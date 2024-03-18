Зарплата

Бестарифная система оплаты труда

Бестарифная система оплаты труда встречается нечасто. Она подразумевает большую вовлеченность сотрудника в процесс работы. Заработная плата при такой системе прямо пропорциональна личному участию или вкладу исполнителя в работу.
16 4
Бестарифная система оплаты труда
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Тарифная и бестарифная системы оплаты

Существуют различные формы заработной платы и системы оплаты труда — это порядок установления заработной платы работникам на предприятии.

Руководитель вправе самостоятельно устанавливать порядок начисления и выплаты зарплаты. Компания может выбрать одну систему или несколько разных.

Выбор зависит от специфики бизнеса, производимой продукции, вида деятельности или категорий работников, занятых в работе.

Статья 135 ТК обязывает закреплять выбранную систему оплаты труда в локальном нормативном акте.

Тарифные системы оплаты труда указаны в статье 143 ТК и основаны на дифференциации заработной платы различных категорий сотрудников. В основе расчета зарплаты лежат тарифные ставки, должностные оклады, коэффициенты и тарифная сетка.

При формировании заработной платы конкретной категории работников учитывается их квалификация, личный вклад в результат, сложность выполнения должностных обязанностей.

В бюджетных учреждениях, где документооборот более унифицирован и подчинен правилам, используют тарифные разряды и квалификационные категории. Определение категорий происходит на основании единых квалификационных справочников. К ним относятся единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих, единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих или можно использовать профессиональные стандарты.

В этом большой плюс тарифной системы, поскольку все аспекты достаточно полно регламентированы. Статья 22 ТК обязывает работодателя устанавливать один размер оплаты труда для работников, занимающих одинаковые должности. И здесь это требование выполнять сравнительно легко, все тарифы унифицированы. Отсутствует субъективный подход, при котором зарплата одного сотрудника может быть необоснованно выше или ниже зарплаты другого.

Антагонистом этой системы является бестарифная система оплаты труда. Эта система трудовым законодательством не регламентирована, в трудовом кодексе вы не найдете статьи с таким названием.

Между тем на практике помимо широко применяемой тарифной системы оплаты используют бестарифную. Иногда их комбинируют, и тогда получается смешанная система, на наш взгляд, самая оптимальная.

Поскольку при смешанной системе в отношении некоторых работников можно использовать постоянный размер (оклад) оплаты, а в отношении других — непостоянный.

При бестарифной системе оплаты труда устанавливается базовая часть оплаты (основа) и коэффициент, на который потом умножается основа. В этом случае зарплата зависит от многих факторов, в том числе и личных профессиональных качеств работника.

Рассчитывать зарплату, больничные, отпускные по нормам 2024 года научим на курсе «Бухгалтер по зарплате». Мы следим за обновлениями в законодательстве, поэтому в программе только актуальная информация из ТК и НК.

Встречайте Кибер-весну на «Клерке»! Вы можете купить курс по специальной цене 6 900 рублей вместо 28 600 рублей!

Купить курс

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Бестарифная система заработной платы

Бестарифная система — это тоже система оплаты труда, при которой параметры расчета заработной платы не унифицированы.

Сущность применения этой системы сводится к установлению индивидуального коэффициента, но не жестко закрепленного, а изменяющегося в зависимости от характера работ, например.

Чаще она встречается при выполнении работ коллективом, бригадой, командой. В этом случае выделяется фонд оплаты труда (ФОТ) на всю бригаду целиком, а разделение его на части происходит в зависимости от степени участия, вовлеченности и (или) квалификации работника. При расчете удобно использовать коэффициент трудового участия (КТУ).

КТУ позволяет выявить и учесть долю личного участия работника в общей задаче. Схему или формулу расчета работодатель разрабатывает в зависимости от поставленных целей.

Примеры

Бригаде поручено выполнение работы общей стоимостью 100 000 рублей, 60 000 рублей распределено вначале и не зависит от КТУ. Оставшиеся 40 000 рублей должны быть распределены в зависимости от стараний каждого члена бригады.

Локальным актом компании установлено, что выполнение всего объема работ в установленный срок и в полном объеме равно единице. Ниже в таблице видим трудоспособность каждого работника. Кто-то работал лучше, кто-то хуже, от этого будет зависеть их вознаграждение.

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

КТУ

1.

Иванов Г.П.

Разрубщик мяса

1,0

2.

Медведев А.Н.

Бариста

0,6

3.

Литовский Д.Л.

Изготовитель пищевых полуфабрикатов

1,5

Итого:

3,1

Оплату между членами бригады распределяем следующим образом:

№ п/п

Ф.И.О.

Должность

Вознаграждение (руб.)

Расчет

Общий итог (+20 000) (руб.)

1

Иванов Г.П.

Разрубщик мяса

12 903,00

40 000 / 3,1 х 1,0

32 903,00

2

Медведев А.Н.

Бариста

7 742,00

40 000 / 3,1 х 0,6

27 742,00

3

Литовский Д.Л.

Изготовитель пищевых полуфабрикатов

19 355,00

40 000 / 3,1 х 1,5

39 355,00

Итого:

40 000

х

100 000

К расчету КТУ не относятся компенсации, пособия, выплаты за руководство и (или) наставничество, надбавки, доплаты за сверхурочную работу или в праздничные дни и им подобные. Иными словами, выплаты, которые выходят за рамки поставленной для коллектива задачи.

Разновидности бестарифной системы оплаты

В разных источниках виды бестарифной системы называются по-разному. Это могут быть долевые и коэффициентные виды, коллективная и комиссионная, общая бестарифная и распределение сверх тарифа. Суть всех названий одна и сводится к тому, что выделяют два вида бестарифной системы:

  • к первому виду относятся распределение фонда оплаты труда и определение доли заработанного каждого работника с помощью коэффициента (КТУ).

  • ко второму виду относится определение одинаковой суммы заработка, получаемый всеми, а все, что сверху, распределяется согласно все тем же коэффициентам.

Второй вариант, по нашему мнению, наиболее предпочтителен. Каждый участник бригады (команды) имеет минимальный гарантированный заработок, в этом присутствует некоторая стабильность. И может заработать больше, если приложит усилия.

Есть и гарантия, и мотивация, что сказывается на производительности труда благоприятным образом.

Преимущества бестарифной системы оплаты труда

К главному преимуществу бестарифной системы, на наш взгляд, можно отнести ее прямое влияние на мотивацию работников, когда больше зарабатывает тот, кто приложил больше усилий или достиг большего результата.

В оценке участвуют все те же элементы: КТУ и общая сумма ФОТ.

Статья 134 ТК обязывает работодателя индексировать заработную плату в зависимости от роста цен на услуги и товары.

С помощью бестарифной системы можно увеличивать доход работников наиболее гибко и безболезненно для бюджета компании. Растут цены на товары (услуги) организации — увеличивается сумма оплаты коллектива.

Несмотря на безусловные плюсы этой системы, перейти только на нее в рамках компании будет сложно. Бестарифная система сложнее тарифной в том, что касается расчетов, все время нужно маневрировать. Для некоторых должностей установление КТУ невозможно, в частности, труд юрисконсультов или бухгалтеров проще оценивать и вознаграждать с помощью окладов гораздо проще.

Независимо от того, какая система оплаты труда выбрана, ее надо закрепить в локальном нормативном акте.

Начать дискуссию

Многодетные семьи

Многодетным продлят выплаты на погашение ипотеки

При рождении третьего ребенка семьи продолжат получать 450 000 рублей на выплату жилищного кредита. Выплаты будут делать до конца 2030 года.

12

Курсы повышения
квалификации

18 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

Разбираемся с УСН, фиксированными взносами и новым ФСБУ. Дайджест разборов

Что разобрала редакция «Клерка» за эту неделю: доходы на УСН при работе с маркетплейсами, декларация по УСН «доходы минус расходы» за 2023 год: когда и как сдавать, образец, ликбез по фиксированным взносам-2024: вопрос-ответ, алименты в 2024 году: кому положены и как платить, лицензии теперь являются активами. Новый ФСБУ 14/2022.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
14
Бухгалтеры

Конкурс на «Клерке». Приз —лучшая подписка для бухгалтеров Клерк.Премиум

На этой неделе на «Клерке» была опубликована 600-тысячная публикация! В честь юбилея проводим конкурс и дарим подарок.

14

Календарь вебинаров

19
Лучшие спикеры, новый каждый день
Интернет и IT

Роскомнадзор перестал вносить сайты в реестр для их блокировки

Есть вероятность, что блокировки теперь происходят напрямую через оборудование на сетях связи. Раньше РКН каждый день добавлял около 800 ссылок на подозрительные ресурсы.

29
Права потребителей

Роспотребнадзор начал получать жалобы на искусственный интеллект — чат-боты и роботов

14 марта состоялась пресс-конференция, приуроченная к Всемирному дню прав потребителей, который отмечается 15 марта. На ней обсудили приоритеты защиты прав потребителей во времена искусственного интеллекта.

28
Отпуска

53% россиян готовы три года работать без отпуска

Если сотрудникам платить 496 000 рублей в месяц, то они согласны не уходить в отпуск в течение трех лет.

2
45

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Бесплатно с

Страховые взносы с отпускных в 2024 году. Мини-курс

В мини-курсе рассказываем, как рассчитать страховые взносы с отпускных, укажем сроки их уплаты и уточним, какие виды отпуска не облагаются взносами.

Страховые взносы с отпускных в 2024 году. Мини-курс
32
Бесплатно с НДС

НДС 0% для гостиниц в 2024 году: когда применяется

Не только проживание, но и питание в гостинице может облагаться НДС 0%, и алкоголь в неограниченных количествах – тоже.

НДС 0% для гостиниц в 2024 году: когда применяется
28
Импорт

Electrolux и другие бренды запрещают поставлять свою продукцию по параллельному импорту

Бытовая техника Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta может полностью исчезнуть из продажи в РФ. Место этих брендов заменят турецкие и китайские производители.

2
62
Обзоры новостей

⚡️Итоги дня: полмиллиона рублей из-за птички, избирательную урну залили зеленкой, школьные туалеты на улице велено изничтожить

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

88
Налоги, взносы, пошлины

Какие поправки внесет кабмин в Налоговый кодекс

Правительство разрешит не сдавать предпринимателям нулевую отчетность, необлагаемую сумму по налогу с долгосрочных вкладов будут считать за каждый год отдельно, а многодетным будут предоставлять льготы без заявлений.

269
НДС

Когда РФ не является местом реализации товара в НДС–целях

НДС облагается реализация товаров на территории РФ. Нужны еще два условия: товар принадлежит российской фирме и местом реализации товаров является территория РФ. Если условия сделки этому не соответствуют, то на территории РФ операции по такому договору НДС не облагаются. Но возможно, налог придется платить там, где находится покупатель — за ее пределами.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
25

Разборы законов

1 207
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
НДФЛ

Матпомощь любым студентам не облагается НДФЛ

Студенты-россияне и иностранцы — налоговые резиденты и нерезиденты — не платят НДФЛ с матпомощи, которую им оказывает вуз.

25
Пользователи интернета

В России стало официально на 2 социальные сети больше

Роскомнадзор расширил Реестр социальных сетей.

73
Обзоры для бухгалтера

Самозанятым хотят повысить лимит доходов на 1 млн рублей, но компании боятся с ними работать. 🧍«Ночной бухгалтер» № 1643

Ну что там с самозанятыми -- «Клерк» собрал мнения ведущих экспертов. Физлицам в личные кабинеты приходят липовые справки о доходах. Кто вправе не ходить на работу в предпраздничный день.

Самозанятым хотят повысить лимит доходов на 1 млн рублей, но компании боятся с ними работать. 🧍«Ночной бухгалтер» № 1643
137
Налоги, взносы, пошлины

Налог на доходы с банковских вкладов: что нужно знать

В 2023 году в России вступили в силу новые правила налогообложения процентов, полученных по банковским вкладам и счетам. Хотя налог на доходы с депозитов существовал и раньше, под него мало кто попадал. Теперь ситуация изменилась, и налог коснется более широкого круга вкладчиков. В этой статье мы подробно разберем все аспекты нового налога: кому и сколько придется платить, как это будет происходить технически, а также порассуждаем о причинах его введения и возможных последствиях.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
64
Ведение бизнеса

Ежегодно молодых бизнесменов становится на 20% больше

Количество молодых предпринимателей в России растет в среднем на 20% ежегодно.

26
Обзоры для бухгалтера

💐На «Клерке» прошла конференция, в НК внесут новые поправки, в ПСФЛ можно не указывать ИНН. Топ новостей за неделю

Мы собрали для вас самые важные бухгалтерские новости прошлой недели, которые вы могли пропустить.

37

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Государственные ведомства

ФНС подключила ЗАГСы Херсонской области к единому госреестру

Теперь жители Херсонской области могут быстро получить документы, оформить детские пособия и присвоить новорожденному ребенку ИНН.

29

Интересные материалы

Ведение бизнеса

Какой бизнес открыть в сельской местности, чтобы получать доход круглый год

Ошибочно думать, что в сельской местности и деревне нельзя заработать деньги. Если изучить новые направления и возможности для развития бизнеса, то можно организовать собственное дело, которое принесет стабильный доход. 

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
26