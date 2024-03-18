Когда РФ не является местом реализации товара в НДС–целях

Товар не отгружается и не транспортируется

Россия считается местом реализации товара, и товар подлежит обложению НДС, если товар (подп. 1 п. 1 ст. 147 НК):

находится на территории РФ и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией ;

не отгружается и не транспортируется.

Например, продажа здания одной российской фирме другой, когда обе находятся в РФ.

Но ситуация другая, если российская фирма имеет в собственности здание, находящееся на территории другого государства, и продает его по договору купли-продажи местной фирме. Этот товар при продаже не отгружается и не транспортируется, но, поскольку здание находится на территории иностранного государства, местом его реализации РФ не является.

По российским законам с выручки от продажи такого здания НДС платить не нужно. Налог придется заплатить в соответствии с законодательством государства фирмы–покупателя.

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