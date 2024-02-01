Кредит или лизинг: что выгоднее

Все предприниматели стремятся наладить свою работу и сделать ее эффективнее. Нередко у них появляется потребность в обновлении активов, которые используются при ведении бизнеса, но не всегда на это хватает собственных средств. В таком случае банки и лизинговые компании готовы оказать свою помощь. Однако, перед тем как ею воспользоваться, нужно взвесить плюсы и минусы предлагаемых видов поддержки, оценить возможные риски и последствия их использования. О том, на что стоит обратить внимание бизнесмену, который выбирает между кредитом и лизингом, расскажем далее.

Чем отличается кредит от лизинга

Приобретение активов в кредит простыми словами означает покупку их на привлеченные средства, а в лизинг — получение имущества в аренду.

В чем разница между кредитными и лизинговыми предложениями, расскажем в таблице ниже:

Кредит Лизинг Право собственности Собственником становится заемщик, который учитывает основное средство у себя на балансе Имущество принадлежит банку или лизинговой компании Ограничения на покупку имущества Взять кредит для бизнеса можно на любые цели. Не только на покупку ОС, в том числе земельных участков, но и на товары или материалы Предметами лизинга не могут быть, к примеру, земельные участки. Разные программы могут устанавливать свои запреты. К примеру, по программам «Приоритет» или «Приоритет +» субъектам МСП запрещено покупать в лизинг: транспортные средства, самоходные машины и другие виды техники, на которые оформляется паспорт;

навесное, прицепное и другое оборудование к указанным видам техники;

оборудование, предназначенное для оптовой и розничной торговой деятельности;

бывшее в употреблении оборудование. Выбор актива При получении кредитных средств заемщик не ограничен выбором продавца покупаемого актива. Но банк в этом случае может урегулировать целевое использование средств. К примеру, деньги, выданные на покупку оборудования, нельзя тратить на закупку сырья или материалов. Нарушение целевого назначения средств может повлечь необходимость их досрочного возврата и применение санкций Договор лизинга может устанавливать, что выбором имущества и продавца занимается лизингодатель Затраты на проценты Кредитный договор оформляется по заранее определенной годовой процентной ставке При лизинге используется ставка удорожания, в которую лизингодатель включает затраты на покупку оборудования и свою прибыль Амортизация Кредит не связан со скоростью амортизации К лизинговым активам применяется коэффициент ускоренной амортизации. Если к моменту выкупа имущество будет полностью амортизировано, налог не придется платить и после выкупа Налоги По кредитному имуществу налоги платит собственник При лизинге можно не платить транспортный или имущественный налог, так как владельцем является лизингодатель

Цель

Рассматривая кредит и лизинг как способы приобретения актива, нужно учитывать цели, для которых необходима покупка.

К примеру, компания расширяет парк автомашин.

Если она относится к представителям МСП, то лизинг может стать более интересным предложением, ведь зачастую они не отличаются наличием значительного капитала и не имеют крупных источников финансирования. В этом случае компании не понадобится изымать из оборота деньги для уплаты процентов по кредиту, которые понадобятся на зарплату сотрудникам или для расчета с поставщиками и клиентами.

При этом преимуществом лизинга для юридических лиц является возможность возврата почти половины суммы от стоимости ТС благодаря налоговым льготам.

Кроме того, для субъектов МСП действуют 2 льготные лизинговые программы, которые позволяют получать основные средства по сниженным ставкам.

Если в дополнительных источниках финансирования нуждается бизнес, который может повысить свои обороты и увеличить объем продаж за счет купленного ОС, а процент повышения объема производства превысит процент по кредиту, то стоит рассматривать кредитные предложения.

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Участники

К сторонам, принимающим участие в сделке по покупке имущества в кредит или приобретения его в лизинг, относятся:

юрлицо;

банк;

дилер.

На практике принято выделять 3 основные формы лизинга — финансовый, оперативный лизинг (или операционный) и возвратный лизинг.

При финансовом лизинге в сделке участвуют основные стороны — лизинговая компания, лизингополучатель и поставщик лизингового имущества.

Стороны, участвующие в сделке лизинга, взаимосвязаны:

дилером или владельцем имущества выступает юридическое или физлицо, у которых лизингодатель на кредитные или собственные средства приобретает имущество и передает его во временное пользование лизингодателю. Договором лизинга может быть предусмотрено, что продавца выбирает лизингодатель;

лизингодатель, которым обычно выступает лизинговая компания или банк, выкупают имущество у владельца и передают его лизингополучателю.

При покупке имущества в кредит заемщик, в отличие от сделки по лизингу, свободен в выборе продавца.

Но при оформлении кредита может возникнуть еще один участник — поручитель.

В лизинговых сделках поручители встречаются, но намного реже. Необходимость в поручителе может возникнуть для того, чтобы убедить лизингодателя в платежеспособности клиента.

Однако, в большинстве случаев такое заверение не требуется, так как имущество, которое становится предметом договора по лизингу, выступает в сделке в качестве залога.

Право собственности

Право собственности при кредитовании принадлежит заемщику средств. Право собственности на здание, автомобиль или оборудование переходит к покупателю сразу.

В лизинге же, на всем протяжении сделки владельцем имущества выступает лизинговая компания. Право собственности на лизинговое имущество у лизингополучателя возникает после внесения последнего платежа.

Стоимость

Стоимость кредитного или лизингового имущества — немаловажный фактор, который поможет найти ответ на вопрос о выборе того или иного инвестпродукта и выяснить, какой из них дешевле.

Стоимость кредита складывается из:

процентов за пользование займом;

комиссии за открытие кредитной линии и за обслуживание кредита;

платежей по погашению основного долга.

На процент банка в свою очередь оказывают влияние различные факторы. Непосредственное влияние при этом оказывает ключевая ставка ЦБ.

Комиссии при этом могут быть:

открытыми. Открытыми являются комиссии, перечисленные в условиях договора;

скрытыми. К ним относятся комиссии, которые клиент платит за снятие наличных денег с банковских карт для погашения долга, комиссии за досрочное прекращение обязательств, превышение установленных лимитов средств, за предоставление выписок по ссудному счету.

Цена лизинга может состоять из следующих затрат:

плата за кредит , если его лизинговая компания берет для покупки ОС;

лизинговых платежей — ежемесячных сумм, которые лизингополучатель перечисляет за арендованное имущество;

затраты по владению имуществом . К примеру, уплата налога на землю, налога на имущество, транспортного налога;

комиссионное вознаграждение лизингодателю за организацию сделки;

оплата допуслуг . К примеру, это затраты на страхование предмета лизинга, таможенное оформление, и т.п.;

выкупной платеж, если договор предусматривает выкуп клиентом имущества в конце срока.

Обслуживание объекта лизинга

Лизингодатель может указать в договоре, что только в его компании обязаны обучаться специалисты, которые будут пользоваться купленным активом. К примеру, если это технологичное оборудование или другое основное средство, требующее индивидуальных условий использования. Или в договоре может быть указано, что обслуживать лизинговое имущество могут только сотрудники лизингодателя.

При покупке имущества в кредит заемщик сам решает, как эксплуатировать технику.

Имущественные налоги

По купленному в кредит имуществу собственнику нужно платить:

налог на имущество — если приобретена недвижимость;

транспортный налог — за автомобиль;

земельный налог — в отношении участка.

Если недвижимость числится на балансе лизинговой компании, то налог на имущество платит она. Транспортный налог платит та сторона, на которую машина зарегистрирована в ГИБДД. На чьем балансе находится автомобиль при этом значения не имеет.

Снизить затраты за счет этих налогов не получится. Если налоги за недвижимость или автомобиль платит лизинговая компания, то она включает их в свое вознаграждение.

Налог на добавленную стоимость

Налоговые последствия по НДС возникнут и по кредиту, и по лизинговой сделке:

по имуществу, купленному в кредит к вычету можно поставить сразу весь НДС — со стоимости приобретаемого имущества. Но при условии, что продавец тоже платит НДС. По процентам налог возместить нельзя — банковские проценты НДС не облагаются. Однако, есть риски, что крупная сумма НДС, предъявленная к вычету единовременно, обязательно привлечет внимание налоговиков. Поэтому нужно быть готовым к проверке;

по лизингу НДС начисляют на всю сумму платежей, которая включает в себя как стоимость покупки, так и вознаграждение лизинговой компании. При оформлении выкупа начисляется НДС при реализации. При передаче ОС в лизинг НДС не начисляется, поскольку на данном этапе нет реализации, имущество передается в аренду.

Налог на прибыль

Актив, купленный в кредит, можно сразу поставить на баланс и начислять по нему амортизацию. Затраты списывают так же, как если бы что-то было приобретено на деньги компании.

Лизингополучатель учитывает в текущих расходах только суммы лизинговых платежей, за исключением выкупных сумм. Выкуп можно учесть после получения права собственности. Данная сумма сформирует стоимость актива, поступившего на баланс получателя.

Амортизацию начисляет балансодержатель, то есть лизингодатель. Он применяет обычные правила ее начисления, но вправе ускорять амортизацию применением коэффициента 3 к амортизационной норме.

Срок действия

Срок аренды может быть:

небольшим — до года, в этом случае речь идет о краткосрочном лизинге;

либо составлять более одного года — долгосрочный лизинг.

Верхняя планка срока лизинга не установлена законодательно, но на практике не превышает максимальный СПИ объекта. Поскольку после этого его дальнейшее использование зачастую нерационально, а остаточная стоимость, как правило, равна нулю.

Кредиты подразделяются на виды: краткосрочные и долгосрочные.

Краткосрочные выдаются на срок до года, долгосрочные — на период, превышающий 12 месяцев. Срок кредита может зависеть от цели расходования средств или типа имущества.

Требования к получателю

При лизинге требования мягче. Это связано с тем, что имущество в течение всего срока действия договора остается в собственности компании, и она защищена от рисков.

Лизинговые сделки, как правило, оформляют быстрее, и для них требуется меньше документов, чем для кредита.

С оформлением кредита могут возникнуть трудности, особенно, если обратиться не в обслуживающий банк. В таком случае понадобится документально подтверждать свою состоятельность, обороты по счетам и прочие условия.

ИП могут получить от банка более выгодные условия по кредиту. Например, меньшую процентную ставку. Но при этом и требования к ИП будут более высокими.

Первоначальный взнос

Первоначальный взнос есть и по кредиту, и по лизингу. Его размер различается в зависимости от условий программы банка или лизинговой компании.

В лизинге он называется авансом, который может быть от 0% — по сделкам, которые имеют высокую ликвидность.

В кредитовании такое также возможно, но встречается значительно реже.

Рефинансирование и реструктуризация

Рефинансирование и реструктуризация — инструменты, с помощью которых клиент управляет своим кредитом и изменяет его условия:

рефинансирование или перекредитование – используется для погашения старого кредита за счет нового с целью улучшения условий. Рефинансирование позволяет «объединить» несколько займов в разных банках в один, часто с более выгодной ставкой;

реструктуризация применяется для изменения условий платежа или срока текущего кредита. Но оформить ее без серьезного обоснования нельзя. Для этого у клиента должны быть причины. К примеру, финансовые трудности. Эта процедура проводится в том же банке, который выдал кредит, без привлечения сторонних организаций, без закрытия текущего займа и без оформления нового.

Рефинансирование лизинга действует так же, как рефинансирование кредитов — досрочно закрывается старый лизинг и оформляется новый на более выгодных условиях.

Реструктуризация лизинговых платежей означает получение кредитных каникул, увеличение срока договора лизинга, снижение платы лизингодателю при наступлении установленных договором условий. По аналогии с кредитными каникулами лизинговые означают, что лизингополучатель может не платить взносы в течение определенного периода.

Преимущества и недостатки лизинга

Достоинства лизинга:

не нужно платить имущественные налоги до момента выкупа;

есть возможность расторгнуть договор, вернуть ненужные активы лизингодателю;

можно согласовать индивидуальный, а не ежемесячный график выплат. Например, в сельском хозяйстве есть сезонность, и при покупке лизинговой техники это могут учесть;

не требуется залога, поручителей или других способов обеспечения сделки;

Недостатки лизинга:

объект остается собственностью лизингодателя до момента выкупа;

за нарушение правил страхования, условий эксплуатации и хранения предусмотрены пени и штрафы;

за задолженность лизинговая компания вправе без суда изъять актив без суда;

по договору может передаваться только имущество, а не деньги.

Преимущества и недостатки кредита

Достоинства кредита:

актив становится собственностью заемщика с момента подписания кредитного договора и покупки;

кредит выдается деньгами.

Недостатки: