Когда надо платить НДФЛ за вахтовую надбавку

Одной из гарантий для вахтовиков является вахтовая надбавка — аналог командировочных. Но как и по всем льготам и выплатам, у нее есть свои правила, прежде всего, в части налогов. Так, с 1 января 2024 г. налогом на доходы (НДФЛ) не облагается только лимит в 700 рублей. А как быть, если надбавку дают не в денежной форме, а в виде услуг или льгот?

Согласно ст. 302 ТК, сотрудникам на вахте за каждый день работы в период вахты и за дни нахождения в пути (до места работы и обратно) вместо суточных платится вахтовая надбавка.

Для частных организаций размер и порядок надбавки должен быть прописан в коллективном договоре или локальном акте, с учетом мнения профсоюза, если он есть в компании.

Налог с превышения

С 1 января 2024 г. под НДФЛ не попадает сумма не более 700 руб. в день на территории России и 2500 руб. за каждый день — за пределами нашей страны, с учетом п. 1 ст. 217 НК.

Такой же налоговый порядок — и в отношении страховых взносов, на основании п. 2 ст. 422 НК. А так как размер каждая компания устанавливает сама, надо учесть, что налогом и взносами будет облагаться та часть надбавки, которая превышает лимит. Причем суммы могут быть разными, скажем, за дни в пути надбавка составит 500 р. в день, а за дни работы — 1 000 р. в день.

Натуральные надбавки

С «натуральными» надбавками дело иначе. С 1 марта 2023 г. доставлять людей на вахту и обратно компания должна за свой счет. При этом можно компенсировать расходы на оплату стоимости проезда от места проживания до пункта сбора.

Порядок и размер компенсации также фиксируются в коллективном договоре, локальном акте или трудовом договоре. Оплата доставки не облагается НДФЛ и взносами.

Но надо учесть и позицию Верховного суда о том, что выгода в натуральной форме облагается НДФЛ, если она не носит обезличенного характера, ее можно определить в отношении каждого налогоплательщика (п. 5 Обзора судебных дел, связанных с применением гл. 23 НК РФ (утв. Президиумом ВС 21.10.2015)).

Скажем, компания дает сотрудникам надбавку в виде оплаты доступа в Интернет в месте проживания работников в период вахты и обеспечивает трансфер в аэропорт для поездки домой. Полагаем, что такую надбавку можно не облагать НДФЛ и взносами. Но рассмотрим самый частый пример — оплата питания на вахте. Это долгое время было спорным вопросом.

Питание по системе «шведский стол»

По мнению Минфина и ФНС, Положение о вахтовом методе не обязует предоставлять питание бесплатно. Значит, в соответствии со ст. 211 НК, стоимость питания является доходом сотрудника, и с него надо платить НДФЛ и страховые взносы (например, письмо Минфина от 03.12.2020 № 03-04-09/105656, ФНС от 10.04.2020 № БС-4-11/6061). А суды, наоборот, подтверждают отсутствие основания — облагать эти суммы налогом и взносами.

С учетом позиции ВС, самый безопасный вариант — питание по системе «шведский стол», тогда доход каждого работника не определить, и не надо будет вычитать НДФЛ и взносы.

Хотя риск спора остается, ведь компания должна принять все меры по оценке и учету экономической выгоды у физлиц. В противном случае организацию могут привлечь к ответственности по ст. 123 НК. Об этом сказано в Обзоре ВС, о котором мы сказали ранее.

Надбавки без персонификации

Другими словами, при выплате денежной надбавки облагать налогом и взносом нужно только ту часть, которая превышает 700 руб. в день.

Если же компания платит надбавку в натуральном виде, лучше ее «обезличивать», предоставлять так, чтобы нельзя персонифицировать, скажем, установить роутер и предоставить интернет всем, а не пополнять баланс каждому работнику, отвозить людей в аэропорт группой, а не индивидуально и т.д.

При этом, конечно же, важно сохранять документы по данным расходам, чтобы в случае спора с ФНС предоставить доказательства того, что у каждого конкретного сотрудника не было дополнительного дохода.