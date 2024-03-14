Счет-фактура в 2024 году: разбираемся построчно

Счет-фактура — важнейший документ, который необходим для обеих сторон торговых сделок. По общему правилу в обязанности плательщиков НДС входит выставление счетов-фактур, так как она служит основанием для вычета НДС. Именно поэтому очень важно, чтобы данный документ был правильно оформлен. Применение счетов-фактур закреплено в НК как обязательное.

ФНС приказом от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@ утвердили новый формат счета-фактуры.

Приказ вступил в силу 09.02.2024, но до 01.04.2025 налогоплательщики вправе применять новые электронные форматы вместе с устаревшими.

В новую форму счет-фактуры были внесены две поправки:

Необходимо указывать стоимость прослеживаемого товара.

Счет-фактуру с реквизитами прослеживаемости надо выставлять при передаче прослеживаемого товара в рамках выполненных работ.

Общие требования к оформлению

Кто, когда и как составляет счет-фактуру

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Правила оформления счет-фактуры

В какой форме представляется счет-фактура Налогоплательщик может оформить: в бумажном формате;

в электронном формате (утв. приказом ФНС от 19.12.18 № ММВ-7-15/820@);

в комбинированном формате (часть от руки, часть на компьютере). Что не допускается при оформлении счет-фактуры Исправление ошибок с помощью корректирующего или иного аналогичного средства, применение факсимиле, указание отрицательных числовых значений. Какими чернилами заполнять Черного, фиолетового или синего цвета. Как вносить значения текстовых, числовых и кодовых показателей Слева направо, начиная с первого (левого) знакоместа. В незаполненных знакоместах ставится прочерк. Если счет-фактура заполняется при помощи программного обеспечения (1С), значения числовых показателей выравниваются по правому (последнему) знакоместу. Какой шрифт использовать При заполнении на компьютере: Для шапки (реквизитов) — Times New Roman;

Для товарной номенклатуры — Verdana. Какими буквами заполнять текстовые поля Заглавными, строчными печатными. Что ставить, если какой-либо показатель отсутствует Во всех знакоместах соответствующего поля ставится прочерк. Как заполнить счет-фактуру, если необходимая информация не умещается на одной странице Заполняется необходимое количество страниц. Нужно ли заверять счет-фактуру Оттиск печати не является необходимым атрибутом. Кто вправе подписывать счет-фактуру? Руководитель компании, главный бухгалтер и иные уполномоченные лица (п. 6 с т. 169 НК). Электронная форма подписывается УКЭП.

Заполнение счет-фактуры

Счет-фактура заполняется по Правилам, которые утверждены постановлением правительства от 26.12.2011 № 1137. У формы есть две части: реквизиты и табличная часть.

Номер графы Что указывать Содержание Часть 1: Реквизиты Строка 1 Порядковый номер счета-фактуры; Дата составления документа; Порядковый номер исправлений, при необходимости; Дата исправления. Строка 1а Не заполняется, если это первичная счет-фактура Строка 2 Продавец Название компании, ФИО продавца, ИП. Строка 2а Адрес Адрес местонахождения компании продавца Строка 2б ИНН продавца Заполняется как организациями, так и предпринимателями. Строка 3 Грузоотправитель, адрес Юрлицо/физлицо, которое отправило груз и его адрес. Строка 4 Грузополучатель, адрес Юрлицо/физлицо, которое получило груз и его адрес. Строка 5 Номер и дата платежного поручения Номер и дата документа об отгрузке товаров/выполнении работ/передаче имущественных прав (такой же, как и в строке 1) Строка 6 Покупатель Название компании, ФИО покупателя, ИП. Строка 6а Адрес Адрес местонахождения компании покупателя Строка 6б ИНН покупателя Заполняется как организациями, так и предпринимателями. КПП покупателя Заполняется только организациями. Строка 7 Валюта Наименование, код (российский рубль, 643) Строка 8 Идентификатор государственного контракта Заполняется, если для сделки использовались денежные средства из федерального бюджета, бюджетных инвестиций и взносов в уставный капитал. Часть 2: Таблица документа Столбец 1 Порядковый номер записи товаров (работ, услуг, имущественного права) Название товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права. Столбец 1а Код вида товара Заполняется в случае продажи товара в страны ЕАЭС Столбец 2, 2а Единица измерения (код, условное обозначение) Заполняется, если есть единица измерения Столбец 3 Количество (объем) Общее количество товара Столбец 4 Цена (тариф) за единицу измерения Стоимость за 1 шт. Столбец 5 Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС Общая стоимость без налога. Столбец 6 В том числе сумма акциза Если это счет-фактура на подакцизные товары–указывается сумма акциза. В ином случае пишем просто: без акциза. Столбец 7 Налоговая ставка Если товар или услуга не облагаются налогом, пишем: «без НДС». Столбец 8 Сумма налога Указывается сумма или же «Без НДС». Столбец 9 Стоимость товаров (работ, услуг) с НДС Общая стоимость с налогом. Столбец 10, 10а Страна происхождения товара (код, краткое наименование) Заполняется, если это не Россия. Столбец 11 Регистрационный номер таможенной декларации, номер партии товара, подлежащего прослеживаемости Заполняется при наличии. Столбец 12, 12а Количественная единица измерения товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости (код, условное обозначение) Единица измерения товара по Общероссийскому классификатору единиц измерения. Заполняется, если есть. Столбец 13 Количество товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости Количество прослеживаемого товара (если есть). Столбец 14 Стоимость товара, подлежащего прослеживаемости, без НДС Стоимость товара (при наличии прослеживаемого товара).

В каких случаях счет-фактура не нужна

Есть ситуации, когда оформление счета-фактуры не является необходимым, а сделка подтверждается другими документами (счетом на оплату, накладными и т.п.).

Сделка не подлежит обложению НДС (ст. 149, 169 НК). Предприятие реализует физическим лица товары в розницу за «кэш» (достаточно бланка строгой отчетности или чека из кассы). Предприниматели находятся на специальных налоговых режимах (упрощенке, ЕСХН, имеют патент). Юридическое лицо отдает товар своему сотруднику безвозмездно (на основании письма Министерства финансов от 08 февраля 2016 г. № 03-07-09/6171). Планируется поставка товаров, и на нее получен аванс (товар производят не дольше полугода, либо покупатель не платит НДС, либо для сделки предусмотрена нулевая ставка по данному налогу, например, товар идет на экспорт).

Наказания за отсутствие счет-фактуры

Если продавец не выписал в течение 5 календарных дней счет-фактуру, то его ждет штраф. Размер штрафа зависит от количества кварталов, в течение которых отсутствовала счет-фактура.