот сбор налог по УСН, сделали разделом IV. Прежний раздел IV из новой формы убрали. Раньше в нем отражали расходы, на которые можно уменьшить исчисленный налог (авансовый платеж) при УСН по п. 3.1 ст. 346.21 НК. Это, в частности, пенсионные взносы;

появился новый раздел V «Расходы, предусмотренные пунктом 3.1 статьи 346.21 НК, в виде суммы страховых взносов на обязательное пенсионное и на обязательное медицинское страхование, уменьшающие сумму налога (авансовых платежей по налогу), исчисленную за отчетный (налоговый) период». Как следует из названия, в нем нужно указывать суммы страховых взносов, которые платят ИП в фиксированном размере, с разбивкой по кварталам.

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Заполнение книги доходов и расходов

КУДиР нужно заполнить в соответствии с порядком заполнения книги учета доходов и расходов при УСН (порядок при УСН). Организации и ИП на УСН с объектом «Доходы» в КУДиР заполняют (пп. 10—12, 46, 47 порядка при УСН):

титульный лист;

раздел I без справки к нему. В нем отражают доходы и некоторые расходы;

раздел IV, если уплачивают торговый сбор.

Титульный лист заполняют в соответствии с п. 6 порядка при УСН.

В строке «на 20__ год» указывают две последние цифры года, на который заводите книгу учета.

Поле «Форма по ОКУД» не заполняют. В нем указывают код по Общероссийскому классификатору управленческой документации. Однако соответствующего кода в классификаторе нет.

В поле «Дата (год, месяц, число)» проставляют дату начала ведения КУДиР.

В строке «Налогоплательщик (наименование организации / фамилия, имя, отчество ИП)» отражают наименование организации или полностью Ф.И.О. индивидуального предпринимателя.

В поле «по ОКПО» нужно проставить код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций, который присвоен органами государственной статистики. Сведения о кодах ОКПО размещаются в Интернете в формате открытых данных по адресу (пп. 1, 4 раздела III положения об ОКПО).

В поле с ИНН и КПП организации или ИНН ИП — реквизиты организации или ИП.

В строке «Объект налогообложения» — «Доходы».

В строке «Номера расчетных и иных счетов, открытых в банках» — номера всех открытых счетов (20 цифр) и наименования банков, в которых они открыты.

Раздел I книги учета заполняют в соответствии с пп. 7–17 порядка при УСН:

в графе 1 указывают порядковый номер регистрируемой операции;

в графе 2 указывают номер и дату первичного документа, который подтверждает операцию. Это может быть платежное поручение, кассовый чек;

в графе 3 отражают содержание операции, по которой получен доход (произведены затраты, которые нужно привести в графе 5);

в графе 4 указывают размер полученного облагаемого дохода. В ней также отражают возврат покупателю оплаты или аванса. Сделать это нужно со знаком минус «—» (п. 1 ст. 346.17 НК). Если в периоде возврата у вас не было никаких доходов, учитывать возврат денег рискованно;

в графе 5 отражают (п. 1 ст. 346.17 НК, п. 11 порядка при УСН): расходы за счет выплат из бюджета на открытие собственного дела и создание дополнительных рабочих мест; расходы за счет субсидии на развитие малого и среднего бизнеса.



При оплате таких затрат заполняют раздел I КУДиР как обычно. При этом в графе 5 указывают сумму расходов, а в графе 4 — эту сумму в доходах, так как полученное финансирование признают в доходах по мере расходования при соблюдении условия его использования.

Полагаем, что точно так же нужно отражать в разделе I финансовую поддержку из бюджета по сертификату на привлечение трудовых ресурсов в субъекты РФ.

Во всех остальных случаях можно не заполнять графу 5.

Справку к разделу I заполнять не нужно (п. 12 порядка при УСН).

В разделе IV отражают сумму уплаченного торгового сбора, которая уменьшает налог (авансовые платежи) при УСН (пп. 46, 47 порядка при УСН).

Раздел IV заполняют в соответствии с пп. 48—51 порядка при УСН. В графах заполняют следующую информацию:

в графе 1 — порядковый номер операции;

в графе 2 — дату и номер первичного документа, на основании которого осуществлена регистрируемая операция;

в графе 3 — период, за который уплачен торговый сбор;

в графе 4 — сумму уплаченного торгового сбора.

Если вы на УСН выбрали объект «Доходы минус расходы», то в книге учета заполняйте (пп. 7—12, 18, 39 порядка при УСН):

титульный лист. Его заполняют так же, как при УСН с объектом «Доходы», только в поле «Объект налогообложения» пишут: «Доходы, уменьшенные на величину расходов»;

раздел I, в котором указывают доходы и расходы. По окончании года нужно заполнить справку к нему;

раздел II, в котором отражают списание в расходы затрат на приобретение (сооружение, изготовление), достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение ОС или приобретение (создание) НМА;

раздел III. Его заполняют, если получен убыток, который переносят на текущий и следующие года. Если в предыдущих периодах убытков не было, раздел не заполняют.

Раздел IV не заполняют. Он предусмотрен для тех, у кого объект «Доходы» (п. 46 порядка при УСН).

Раздел I КУДиР заполняют в соответствии с пп. 7—17 порядка при УСН. В графах указывают следующую информацию:

в графе 1 — порядковый номер регистрируемой операции. Нумерация по всем таблицам раздела I, как мы полагаем, должна быть сквозная. Скажем, если номер последней операции за I квартал у вас был 76, то первой операцией в графе 1 за II квартал будет 77. Это связано с тем, что налоговая база по УСН рассчитывается нарастающим итогом (п. 5 ст. 346.18 НК);

в графе 2 — номер и дату первичного документа, который подтверждает операцию. Например, это может быть платежное поручение, кассовый чек;

в графе 3 — содержание операции, по которой получен доход или понесены затраты;

в графе 4 — размер полученного облагаемого дохода;

в графе 5 — затраты, которые можно учесть в расходах по УСН согласно п. 1 ст. 346.16 НК. В данной графе также отражают возврат покупателю оплаты или аванса. Сделать это нужно со знаком минус «—» (п. 1 ст. 346.17 НК). Если в периоде возврата не было никаких доходов, учитывать возврат денег рискованно.

Суммы НДС отражайте отдельной строкой, так как НДС — самостоятельный вид ваших расходов (пп. 8 п. 1 ст. 346.16 НК, п. 11 порядка при УСН).

Исключение — НДС по ОС и НМА. Затраты на ОС и НМА, включая НДС, учтенный в первоначальной стоимости таких объектов, переносят в графу 5 на конец квартала из графы 12 раздела II книги (пп. 3 п. 2 ст. 170, пп. 3 п. 3 ст. 346.16 НК, п. 12 ФСБУ 6/2020, пп. 9—11 ФСБУ 26/2020, п. 8 ПБУ 14/2007, пп. 18, 27, 33 порядка при УСН, письмо Минфина от 04.10.2005 № 03-11-04/2/94 (п. 1).

В справке к разделу I КУДиР подводят итоги года (заполнять ее по отчетным периодам не надо). Укажите (пп. 12—17 порядка при УСН):

в строке 010 — общую сумму облагаемого дохода за год. Возьмите ее из строки «Итого за год» графы 4 раздела I;

в строке 020 — сумму затрат, на которые вы можете уменьшить полученные доходы. Возьмите этот показатель из строки «Итого за год» графы 5 раздела I;

строку 030 — разницу между минимальным налогом за прошлый год и налогом, рассчитанным в общем порядке. Заполняют, если за прошлый год заплатили минимальный налог;

в строках 040 и 041 подводят итог. Для этого считают разницу: стр. 010 — стр. 020 — стр. 030. Если результат положительный, то отражают его в строке 040, а если отрицательный — в строке 041 (без знака «-»).

Раздел II КУДиР заполняют в соответствии с пп. 18—38 порядка при УСН. В нем ведут расчет затрат, которые можно учесть в расходах в отчетном (налоговом) периоде:

на приобретение (создание) ОС и НМА;

достройку (дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) ОС.

На каждый отчетный (налоговый) период (I квартал, полугодие, 9 месяцев, год) заполняют новую таблицу раздела II. Итоговые данные из нее переносят в раздел I КУДиР на последний день отчетного (налогового) периода (пп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК, пп. 19, 33 порядка при УСН).

Данные в таблице раздела II отражают отдельно по каждому объекту. На каждый объект ОС и НМА в каждой таблице отчетного (налогового) периода нужно завести отдельную строку (п. 21 порядка при УСН).

Раздел II КУДиР условно можно разделить на четыре блока:

1. Графы с общей информацией по ОС или НМА.

В них проставляют:

в графе 1 — порядковый номер. В таблице у каждого объекта должна быть отдельная строка;

в графе 2 — наименование ОС или НМА, которое приведено в документе на этот объект (например, в техпаспорте или инвентарной карточке);

в графе 3 — дату оплаты ОС (НМА). Возьмите ее из платежного поручения или другого документа, который подтверждает оплату;

в графе 4 — дату подачи документов на госрегистрацию. Эта графа заполняется по ОС, которые ей подлежат. При этом, чтобы учесть расходы, ждать регистрации не нужно;

в графе 5 — дату ввода ОС в эксплуатацию или дату принятия НМА к бухучету.

Если вы отражаете затраты на достройку (дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение) ОС отдельно от расходов на приобретение ОС, то в графе 5 укажите число, месяц и год начала эксплуатации объекта ОС после его достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации или технического перевооружения. Это связано с тем, что такие расходы учитывают с начала использования измененного ОС в предпринимательской деятельности (пп. 1 п. 3 ст. 346.16, пп. 4 п. 2 ст. 346.17 НК);

в графе 6 — дату выбытия (реализации) ОС или НМА;

2. Графы с расчетом расходов по ОС и НМА, которые приобретены (созданы) на УСН.

В них указывают:

в графе 6 — первоначальную стоимость объекта, приобретенного на УСН. Также в этой графе отражают расходы на достройку (дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение);

в графе 9 — количество кварталов (полных или неполных), в течение которых объект эксплуатируется в налоговом периоде;

в графе 10 — «100». Это связано с тем, что стоимость таких ОС и НМА полностью списывается в расходы в одном году (пп. 1, 2 п. 3 ст. 346.16 НК);

в графе 11 — долю стоимости объекта, которую списывают в расходы за квартал. Ее определяют так: гр. 10 / гр. 9. Значение округляют до второго знака после запятой;

в графе 12 — сумму затрат по объекту, которую можно учесть в расходах ежеквартально: гр. 6 x гр. 11 / 100;

в графе 13 — сумму затрат по объекту, которую включают в расходы за весь год: гр. 12 x гр. 9.

3. Графы с расчетом расходов по ОС и НМА, которые приобретены (созданы) до перехода на УСН.

В них заполняют:

в графе 7 — срок полезного использования объекта;

в графе 8 — остаточную стоимость ОС (НМА), приобретенных или созданных до перехода на спецрежим. Кроме того, в этой графе указывают затраты на достройку (дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое перевооружение) таких ОС;

в графе 9 — количество кварталов, в течение которых объект эксплуатируется в налоговом периоде;

в графе 10 — долю стоимости ОС или НМА, которую принимают в расходы в налоговом периоде (п. 3 ст. 346.16 НК);

в графе 11 — долю стоимости объекта, которая списывается в расходы в каждом квартале. Для этого делят показатель графы 10 на значение графы 9. Значение округляют до второго знака после запятой;

в графе 12 — сумму затрат по объекту, которую можно учитывать в расходах ежеквартально. Ее рассчитывают по формуле: гр. 8 x гр. 11 / 100;

в графе 13 — сумму затрат по объекту, которую включают в расходы за весь год. Она определяется так: гр. 12 x гр. 9;

в графе 14 — расходы, которые учли по объекту в предыдущих периодах на УСН. Этот показатель берут из графы 13 раздела II КУДиР за предыдущие годы;

в графе 15 — оставшуюся часть затрат по объекту, которая будет учтена в следующих годах. Ее рассчитывают так: гр. 8 — гр. 13 — гр. 14;

4. Итоговые показатели. Их отражают по окончании квартала в строке «Всего за отчетный (налоговый) период» по графам 6, 8, 12—15.

Данные из графы 12 раздела II переносят в графу 5 раздела I на последнее число отчетного периода.

В разделе III указывают убыток прошлых 10 лет (если он был), на который можно уменьшить налоговую базу отчетного года (п. 7 ст. 346.18 НК, п. 39 порядка при УСН).

Раздел III книги учета заполняют в соответствии с пп. 39—45 порядка при УСН.

В строке 010 указывают общий размер убытка за предыдущие годы, который можно списать в текущем году. Это значение берут из строки 150 раздела III КУДиР за прошлый год.

В строках 020—110 отражают, в каком году какая сумма убытка была получена. Эти показатели можно перенести из строк 160—250 раздела III КУДиР за прошлый год. В них указывают следующие показатели:

в строке 120 — налоговую базу за налоговый период. Для этого переносят в эту строку значение строки 040 справки к разделу I КУДиР;

в строке 130 — сумму убытка, на которую фактически уменьшится налоговая база за истекший налоговый период;

в строке 140 — убыток текущего года, значение которого указано в строке 041 справки к раздела I КУДиР;

в строке 150 — убыток, который следует правомерно перенести на следующий налоговый период, поскольку учесть его полностью в текущем году не удалось. Рассчитают его так: стр. 010 — стр. 130 + стр. 140. Эту сумму укажете в строке 010 раздела III КУДиР за следующий год;

в строках 160—250 — сумму переносимого на будущее убытка по годам.

Если в предыдущих периодах убытков не было, то раздел не заполняют (п. 39 порядка при УСН).

Книга доходов и расходов: бланк

Бланк новой формы КУДиР, который нужно заполнить предпринимателям и ИП на УСН, можно скачать по ссылке.

Книга доходов и расходов: образец

Данный образец составлен с учетом следующих условий.

ООО «Форум» осуществляет деятельность в сфере оптовой торговли и применяет УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы». Доходы и расходы организации за 2024 год составили:

доходы — 10 450 800 рублей;

расходы, уменьшающие сумму налога, — 8 250 280 рублей.

В КУДиР заполнены следующие разделы:

титульный лист;

раздел I и справка к нему;

раздел II – так как организация учитывает расходы на покупку и реконструкцию ОС (в том числе приобретенных до перехода на УСН).

Таблицы раздела II приведены отдельно за I квартал, полугодие, 9 месяцев и год (п. 19 порядка при УСН). Периоды, за которые заполнены эти таблицы, компания привела в заголовках перед ними;

раздел III — поскольку общество учитывает убытки прошлых лет.

Раздел IV заполнять не нужно, так как он предназначен для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения «Доходы».