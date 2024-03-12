Обзоры для бухгалтера

За что я тебе деньги плачу? Когда работодатель хочет знать, чем занят бухгалтер. 💸«Ночной бухгалтер» №1639

«Клерки» сегодня обсуждают, почему работодатель задает вопрос — а чем, собственно, занят бухгалтер весь рабочий день и просит расписать все задачи? Неужели думает, что главбух весь день пьет чай и смотрит сериалы? А вообще Масленица пришла — можно и правда выпить чаю, и закусить блинчиком, бухгалтеры как раз поделились своими рецептами.
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За что я тебе деньги плачу? Когда работодатель хочет знать, чем занят бухгалтер. 💸«Ночной бухгалтер» №1639
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Директор просит расписать день главбуха.

  • Оштрафовать за долг по налогу могут даже если на сальдо ЕНС есть переплата.

  • Ого! Масленица — делимся рецептами и секретами вкусных блинов.

  • Чертова дюжина ответов на вопросы про самозанятых.

  • Полезные ссылки для бухгалтера.

Чем занимаешься?

С таким вопросом подошел к нашему пользователю начальник и попросил расписать рабочий день. Бухгалтер недоумевает:

Коллеги советуют не паниковать и погуглить «фотографию рабочего дня». Другие дают более подробные инструкции.

Многие сочувствуют и делятся собственным опытом.

Один из читателей отмечает, что нужно не забывать добавлять в список и время, потраченное на изучение нормативки и обучение.

«Это тоже работа. И почему что про нее забывают. Хотя сейчас у меня например 70% уходит на это.» —, сетует он.

Бухгалтер говорит, что кроме обычного учета ведет управленческий, отвечает на поздние звонки и сообщения в нерабочее время. В целом коллеги считают, что ему еще и недоплачивают.

А ваш руководитель просил вас когда-нибудь расписать рабочий день?

Вам штраф, и вам штраф, всем штраф!

Если вы не заплатили вовремя налог, то вам положен штраф — 20% от неуплаченной суммы. Если вы сделали это умышленно — штраф составит 40%. И если от первого вас спасет положительное сальдо ЕНС, которое сохранялось в размере равной или выше суммы неуплаченного налога, то от штрафа в 40% спасения нет.

Что бухгалтер ест на Масленицу?

Сегодня одним из самых активных обсуждений в Трибуне стал пост про масленичные блины. В самом посте интересные факты и традиции на праздник, а еще вкусный рецепт, а в комментариях кулинарный бум — обсуждают, кто какие блины любит и готовит.

Наш иллюстратор считает, что это мешает рабочему процессу )

На «Клерке» между тем весна в самом разгаре и не просто, а кибер-весна. И мы все еще продаем нашу флагманскую подписку Клерк.Премиум по невероятно низкой цене — 9 900 рублей! Вы получите доступ к сотням обучающих материалов: вебинарам, экспертным разборам, онлайн-курсам, тренингам. Поторопитесь, до конца акции осталось мало времени!

Рубрика: вопрос-ответ

Сегодня предлагаем вам почитать гайд по работе с самозанятыми, он составлен на основе самых частых и спорных вопросов. Например, разбирают ситуацию, когда самозанятого надо отправить в командировку, или когда нужно привлечь к работам сотрудницу, которая несколько лет фактически не работала, а находилась в отпуске по уходу за ребенком. Распространяется на нее запрет по заключению договора с бывшим работодателем до истечения 2-х лет или нет?

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Подборка вебинаров, которые вам пригодятся.

  • Если хотите наладить управленческий учет, но никак не получается, приходится постоянно сопоставлять данные, ждать закрытия месяца и только потом формировать управленческие регистры, то ребята из ВЦ «Раздолье» придумали кое-что новенькое — загляните на бесплатный вебинар 14 марта.

  • Вы уже давно работаете с контрагентами по ЭДО и успели оценить все его удобство. Но вот до налаживания внутренних процессов дело так и не дошло. А ведь ЭДО внутри компании может сэкономить время бухгалтеру и деньги директору — за 1 час на бесплатном вебинаре вы узнаете, как провести внедрение СЭД без ошибок.

  • Заполнение налоговых деклараций ИП на УСН: «доходы», «доходы минус расходы» в 2024 г. — инструкция для тех, кто не справился еще с декларацией по упрощенке и не разорался в изменениях к ней.

Спасибо, что дочитали выпуск № 1639 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

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