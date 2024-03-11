НДФЛ

Когда надо платить НДФЛ за вахтовую надбавку

Одной из гарантий для вахтовиков является вахтовая надбавка — аналог командировочных. Но как и по всем льготам и выплатам, у нее есть свои правила, прежде всего, в части налогов. Так, с 1 января 2024 г. налогом на доходы (НДФЛ) не облагается только лимит в 700 рублей. А как быть, если надбавку дают не в денежной форме, а в виде услуг или льгот?
15 5
Когда надо платить НДФЛ за вахтовую надбавку
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Согласно ст. 302 ТК, сотрудникам на вахте за каждый день работы в период вахты и за дни нахождения в пути (до места работы и обратно) вместо суточных платится вахтовая надбавка.

Для частных организаций размер и порядок надбавки должен быть прописан в коллективном договоре или локальном акте, с учетом мнения профсоюза, если он есть в компании.

Налог с превышения

С 1 января 2024 г. под НДФЛ не попадает сумма не более 700 руб. в день на территории России и 2500 руб. за каждый день — за пределами нашей страны, с учетом п. 1 ст. 217 НК.

Такой же налоговый порядок — и в отношении страховых взносов, на основании п. 2 ст. 422 НК. А так как размер каждая компания устанавливает сама, надо учесть, что налогом и взносами будет облагаться та часть надбавки, которая превышает лимит. Причем суммы могут быть разными, скажем, за дни в пути надбавка составит 500 р. в день, а за дни работы — 1 000 р. в день.

Натуральные надбавки

С «натуральными» надбавками дело иначе. С 1 марта 2023 г. доставлять людей на вахту и обратно компания должна за свой счет. При этом можно компенсировать расходы на оплату стоимости проезда от места проживания до пункта сбора.

Порядок и размер компенсации также фиксируются в коллективном договоре, локальном акте или трудовом договоре. Оплата доставки не облагается НДФЛ и взносами.

Но надо учесть и позицию Верховного суда о том, что выгода в натуральной форме облагается НДФЛ, если она не носит обезличенного характера, ее можно определить в отношении каждого налогоплательщика (п. 5 Обзора судебных дел, связанных с применением гл. 23 НК РФ (утв. Президиумом ВС 21.10.2015)).

Скажем, компания дает сотрудникам надбавку в виде оплаты доступа в Интернет в месте проживания работников в период вахты и обеспечивает трансфер в аэропорт для поездки домой. Полагаем, что такую надбавку можно не облагать НДФЛ и взносами. Но рассмотрим самый частый пример — оплата питания на вахте. Это долгое время было спорным вопросом.

Питание по системе «шведский стол»

По мнению Минфина и ФНС, Положение о вахтовом методе не обязует предоставлять питание бесплатно. Значит, в соответствии со ст. 211 НК, стоимость питания является доходом сотрудника, и с него надо платить НДФЛ и страховые взносы (например, письмо Минфина от 03.12.2020 № 03-04-09/105656, ФНС от 10.04.2020 № БС-4-11/6061). А суды, наоборот, подтверждают отсутствие основания — облагать эти суммы налогом и взносами.

С учетом позиции ВС, самый безопасный вариант — питание по системе «шведский стол», тогда доход каждого работника не определить, и не надо будет вычитать НДФЛ и взносы.

Хотя риск спора остается, ведь компания должна принять все меры по оценке и учету экономической выгоды у физлиц. В противном случае организацию могут привлечь к ответственности по ст. 123 НК. Об этом сказано в Обзоре ВС, о котором мы сказали ранее.

Надбавки без персонификации

Другими словами, при выплате денежной надбавки облагать налогом и взносом нужно только ту часть, которая превышает 700 руб. в день.

Если же компания платит надбавку в натуральном виде, лучше ее «обезличивать», предоставлять так, чтобы нельзя персонифицировать, скажем, установить роутер и предоставить интернет всем, а не пополнять баланс каждому работнику, отвозить людей в аэропорт группой, а не индивидуально и т.д.

При этом, конечно же, важно сохранять документы по данным расходам, чтобы в случае спора с ФНС предоставить доказательства того, что у каждого конкретного сотрудника не было дополнительного дохода.

Начать дискуссию

Мошенничество

Мошенники продают подарочные сертификаты к 8 Марта с фейковых сайтов

От имени маркетплейсов мошенники предлагают пользователям купить сертификаты и заказать доставку цветов. Покупатели рискуют остаться без денег и подарков.

5

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

Что вам нужно знать про работу и отдых 7 и 8 марта, интервью с главбухом «Клерка», день одеялка, мужчины рассказали, где ищут невест. 👰«Ночной бухгалтер» №1638

Поздравляем всех женщин с наступающим праздником 8 Марта. Желаем, чтобы в этот день вы полноценно отдыхали, смотрели любимые сериалы, гуляли, занимались тем, чем хочется, но на что обычно не хватает времени. И, конечно, пусть вас окружают цветы и любовь. А мы подводим итоги недели, беседуем с главбухом «Клерка», празднуем день теплого одеяла и кибер-весну.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
69
УК РФ

После проверок Счетной палаты возбудили 18 уголовных дел

Счетная палата возбудила 132 административных дела и вынесла 126 постановлений на общую сумму штрафов в 4,33 млн рублей. В прошлом году она была намного меньше — 863,8 тысяч рублей.

11

Календарь вебинаров

20
Лучшие спикеры, новый каждый день
Налоговые проверки

В 2024 году возросли риски проверок ФНС по взаимозависимости: что делать бизнесу

С 1 января 2024 года в НК расширили перечень лиц, признаваемых взаимозависимыми. Это значит, что ранее безопасные сделки могут попасть под налоговый контроль.

32
Валютные операции

ЦБ снова продлил валютные ограничения: еще на полгода

Клиенты банков могут снимать с валютного счета не больше 10 000 долларов или эквивалентной суммы в евро.

30
Бесплатно с Отчетность по экологии

Кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год. Мини-курс

За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год.

Кто должен подготовить и сдать экологическую отчетность за 2023 год. Мини-курс
22

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с УСН

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец

Рассказываем, кто, в какой форме и в какие сроки сдает декларацию по УСН с объектом налогообложения «доходы». Даем образец, как заполнить декларацию. 

Декларация по УСН «доходы» за 2023: когда и как сдавать, образец
69
НДФЛ

Когда надо платить НДФЛ за вахтовую надбавку

Одной из гарантий для вахтовиков является вахтовая надбавка — аналог командировочных. Но как и по всем льготам и выплатам, у нее есть свои правила, прежде всего, в части налогов. Так, с 1 января 2024 г. налогом на доходы (НДФЛ) не облагается только лимит в 700 рублей. А как быть, если надбавку дают не в денежной форме, а в виде услуг или льгот?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
15
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: приставы выставили на торги квартиру многодетной, на цветочном рынке ад, домашний труд женщины равен 13% ВВП страны

Подготовили дайджест главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в мире, в одной подборке.

69
Трудовые отношения

Работодатели подали более 13 000 заявок по программе субсидирования найма

Компании, которые принимают на работу соискателей из центров занятости, могут получить субсидии в размере 3-х МРОТ. Если у организации учредитель с инвалидностью, размер выплат вырастет до 6 МРОТ.

20
Управленческий учет

Что такое рентабельность продаж

Если бизнес растет, вместе с выручкой должна увеличиваться и прибыль. Но бывает так, что предприниматель смотрит только на общий оборот и не замечает, что расходы слишком высоки и ему ничего не остается. Чтобы не терять деньги из виду, нужно следить за рентабельностью продаж. Рассказываем, как это делать и каким образом она помогает найти проблемные зоны в бизнесе.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
1
19
Отпуска

Куда поехать в апреле отдыхать: топ стран для отдыха

Середина весны — прекрасное время для пляжного и экскурсионного отдыха. Некоторые курорты только начали принимать туристов или ждут наступления сезона дождей, поэтому людей минимально и цены остаются на доступном уровне. 

Иллюстрация: Onlinetours
53

Разборы законов

1 198
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Выход на пенсию

Социальный фонд напомнил, когда женщины могут уйти на досрочную пенсию

По общему правилу женщины имеют право получать страховую пенсию в 58 лет, но длительный стаж позволяет уйти на отдых на 2 года раньше.

71
НДФЛ

НДФЛ с материальной выгоды по займам в 2024 году в программах 1С

В этой публикации мы расскажем о том, что нужно сделать в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 и 1С:ЗУП ред. 3.1 для расчета НДФЛ с материальной выгоды. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
35
Бухгалтеры

🎁 Лучший подарок — это знания! Дарите коллегам билеты на бухгалтерскую конференцию «Клерка»

На конференции эксперты в области бухгалтерии, кадров и налогов поделятся ценной аналитикой и расскажут, как работать с новыми изменениями в законодательстве. Сейчас вы можете купить 2 билета по цене одного и сделать полезный подарок своим коллегам!

26
Наталия Лукина
Бухгалтеры

Оригинальные подарки на 8 марта, которые порадуют дам. Мужчины, ловите советы от женской части редакции «Клерка»

Всего через три дня наши квартиры превратятся в цветочные магазины. Хотя каких-то правил относительно цветов, которые нужно дарить на 8 марта, нет, мужчины, из года в год, дарят мимозу и тюльпаны. Хотя в реальности пожелания дам немного разнообразнее. Провели опрос и узнали, что хотели бы девушки получить в подарок.

Оригинальные подарки на 8 марта, которые порадуют дам. Мужчины, ловите советы от женской части редакции «Клерка»
105
1,2 тыс.
Ведение бизнеса

Минпромторг может поддержать продажу цветов в экологичной упаковке

Цветочному бизнесу окажут господдержку, если производители и продавцы будут упаковывать букеты в экологичные материалы. Это снизит расходы на переработку полиэтилена.

2
37
ФСБУ Основные средства

Для амортизации дорогого авто есть несколько вариантов

Если компания владеет дорогим легковым авто, срок его полезного использования и применение коэффициентов амортизации, в т. ч. понижающих, определяют отдельно по ФСБУ 6/2020 и НК. А для транспортного налога — свой нюанс.

20

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Кадровый учет

Как перенести отпуск сотрудника, если он утвержден графиком отпусков

График отпусков обязателен как для сотрудника, так и для работодателя. При этом сотрудник может перенести отпуск на другой срок с согласия руководителя.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
24

Интересные материалы

Обучение для бухгалтеров

❤️Главбух, решившая уйти из профессии, передала подписку на Клерк.Премиум+Консультации новому пользователю. Поздравляем!

Сегодня наша читательница, которая решила навсегда уйти из бухгалтерии, нашла своего покупателя на подписку Клерк.Премиум+Консультации. Маленький подарок к 8 Марта!

2
103