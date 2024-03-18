Когда РФ не является местом реализации товара в НДС–целях

Товар не отгружается и не транспортируется
Россия считается местом реализации товара, и товар подлежит обложению НДС, если товар (подп. 1 п. 1 ст. 147 НК):
находится на территории РФ и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией;
не отгружается и не транспортируется.
Например, продажа здания одной российской фирме другой, когда обе находятся в РФ.
Но ситуация другая, если российская фирма имеет в собственности здание, находящееся на территории другого государства, и продает его по договору купли-продажи местной фирме. Этот товар при продаже не отгружается и не транспортируется, но, поскольку здание находится на территории иностранного государства, местом его реализации РФ не является.
По российским законам с выручки от продажи такого здания НДС платить не нужно. Налог придется заплатить в соответствии с законодательством государства фирмы–покупателя.
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Где находится товар в момент начала отгрузки и транспортировки
Россия также считается местом реализации товара, и НДС нужно платить, если в момент начала отгрузки и транспортировки он находится на территории РФ и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией (подп. 1 п. 1 ст. 147 НК).
Но это правило не работает, если, например, по договору купли–продажи российская фирма отгружает товары из российского города в один из городов иностранного государства.
В момент начала отгрузки товары находятся на территории России, значит, местом их реализации является РФ. Поэтому реализация этих товаров должна облагаться НДС.
А вот в следующей ситуации НДС в РФ платить не придется.
Российская фирма приобрела партию товаров на территории иностранного государства. Не вывозя эти товары за его пределы, фирма продала эти товары местной фирме.
В момент начала отгрузки товары находятся на территории иностранного государства, значит, местом их реализации Россия не является. Следовательно, с выручки от продажи товаров по российским законам НДС платить не нужно.
Заплатить налог придется в соответствии с законодательством государства, на территории которого произошла реализация.
Если услуги тоже оказаны не на территории России, то НДС начислять также не нужно. Хотя для работ и услуг установлены свои правила определения места реализации — статьей 148 НК.
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