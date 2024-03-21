Кто и зачем следит за уровнем налоговой нагрузки

Что такое налоговая нагрузка
Налоговая нагрузка — это отношение суммы всех налогов и сборов к оборотам ИП или организации. Налоговой нагрузку считают за определенный период — месяц, квартал, полугодие, год.
Этот показатель важен для налоговой инспекции, банков и финмониторинга. Слишком низкая налоговая нагрузка — один из признаков отмывания доходов и сокрытия реальных показателей.
Этот показатель важен также и самим предпринимателем. Слишком высокая налоговая нагрузка говорит о неверном финансовом планировании — скорее всего, бизнес не пользуется всеми льготами, вычетами и другими способами снизить показатель.
Какой показатель налоговый нагрузки безопасен
Банки и налоговая пользуются разными методиками подсчета налоговой нагрузки. Влияет вид деятельности и выбранный налоговый режим. Для ИП на ОСН нормальным считается один показатель, а для ООО на УСН — другой.
Для финансового планирования внутри бизнеса есть свои способы расчета, которые экономисты, бухгалтеры и предприниматели вправе сами выбирать под конкретные цели.
Но принцип всегда тот же.
Налоговая нагрузка рассчитывается в процентах от оборота за определенный период.
Налоговая
При расчете налоговой нагрузки для ФНС нужно пользоваться приказом от 2007 года. Выручка берется без учета акцизов и НДС, в сумму налогов включают НДФЛ, а вот страховые взносы не считаются.
Общая формула для расчета такая:
Сумма уплаченных налогов / Доходы × 100.
Пример расчета. ООО «Рога и Копыта» в первом квартале уплатило 840 тыс. рублей налогов с НДФЛ. Общий доход компании за тот же период — 6 млн рублей. Значит, налоговая нагрузка за первый квартал составит:
840 000 / 6 000 000 × 100 = 14%.
Чтобы понять, нормальный это показатель налоговой нагрузки или нет, нужно сравнить его с нормативами ФНС. Они есть на сайте инспекции.
Норматив рассчитывается как отношение суммы налогов и сборов по данным официальной статистической отчетности ФНС к обороту организаций по данным Росстата. Проще говоря, это среднеотраслевые показатели.
Допустим, «Рога и Копыта» из примера занимается ремонтом квартир. Для группы видов деятельности (ОКВЭД) 43 «Работы строительные специализированные» совокупная нагрузка без учета НДПИ и акцизов составляет 2,84%. Получается, у этой компании налоговая нагрузка даже выше норматива.
А если бы компания работала в IТ-сфере, то 14% — мало для отрасли. В этом случае нижняя граница — 16,4%.
Если у компании или ИП налоговая нагрузка ниже норматива, то в этом случае ФНС включает бизнес в календарь налоговой проверки. Правда, в этом случае считают не только по отраслям, но и по налоговому режиму. О правилах расчета по ним расскажем ниже.
Банки
У банков нет специального метода расчета, поэтому можно пользоваться общей формулой:
Сумма уплаченных налогов, включая страховые взносы и таможенные платежи / Доходы × 100.
Нижний порог показателя для банков определил Банк России в методических рекомендациях на уровне 0,9%.
Если у бизнеса доля налогов и страховых взносов в платежах меньше этого значения, то банк вправе провести комплексную проверку движений средств по счету: у предпринимателя могут запросить документы первичной отчетности, справки от ФНС и налоговые уведомления об уплате налогов.
По № 115-ФЗ счета могут и вовсе заблокировать, а бизнесу придется доказывать свою добросовестность.
Финансовое планирование
Расчет налоговой нагрузки играет ключевую роль в финансовом планировании по нескольким причинам:
Соблюдение налогового законодательства.
Финансовая стратегия. Возможность спрогнозировать налоговые платежи помогает в разработке эффективной долгосрочной стратегии, позволяя планировать расходы и инвестиции с учетом налоговых отчислений.
Минимизация затрат. Стратегическое планирование позволяет использовать все доступные налоговые льготы и снизить общую налоговую нагрузку, что в свою очередь может привести к экономии средств.
Риск-менеджмент. Учет налогов в финансовом планировании важен для оценки и управления рисками, связанными с изменениями в налоговом законодательстве и государственной политики.
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Таблица. Как рассчитать налоговую нагрузку по налоговым режимам
Налоговый режим
Формула
Комментарий
ООО на ОСН
Сумма НДС + сумма налога на прибыль / выручка без НДС × 100
Выручка считается без учета акцизов и НДС
ИП на ОСН
Исчисленный НДФЛ / сумма дохода, облагаемая налогом × 100
Сумма налога на прибыль, НДС не берется, а исчисленный НДФЛ можно брать из декларации 3-НДФЛ
ИП и ООО на УСН
Исчисленный налог / доход × 100
Исчисленный налог указан в декларации по УСН плюс нужно включить водный, транспортный, земельный налог, НДПИ, акцизные сборы
ИП на ЕСХН
Исчисленный налог / доход × 100
Исчисленный налог указан в декларации по ЕСХН плюс нужно включить водный, транспортный, земельный налог, НДПИ, акцизные сборы
Как рассчитать налоговую нагрузку по НДС и НДФЛ
Отдельно также стоит считать нагрузку по НДС и НДФЛ.
Налоговая нагрузка по НДФЛ
Этот показатель налоговые инспекторы тоже отслеживают, чтобы проверить уровень зарплат. Если нагрузка резко уменьшилась по сравнению с прошлым отчетным периодом, то предпринимателя могут вызвать в ФНС. Там нужно будет обосновать, с чем связаны такие показатели.
Считается нагрузка по НДФЛ просто:
Исчисленный НДФЛ / общая сумма доходов × 100.
Нагрузка по НДС
Этот показатель считается не в долях дохода или выручки, а по удельному весу вычетов в общей сумме начисленного НДС. Формула такая:
Сумма вычетов по НДС / сумма начисленного НДС × 100.
Эти данные есть у всех плательщиков налога в декларациях — строки 190 и 118 соответственно.
Зачем следить за налоговой нагрузкой: кратко
Налоговая нагрузка — это отношение уплаченных налогов к доходу бизнеса.
Этот показатель отслеживают в налоговой инспекции и в банках. Если налоговая нагрузка низкая, то такой бизнес попадает под проверки из-за подозрений в отмывании средств.
Самим предпринимателям также важно отслеживать этот показатель, чтобы избежать блокировок счетов, а также строить долгосрочные финансовые стратегии.
Если банки и инспекторы обращают внимание только на низкие показатели, то сам бизнес должен насторожиться из-за высоких показателей — скорее всего, предприниматели пользуются не всеми доступными льготами и есть пространство для оптимизаций.
Общая формула расчета налоговой нагрузки: Сумма уплаченных налогов / Доходы × 100.
Для банков красный флаг — доля уплаты налогов и сборов меньше 0,9% в платежах бизнеса.
Налоговые инспекторы ориентируются на собственные нормативы. Они считаются по каждому виду деятельности, а в основе расчетов лежат официальная статистическая отчетность ФНС и оборот организаций по данным Росстата.
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