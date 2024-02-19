Почему обязательный КЭДО — это уже наше завтра, чем пугают кадровиков и работников и какие документы на бумаге держать приятно

Сервисом Easy Docs пользуются уже более 200 компаний, команда проекта объединяет экспертизу профессионалов с опытом работы в телекоме, финансах, собственном бизнесе и государственном управлении.

Корреспондент «Клерка» беседует с Денисом Куликовым, генеральным директором компании-создателя сервиса Easy Docs для КЭДО.

— Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит в сфере кадрового электронного документооборота, какие тренды в бизнесе в этой сфере, и как вы, вообще, решили перейти в это направление и заниматься КЭДО?

— Как ни удивительно, но лидером этого тренда в России является государство. Оно задает общее направление на цифровизацию всех процессов, где в том или ином виде до сих пор используются бумажные документы.

В этом движении важно отметить следующие ключевые этапы. Сначала происходит цифровизация процессов, при которой бумажные документы и их скан-копии заменяются электронными документами. На втором этапе автоматизируются рутинные операции с определенными алгоритмами над данными и документами находящимися в информационных системах. И уже третьим этапом идет автоматизация работы конкретных пользователей системы с применением алгоритмов искусственного интеллекта в виде электронных помощников и ассистентов.

Переходя к электронным документам надо привыкнуть к тому, что такие документы живут вместе со всеми своими данными в информационных системах, а не в сейфах или шкафах, их не всегда можно распечатать и нельзя подписать задним числом.

Уверенно можно сказать, что большинство компаний если еще не внедряет кадровый электронный документооборот сейчас, то предчувствует такую необходимость в самом ближайшем будущем.

Почти всегда компании, с настороженностью глядя на единичных «инноваторов», полностью отказавшихся от бумаги, принимают решение начать внедрение с небольшого по численности персонала подразделения (юридического лица) и в случае достижения успеха развивать решение на весь холдинг.

На практике компания «X» утверждает, что внедрила КЭДО, но пользуются им здесь от силы от 10 до 100 сотрудников. Так что, если смотреть на рынок КЭДО с точки зрения трудоспособного населения, использующего электронные документы в кадрах, рынок занят фактически не более чем на 2–5%.

EasyDocs не всегда был платформой для КЭДО.

С учетом нашего «печального опыта» и проведенного custdev’a, мы посчитали, что рынку нужно решение, которое позволит скрыть от пользователя существование множества систем электронного документооборота и всех связанных с этим проблем (много операторов, кривой роуминг) и упростить процесс подписания документов квалифицированной электронной подписью. При этом руководителю предприятия не надо будет отдавать свою подпись бухгалтеру, чтобы «не мучиться», а подписывать самому.

Сделали платформу по обмену электронными документами с удобным подписанием — генеральных директоров и компаний, для которых такое решение было бы востребованным, оказалось очень мало.

В 2018 году кто-то из потенциальных клиентов спросил: «А вы можете сделать так, чтобы можно было обмениваться кадровыми электронными документами, а не бумажными?» Мы были настолько очарованы именем и размером компании, что сделали для них решение по КЭДО.

Параллельно мы принялись изучать эту тему как с точки зрения нормативного законодательства, так и с точки зрения технического решения. Оказалось, что у нас технологически все было почти готово. Мы сформировали ценовое предложение и запустили рекламу. Пошли клиенты.

Как технологически, так и с точки зрения продукта мы реализовали в платформе весь необходимый для перехода на КЭДО функционал. Все, что мы дорабатываем или ставим в планы на будущее — это или требования законодательства, или результат наложения нашего стратегического видения на просьбы клиентов.

Мы не занимаемся кастомизацией системы под клиента, не берем за это деньги, но делаем бесплатно то, что, считаем, может быть нужно всем.

— Как я понимаю, кадровый документооборот в электронном виде — это такая история по желанию, то есть кто хочет, тот внедряет, кто не хочет, тот отказывается. А как вы считаете, станет ли он обязательным, и когда это может произойти?

— Сейчас — по желанию. Не очень важно, как мы считаем. Вещи, которые зависят от государства, происходят всегда очень неожиданно. Не поверю ни одному человеку, который утверждает, что знает будущее в этом вопросе.

Когда выйдет очередное постановление правительства, тогда можно будет что-то говорить. А так может быть что угодно. Важно, что у государства есть действительно активный тренд на цифровизацию всего.