Бестарифная система оплаты труда встречается нечасто. Она подразумевает большую вовлеченность сотрудника в процесс работы. Заработная плата при такой системе прямо пропорциональна личному участию или вкладу исполнителя в работу.

Тарифная и бестарифная системы оплаты

Существуют различные формы заработной платы и системы оплаты труда — это порядок установления заработной платы работникам на предприятии.

Руководитель вправе самостоятельно устанавливать порядок начисления и выплаты зарплаты. Компания может выбрать одну систему или несколько разных.

Выбор зависит от специфики бизнеса, производимой продукции, вида деятельности или категорий работников, занятых в работе.

Статья 135 ТК обязывает закреплять выбранную систему оплаты труда в локальном нормативном акте.

Тарифные системы оплаты труда указаны в статье 143 ТК и основаны на дифференциации заработной платы различных категорий сотрудников. В основе расчета зарплаты лежат тарифные ставки, должностные оклады, коэффициенты и тарифная сетка.

При формировании заработной платы конкретной категории работников учитывается их квалификация, личный вклад в результат, сложность выполнения должностных обязанностей.

В бюджетных учреждениях, где документооборот более унифицирован и подчинен правилам, используют тарифные разряды и квалификационные категории. Определение категорий происходит на основании единых квалификационных справочников. К ним относятся единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих или можно использовать профессиональные стандарты.

В этом большой плюс тарифной системы, поскольку все аспекты достаточно полно регламентированы. Статья 22 ТК обязывает работодателя устанавливать один размер оплаты труда для работников, занимающих одинаковые должности. И здесь это требование выполнять сравнительно легко, все тарифы унифицированы. Отсутствует субъективный подход, при котором зарплата одного сотрудника может быть необоснованно выше или ниже зарплаты другого.

Антагонистом этой системы является бестарифная система оплаты труда. Эта система трудовым законодательством не регламентирована, в трудовом кодексе вы не найдете статьи с таким названием.

Между тем на практике помимо широко применяемой тарифной системы оплаты используют бестарифную. Иногда их комбинируют, и тогда получается смешанная система, на наш взгляд, самая оптимальная.

Поскольку при смешанной системе в отношении некоторых работников можно использовать постоянный размер (оклад) оплаты, а в отношении других — непостоянный.

При бестарифной системе оплаты труда устанавливается базовая часть оплаты (основа) и коэффициент, на который потом умножается основа. В этом случае зарплата зависит от многих факторов, в том числе и личных профессиональных качеств работника.

Рассчитывать зарплату, больничные, отпускные по нормам 2024 года научим на курсе «Бухгалтер по зарплате». Мы следим за обновлениями в законодательстве, поэтому в программе только актуальная информация из ТК и НК. Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Вы можете купить курс по специальной цене 6 900 рублей вместо 28 600 рублей! Купить курс Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Бестарифная система заработной платы

Бестарифная система — это тоже система оплаты труда, при которой параметры расчета заработной платы не унифицированы.

Сущность применения этой системы сводится к установлению индивидуального коэффициента, но не жестко закрепленного, а изменяющегося в зависимости от характера работ, например.

Чаще она встречается при выполнении работ коллективом, бригадой, командой. В этом случае выделяется фонд оплаты труда (ФОТ) на всю бригаду целиком, а разделение его на части происходит в зависимости от степени участия, вовлеченности и (или) квалификации работника. При расчете удобно использовать коэффициент трудового участия (КТУ).

КТУ позволяет выявить и учесть долю личного участия работника в общей задаче. Схему или формулу расчета работодатель разрабатывает в зависимости от поставленных целей.

Примеры

Бригаде поручено выполнение работы общей стоимостью 100 000 рублей, 60 000 рублей распределено вначале и не зависит от КТУ. Оставшиеся 40 000 рублей должны быть распределены в зависимости от стараний каждого члена бригады.

Локальным актом компании установлено, что выполнение всего объема работ в установленный срок и в полном объеме равно единице. Ниже в таблице видим трудоспособность каждого работника. Кто-то работал лучше, кто-то хуже, от этого будет зависеть их вознаграждение.

№ п/п Ф.И.О. Должность КТУ 1. Иванов Г.П. Разрубщик мяса 1,0 2. Медведев А.Н. Бариста 0,6 3. Литовский Д.Л. Изготовитель пищевых полуфабрикатов 1,5 Итого: 3,1

Оплату между членами бригады распределяем следующим образом:

№ п/п Ф.И.О. Должность Вознаграждение (руб.) Расчет Общий итог (+20 000) (руб.) 1 Иванов Г.П. Разрубщик мяса 12 903,00 40 000 / 3,1 х 1,0 32 903,00 2 Медведев А.Н. Бариста 7 742,00 40 000 / 3,1 х 0,6 27 742,00 3 Литовский Д.Л. Изготовитель пищевых полуфабрикатов 19 355,00 40 000 / 3,1 х 1,5 39 355,00 Итого: 40 000 х 100 000

К расчету КТУ не относятся компенсации, пособия, выплаты за руководство и (или) наставничество, надбавки, доплаты за сверхурочную работу или в праздничные дни и им подобные. Иными словами, выплаты, которые выходят за рамки поставленной для коллектива задачи.

Разновидности бестарифной системы оплаты

В разных источниках виды бестарифной системы называются по-разному. Это могут быть долевые и коэффициентные виды, коллективная и комиссионная, общая бестарифная и распределение сверх тарифа. Суть всех названий одна и сводится к тому, что выделяют два вида бестарифной системы:

к первому виду относятся распределение фонда оплаты труда и определение доли заработанного каждого работника с помощью коэффициента (КТУ).

ко второму виду относится определение одинаковой суммы заработка, получаемый всеми, а все, что сверху, распределяется согласно все тем же коэффициентам.

Второй вариант, по нашему мнению, наиболее предпочтителен. Каждый участник бригады (команды) имеет минимальный гарантированный заработок, в этом присутствует некоторая стабильность. И может заработать больше, если приложит усилия.

Есть и гарантия, и мотивация, что сказывается на производительности труда благоприятным образом.

Преимущества бестарифной системы оплаты труда

К главному преимуществу бестарифной системы, на наш взгляд, можно отнести ее прямое влияние на мотивацию работников, когда больше зарабатывает тот, кто приложил больше усилий или достиг большего результата.

В оценке участвуют все те же элементы: КТУ и общая сумма ФОТ.

Статья 134 ТК обязывает работодателя индексировать заработную плату в зависимости от роста цен на услуги и товары.

С помощью бестарифной системы можно увеличивать доход работников наиболее гибко и безболезненно для бюджета компании. Растут цены на товары (услуги) организации — увеличивается сумма оплаты коллектива.

Несмотря на безусловные плюсы этой системы, перейти только на нее в рамках компании будет сложно. Бестарифная система сложнее тарифной в том, что касается расчетов, все время нужно маневрировать. Для некоторых должностей установление КТУ невозможно, в частности, труд юрисконсультов или бухгалтеров проще оценивать и вознаграждать с помощью окладов гораздо проще.

Независимо от того, какая система оплаты труда выбрана, ее надо закрепить в локальном нормативном акте.