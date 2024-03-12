За что я тебе деньги плачу? Когда работодатель хочет знать, чем занят бухгалтер. 💸«Ночной бухгалтер» №1639

Сегодня в выпуске:
Директор просит расписать день главбуха.
Оштрафовать за долг по налогу могут даже если на сальдо ЕНС есть переплата.
Ого! Масленица — делимся рецептами и секретами вкусных блинов.
Чертова дюжина ответов на вопросы про самозанятых.
Полезные ссылки для бухгалтера.
Чем занимаешься?
С таким вопросом подошел к нашему пользователю начальник и попросил расписать рабочий день. Бухгалтер недоумевает:
Коллеги советуют не паниковать и погуглить «фотографию рабочего дня». Другие дают более подробные инструкции.
Многие сочувствуют и делятся собственным опытом.
Один из читателей отмечает, что нужно не забывать добавлять в список и время, потраченное на изучение нормативки и обучение.
«Это тоже работа. И почему что про нее забывают. Хотя сейчас у меня например 70% уходит на это.» —, сетует он.
Бухгалтер говорит, что кроме обычного учета ведет управленческий, отвечает на поздние звонки и сообщения в нерабочее время. В целом коллеги считают, что ему еще и недоплачивают.
А ваш руководитель просил вас когда-нибудь расписать рабочий день?
Вам штраф, и вам штраф, всем штраф!
Если вы не заплатили вовремя налог, то вам положен штраф — 20% от неуплаченной суммы. Если вы сделали это умышленно — штраф составит 40%. И если от первого вас спасет положительное сальдо ЕНС, которое сохранялось в размере равной или выше суммы неуплаченного налога, то от штрафа в 40% спасения нет.
Что бухгалтер ест на Масленицу?
Сегодня одним из самых активных обсуждений в Трибуне стал пост про масленичные блины. В самом посте интересные факты и традиции на праздник, а еще вкусный рецепт, а в комментариях кулинарный бум — обсуждают, кто какие блины любит и готовит.
Наш иллюстратор считает, что это мешает рабочему процессу )
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Рубрика: вопрос-ответ
Сегодня предлагаем вам почитать гайд по работе с самозанятыми, он составлен на основе самых частых и спорных вопросов. Например, разбирают ситуацию, когда самозанятого надо отправить в командировку, или когда нужно привлечь к работам сотрудницу, которая несколько лет фактически не работала, а находилась в отпуске по уходу за ребенком. Распространяется на нее запрет по заключению договора с бывшим работодателем до истечения 2-х лет или нет?
Полезности для бухгалтера
Подборка вебинаров, которые вам пригодятся.
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Вы уже давно работаете с контрагентами по ЭДО и успели оценить все его удобство. Но вот до налаживания внутренних процессов дело так и не дошло. А ведь ЭДО внутри компании может сэкономить время бухгалтеру и деньги директору — за 1 час на бесплатном вебинаре вы узнаете, как провести внедрение СЭД без ошибок.
Заполнение налоговых деклараций ИП на УСН: «доходы», «доходы минус расходы» в 2024 г. — инструкция для тех, кто не справился еще с декларацией по упрощенке и не разорался в изменениях к ней.
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Ваша любит блины с любыми начинками редакция
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