За что я тебе деньги плачу? Когда работодатель хочет знать, чем занят бухгалтер. 💸«Ночной бухгалтер» №1639

«Клерки» сегодня обсуждают, почему работодатель задает вопрос — а чем, собственно, занят бухгалтер весь рабочий день и просит расписать все задачи? Неужели думает, что главбух весь день пьет чай и смотрит сериалы? А вообще Масленица пришла — можно и правда выпить чаю, и закусить блинчиком, бухгалтеры как раз поделились своими рецептами.

Сегодня в выпуске:

Директор просит расписать день главбуха.

Оштрафовать за долг по налогу могут даже если на сальдо ЕНС есть переплата.

Ого! Масленица — делимся рецептами и секретами вкусных блинов.

Чертова дюжина ответов на вопросы про самозанятых.

Полезные ссылки для бухгалтера.

Чем занимаешься?

С таким вопросом подошел к нашему пользователю начальник и попросил расписать рабочий день. Бухгалтер недоумевает:

Коллеги советуют не паниковать и погуглить «фотографию рабочего дня». Другие дают более подробные инструкции.

Многие сочувствуют и делятся собственным опытом.

Один из читателей отмечает, что нужно не забывать добавлять в список и время, потраченное на изучение нормативки и обучение.

«Это тоже работа. И почему что про нее забывают. Хотя сейчас у меня например 70% уходит на это.» —, сетует он.

Бухгалтер говорит, что кроме обычного учета ведет управленческий, отвечает на поздние звонки и сообщения в нерабочее время. В целом коллеги считают, что ему еще и недоплачивают.

А ваш руководитель просил вас когда-нибудь расписать рабочий день?

Вам штраф, и вам штраф, всем штраф!

Если вы не заплатили вовремя налог, то вам положен штраф — 20% от неуплаченной суммы. Если вы сделали это умышленно — штраф составит 40%. И если от первого вас спасет положительное сальдо ЕНС, которое сохранялось в размере равной или выше суммы неуплаченного налога, то от штрафа в 40% спасения нет.

Что бухгалтер ест на Масленицу?

Сегодня одним из самых активных обсуждений в Трибуне стал пост про масленичные блины. В самом посте интересные факты и традиции на праздник, а еще вкусный рецепт, а в комментариях кулинарный бум — обсуждают, кто какие блины любит и готовит.

Наш иллюстратор считает, что это мешает рабочему процессу )

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Рубрика: вопрос-ответ

Сегодня предлагаем вам почитать гайд по работе с самозанятыми, он составлен на основе самых частых и спорных вопросов. Например, разбирают ситуацию, когда самозанятого надо отправить в командировку, или когда нужно привлечь к работам сотрудницу, которая несколько лет фактически не работала, а находилась в отпуске по уходу за ребенком. Распространяется на нее запрет по заключению договора с бывшим работодателем до истечения 2-х лет или нет?

Полезности для бухгалтера

Подборка вебинаров, которые вам пригодятся.

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Ваша любит блины с любыми начинками редакция