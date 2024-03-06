Надо ли оплачивать отпуск и больничный в период простоя

Логично возникают и другие вопросы, связанные с льготами и гарантиями работникам. И самый очевидный — как быть с отпусками и больничными? На период простоя у работника может быть запланирован отпуск, да и от болезни никто не застрахован.

Отпуск по закону

Компания обязана предоставить работнику отдых, если на время простоя пришелся ежегодный оплачиваемый отпуск по графику. Также он может уйти в отпуск, если относится к льготным категориям и может брать отдых в удобное для него время. А вот для всех других случаев — предоставление отпуска возможно только по соглашению сторон.

Сам по себе отпуск в период простоя вполне допустим. Простой не относится к периоду отдыха, а является рабочим временем.

Так считают и суды, например, определение 7 кассационного суда общей юрисдикции от 08.04.2021 по делу № 88-4583/2021. К тому же период простоя включается в стаж для начисления ежегодного отпуска, с учетом ст. 121 ТК.

График же отпусков обязателен как для работника, так и для компании. Закон здесь не делает исключений, в т.ч. для отпуска, который приходится на время простоя. Более того, если сотрудник относится к льготной категории, он может попросить отпуск в т.ч. в период простоя.

Отдых или простой

На время отпуска оплата периода простоя прекращается. А вот с оплатой ежегодного отпуска во время простоя есть нюансы.

Исчисляя средний заработок для начисления отпускных, из расчета надо исключить время простоя и начисленные за это время суммы (в т.ч. если период простоя оплачен исходя из должностного оклада).

Согласно п.5 Положение об исчислении средней зарплаты (постановление Правительства от 24.12.2007 № 922), из расчетного периода исключается время, когда сотрудник не работал в связи с простоем по вине работодателя.

Поэтому ни время простоя, ни компенсация за это в расчете среднего заработка не участвуют. В расчет включают только выплаты за выполнение трудовых обязанностей.

Больничный без оплаты

А вот если работник заболеет во время простоя, пособие по нетрудоспособности ему не начисляется. Но при этом сохраняется оплата простоя в установленном размере. Об этом говорится в ст. 9 закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ об обязательном социальном страховании.

В соответствии с законодательством пособие по нетрудоспособности сохраняется только за дни болезни после того, как простой отменили.

С другой стороны, согласно ст. 7 того же закона, если человек заболел до простоя, период нетрудоспособности надо платить в полном размере, включая дни болезни, которые пришлись на период простоя.

Детали расчета

Пособие за время болезни, которое не совпадает с простоем, рассчитывают и платят в обычном порядке. А вот пособие, которое пришлось на период простоя, определяют так: рассчитывают обычное пособие, сравнивают сумму с заработком, который человек получит за время простоя, и выбирают меньшую из величин. Это в т.ч. подтверждает и судебная практика (решение Московского районного суда города Санкт-Петербурга от 02.10.2023 по делу № 2-5783/2023).

Таким образом, сотрудник имеет полное право уйти в ежегодный отпуск в период простоя, особенно отдых запланирован в графике или он относится к льготной категории.

За отпуск он должен получить отпускные, но отдых не оплачивается как простой. А вот с больничным надо помнить о нюансах. Если их не учесть, можно получить нежеланные вопросы от СФР и ФНС.