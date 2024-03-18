НДС

Когда РФ не является местом реализации товара в НДС–целях

НДС облагается реализация товаров на территории РФ. Нужны еще два условия: товар принадлежит российской фирме и местом реализации товаров является территория РФ. Если условия сделки этому не соответствуют, то на территории РФ операции по такому договору НДС не облагаются. Но возможно, налог придется платить там, где находится покупатель — за ее пределами.
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Когда РФ не является местом реализации товара в НДС–целях
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Товар не отгружается и не транспортируется

Россия считается местом реализации товара, и товар подлежит обложению НДС, если товар (подп. 1 п. 1 ст. 147 НК):

  • находится на территории РФ и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией;

  • не отгружается и не транспортируется.

Например, продажа здания одной российской фирме другой, когда обе находятся в РФ.

Но ситуация другая, если российская фирма имеет в собственности здание, находящееся на территории другого государства, и продает его по договору купли-продажи местной фирме. Этот товар при продаже не отгружается и не транспортируется, но, поскольку здание находится на территории иностранного государства, местом его реализации РФ не является.

По российским законам с выручки от продажи такого здания НДС платить не нужно. Налог придется заплатить в соответствии с законодательством государства фирмы–покупателя.

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Где находится товар в момент начала отгрузки и транспортировки

Россия также считается местом реализации товара, и НДС нужно платить, если в момент начала отгрузки и транспортировки он находится на территории РФ и иных территориях, находящихся под ее юрисдикцией (подп. 1 п. 1 ст. 147 НК).

Но это правило не работает, если, например, по договору купли–продажи российская фирма отгружает товары из российского города в один из городов иностранного государства.

В момент начала отгрузки товары находятся на территории России, значит, местом их реализации является РФ. Поэтому реализация этих товаров должна облагаться НДС.

А вот в следующей ситуации НДС в РФ платить не придется.

Российская фирма приобрела партию товаров на территории иностранного государства. Не вывозя эти товары за его пределы, фирма продала эти товары местной фирме.

В момент начала отгрузки товары находятся на территории иностранного государства, значит, местом их реализации Россия не является. Следовательно, с выручки от продажи товаров по российским законам НДС платить не нужно.

Заплатить налог придется в соответствии с законодательством государства, на территории которого произошла реализация.  

Если услуги тоже оказаны не на территории России, то НДС начислять также не нужно. Хотя для работ и услуг установлены свои правила определения места реализации — статьей 148 НК.

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