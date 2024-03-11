Интервью

Как бухгалтеру организовать командировки сотрудников и не переживать из-за утерянной первички. Интервью с Trivio

 «Клерк» пообщался с главным бухгалтером сервиса по организации командировок, чтобы разобраться, какие проблемы возникают у бухгалтеров и кадровиков и как их избежать.
84 22
Как бухгалтеру организовать командировки сотрудников и не переживать из-за утерянной первички. Интервью с Trivio
Иллюстрация: freepik/freepik

Сервис Trivio помогает компаниям сэкономить время, деньги и нервы на организации командировок для сотрудников и руководства. 

Корреспондент «Клерка» беседует с главным бухгалтером Trivio, Мариной Ворониной

— Командировки — это неотъемлемая часть работы практически любой компании. По вашему опыту — с какими сложностями чаще всего приходится сталкиваться при организации поездки? 

— Трудности могут возникать в процессе закрытия командировки. Прежде всего важно правильно оформить первичные документы, подтверждающие расходы сотрудника.

Утеря посадочных талонов и чеков может привести к трудностям с составлением авансового отчета и вызвать вопросы контролирующих органов.

Также некоторые бухгалтеры заполняют документы вручную и могут допускать ошибки. Приходится все переделывать и оплачивать штраф, что, конечно, совсем невыгодно для предприятия.

— Часто на бухгалтера взваливают буквально все обязанности, в т.ч. и фактически обязанности секретаря — заказать билеты, забронировать отель. Как упростить эту работу, чтобы не отвлекаться на полдня на поиск подходящего номера или удобного  рейса?

— Если у бухгалтера появляются дополнительные обязанности в части организации командировок, самым правильным решением будет воспользоваться IT-решениями для организации поездок.

Это поможет максимально быстро подобрать отели и билеты, сравнить цены и сократить время на весь процесс в целом. А самое важное — современные онлайн-сервисы гарантируют бухгалтеру выгрузку правильно оформленных документов. 

— Какие документы сотрудник должен получить при поездке на поезде и самолете, чтобы потом отчитаться в бухгалтерии? Например, часто теряют посадочные талоны, это критичный документ для подтверждения расходов?

— Если на сотрудника был оформлен перелет, бухгалтерии нужно предоставить маршрутную квитанцию (основание для зачета НДС) и посадочные талоны (подтверждение, что билетом воспользовались).

Отсутствие посадочного талона может привести к тому, что стоимость авиабилета невозможно принять к расходам, учитываемым при расчете налога на прибыль.

Такая стоимость может быть включена в доход сотрудника и удержан НДФЛ — иначе в случае налоговой проверки стоимость билета может расцениваться как доход, полученный в натуральной форме.

Для отчетности по другим услугам требуются чеки, а также: электронные билеты (для ж/д), именной ваучер (для проживания). Если компания компенсирует поездки на такси или общественном транспорте, бухгалтеру также понадобятся чеки. 

— В вашем сервисе документы формируются в электронном виде — клиенты уже привыкли, что не будет бумажек или по старинке еще требуют их предоставить?

— С помощью сервиса Trivio клиенты получают правильные  документы, которые необходимы для подтверждения расходов, наши клиенты уже привыкли к электронному формату. Но при необходимости мы предоставляем бумажные версии для тех, кто предпочитает традиционный подход.

— Какими дополнительными сервисами чаще всего пользуются топ-менеджеры или руководители и владельцы бизнеса? Сможет ли бухгалтер получить закрывающие документы по таким услугам?

— Наши клиенты часто пользуются VIP-залами, визовой поддержкой, консьерж-сервисом и индивидуальными трансферами. Бухгалтер получит закрывающие документы необходимые для подтверждения данных расходов, не опасаясь вопросов со стороны контролирующих организаций, так как в случае встречных проверок данные услуги будут подтверждены.

— Сейчас популярны такие виды выездных мероприятий, как семинары или конференции, когда сотрудники могут пройти обучение и параллельно отдохнуть. Какие направления чаще всего выбирают для таких рабоче-отпускных поездок?

— Такие поездки действительно пользуются повышенным спросом, и после окончания ограничений, связанных с пандемией, их количество неуклонно растет месяц к месяцу. Наши клиенты стремятся не только провести бизнес-мероприятие — конференцию или семинар, но и реализовать программу для сплочения команды.

Чаще всего для этих целей наши клиенты выбирают как направления по России: Сочи, Санкт-Петербург, Петрозаводск, Краснодар, так и удобные для перелета зарубежные направления: Турция, Сербия.

Кстати, мы также предоставляем услуги по организации такого рода семинаров и конференций «под ключ» — компания MEETS by Trivio — это команда профессионалов с более, чем 15-летним стажем работы в организации MICE мероприятий.

— Из-за санкций усложнились условия зарубежных командировок. Как происходит сейчас бронирование отелей и билетов в сервисе, в какой валюте и собственно каким образом происходят расчеты с зарубежными гостиницами и перевозчиками?

— Да, ситуация усложнилась, но все решаемо. Функционал бронирования отелей и билетов остался прежним. На этапе отчетности по командировке с сервисом Trivio бухгалтер получит счета в рублях по курсу расчетов.

— А какие авиакомпании чаще всего выбирают для командировок — для международных рейсов и для внутренних?

— Все зависит от географии полетов конкретной организации и ее потребностей.

Как правило, клиенты выбирают самые крупные, популярные авиакомпании, такие как «Аэрофлот» и S7 Airlines — они предлагают наиболее широкий спектр маршрутов как внутри страны, так и за рубеж.

— Какие советы вы бы дали тем, кто едет в командировку, на что обратить внимание, что обязательно взять с собой, а что наоборот, не стоит?

— Если командировка заграничная, обратите внимание на актуальные требования при въезде в другую страну. Оформление документов может занять дополнительное время, важно просчитать это заранее.

В поездку берите только все самое необходимое, что-то всегда можно докупить на месте. Не кладите в чемодан слишком много вещей и пар обуви. Также лучше купить внешний аккумулятор, чтобы не остаться без связи в самый неподходящий момент.

Комментарии

1
  • MIG700
    Финансовый директор

    Отсутствие посадочного талона может привести к тому, что стоимость авиабилета невозможно принять к расходам, учитываемым при расчете налога на прибыль.

    Все, аллес! Дальше можно не читать 😃

НДФЛ

С командированного работника надо удержать НДФЛ за посещение ВИП-зала в аэропорту

Если сотрудник по пути в командировку воспользовался услугами бизнес-зала, то это его доход, с которого надо удержать НДФЛ. И еще обложить страховыми взносами.

34

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Бесплатно с ЕНП (единый налоговый платеж)

Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году

В 2023 году введен единый налоговый счет (ЕНС) и единый налоговый платеж (ЕНП). Письмом ФНС № ЕД-7-8/1133 от 30.11.2022 утверждена форма заявления на возврат переплаты по налогу, который учитывается на едином счете. Рассказываем, как ее заполнить и когда подать.

Как заполнить заявление на возврат переплаты с ЕНС в 2024 году
652
Общество

Цифра дня. Про женскую математику

Стоимость минимального базового набора товаров и услуг для мужчин и женщин в России отличается в три раза.

Цифра дня. Про женскую математику
20

Календарь вебинаров

26
Лучшие спикеры, новый каждый день
Штрафы за налоговые нарушения

Штраф за неуплату налога может быть и при положительном сальдо ЕНС + мнение практика

Положительное сальдо ЕНС спасет от 20-процентного штрафа за неуплату налогов, но не спасет от 40-процентного штрафа.

6
643
Пенсии

Не шутка: с 1 апреля социальные пенсии снова вырастут

Ежегодная индексация выплат на 7,5% затронет 4 млн человек, которые имеют право на социальные пенсии. Они получат от Социального фонда почти 37,5 млрд рублей.

5
584
Консалтинг Онлайн
Ведение бизнеса

Чистые активы и Вестник государственной регистрации: как опубликовать сообщение в журнал

Определенный действующим законодательством круг юридических лиц должны размещать специализированные уведомления в журнал «Вестник государственной регистрации». Перечень таких сообщений (а вернее сведений, которые должны быть внесены в издание) также утвержден на законодательном уровне. Одним из подобных обязательных уведомлений является размещение сведений о стоимости чистых активов компании, а также следующие из них (в ряде случаев) сообщения об уменьшении уставного капитала или прекращении деятельности общества.

Чистые активы и Вестник государственной регистрации: как опубликовать сообщение в журнал
27

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
«Мои самозанятые»
Самозанятые

Массово привлекаете внештатников: когда придется отчитаться по самозанятым 

Сотрудничать с самозанятыми выгодно и удобно благодаря конкурентной стоимости их услуг и отсутствию отчетности. Однако могут возникать ситуации, когда на заказчика все же ложится обязанность уплатить налоги за самозанятого и сдать отчетность.

Массово привлекаете внештатников: когда придется отчитаться по самозанятым 
63
Бухгалтеры

🥁 Осталось 3 дня до масштабной бухгалтерской конференции на «Клерке»! Не забудьте взять билеты

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете купить 2 билета по цене одного и сделать полезный подарок своим коллегам!

22
Евгений Рябов
Инвестиции

Особенности финансирования бизнеса через договор инвестиционного займа и инструмент исламского банкинга — договор мудараба. Разбор договоров от инвестиционного юриста

В последнее время количество запросов на структурирование (оформление) договоров инвестиционного займа в моей практике выросло в несколько раз. О том, почему все более популярным становится данный вид финансирования бизнеса, в чем заключаются его особенности, а также сходства с инструментом мусульманского финансирования мудараба, расскажу в этой статье.

30
Цифровой рубль

ЦБ обяжет все торговые точки с выручкой больше 20 млн рублей принимать цифровые рубли

Представители финансового рынка не понимают, зачем создавать отдельный закон об обязательном приеме цифровых рублей. Это третья форма валюты, в которой и так будут проходить расчеты.

83
Консоль.Про
Самозанятые

Гайд по самозанятым 2024: 13 ответов на самые популярные и спорные вопросы

Отвечаем на часто задаваемые вопросы о сотрудничестве с самозанятыми в 2024 году.

Гайд по самозанятым 2024: 13 ответов на самые популярные и спорные вопросы
1
968
Мой бизнес
Малый и средний бизнес

«Мама-предприниматель» 2024. Стартовал прием заявок на проект

Решение было объявлено в рамках Всероссийского женского Форума на стратегической сессии «Программа «Мама-предприниматель» — драйвер развития женского предпринимательства в регионах».

14

Разборы законов

1 198
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Интервью

Как бухгалтеру организовать командировки сотрудников и не переживать из-за утерянной первички. Интервью с Trivio

 «Клерк» пообщался с главным бухгалтером сервиса по организации командировок, чтобы разобраться, какие проблемы возникают у бухгалтеров и кадровиков и как их избежать.

Иллюстрация: freepik/freepik
1
83
Подотчет, командировки

Проезд в командировку не облагают НДФЛ и взносами и идет в расходы для налога на прибыль

Работодатель обязан возмещать командированному работнику расходы по проезду, найму жилого помещения, суточные.

59
Малый и средний бизнес

Минэкономразвития: выручка малого и среднего бизнеса выросла на 40%

Предприниматели заработали рекордные 25,8 трлн рублей. С 2019 года выручка малого и среднего бизнеса увеличилась на 40%.

52
Моё дело
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

Полный гайд по НДС при импорте из стран ЕАЭС: как рассчитать, уплатить и принять к вычету

При импорте товаров из ЕАЭС налог на добавленную стоимость платят не на таможне. Вместо этого НДС платят в налоговую, и его можно включить в вычет. Рассказываем, как это сделать.

Полный гайд по НДС при импорте из стран ЕАЭС: как рассчитать, уплатить и принять к вычету
69
Государственные ведомства

👔Шанс оспорить в ВС РФ административные дела крайне мал. Комментарий эксперта, почему так

Вышел Обзор ВС РФ со статистикой рассмотрения им в 2023 году административных, гражданских дел, экономических споров, дел об административных правонарушениях и уголовных дел.

84
Красный уголок бухгалтера

Ищу пару для похода на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Кто со мной?

Доброго дня! Все еще ищу коллегу, чтобы пойти на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» со скидкой😉 Сейчас можно купить два билета по цене одного)) если есть желающие присоединится напишите в личку🥳

1
22

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Декларация по налогу на прибыль

Как бухгалтеры ошибаются в декларации по налогу на прибыль

В декларации по налогу на прибыль больше всего ошибок идет при отражении авансовых платежей.

152

Интересные материалы

Астрал
ЭДО в кадровом учете

Упростили кадровый документооборот и снизили расходы на печать: кейс перехода на КЭДО от АО «Калуга Астрал»

Какие преимущества получит крупная компания от перевода кадрового документооборота в электронную форму? Рассказываем на примере АО «Калуга Астрал».

Упростили кадровый документооборот и снизили расходы на печать: кейс перехода на КЭДО от АО «Калуга Астрал»
18