Финансовый анализ

Кто и зачем следит за уровнем налоговой нагрузки

Налоги — неотъемлемая часть финансовой стороны любого бизнеса. Оптимизировать долю этих платежей стремится почти любой предприниматель. Однако в этом деле важно не перестараться. Как оценивают налоговую нагрузку банки и налоговики? Почему они это делают? Кто попадает под внимание? Рассказываем в материале.
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Кто и зачем следит за уровнем налоговой нагрузки
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое налоговая нагрузка

Налоговая нагрузка — это отношение суммы всех налогов и сборов к оборотам ИП или организации. Налоговой нагрузку считают за определенный период — месяц, квартал, полугодие, год. 

Этот показатель важен для налоговой инспекции, банков и финмониторинга. Слишком низкая налоговая нагрузка — один из признаков отмывания доходов и сокрытия реальных показателей.

Этот показатель важен также и самим предпринимателем. Слишком высокая налоговая нагрузка говорит о неверном финансовом планировании — скорее всего, бизнес не пользуется всеми льготами, вычетами и другими способами снизить показатель.

Какой показатель налоговый нагрузки безопасен 

Банки и налоговая пользуются разными методиками подсчета налоговой нагрузки. Влияет вид деятельности и выбранный налоговый режим. Для ИП на ОСН нормальным считается один показатель, а для ООО на УСН — другой.

Для финансового планирования внутри бизнеса есть свои способы расчета, которые экономисты, бухгалтеры и предприниматели вправе сами выбирать под конкретные цели. 

Но принцип всегда тот же.

Налоговая нагрузка рассчитывается в процентах от оборота за определенный период. 

Налоговая 

При расчете налоговой нагрузки для ФНС нужно пользоваться приказом от 2007 года. Выручка берется без учета акцизов и НДС, в сумму налогов включают НДФЛ, а вот страховые взносы не считаются.

Общая формула для расчета такая:

Сумма уплаченных налогов / Доходы × 100.

Пример расчета. ООО «Рога и Копыта» в первом квартале уплатило 840 тыс. рублей налогов с НДФЛ. Общий доход компании за тот же период — 6 млн рублей. Значит, налоговая нагрузка за первый квартал составит: 

840 000 / 6 000 000 × 100 = 14%.

Чтобы понять, нормальный это показатель налоговой нагрузки или нет, нужно сравнить его с нормативами ФНС. Они есть на сайте инспекции.

Норматив рассчитывается как отношение суммы налогов и сборов по данным официальной статистической отчетности ФНС к обороту организаций по данным Росстата. Проще говоря, это среднеотраслевые показатели. 

Допустим, «Рога и Копыта» из примера занимается ремонтом квартир. Для группы видов деятельности (ОКВЭД) 43 «Работы строительные специализированные» совокупная нагрузка без учета НДПИ и акцизов составляет 2,84%. Получается, у этой компании налоговая нагрузка даже выше норматива. 

А если бы компания работала в IТ-сфере, то 14% — мало для отрасли. В этом случае нижняя граница — 16,4%. 

Если у компании или ИП налоговая нагрузка ниже норматива, то в этом случае ФНС включает бизнес в календарь налоговой проверки. Правда, в этом случае считают не только по отраслям, но и по налоговому режиму. О правилах расчета по ним расскажем ниже.

Банки

У банков нет специального метода расчета, поэтому можно пользоваться общей формулой: 

Сумма уплаченных налогов, включая страховые взносы и таможенные платежи / Доходы × 100.

Нижний порог показателя для банков определил Банк России в методических рекомендациях на уровне 0,9%.

Если у бизнеса доля налогов и страховых взносов в платежах меньше этого значения, то банк вправе провести комплексную проверку движений средств по счету: у предпринимателя могут запросить документы первичной отчетности, справки от ФНС и налоговые уведомления об уплате налогов.

По № 115-ФЗ счета могут и вовсе заблокировать, а бизнесу придется доказывать свою добросовестность.

Финансовое планирование

Расчет налоговой нагрузки играет ключевую роль в финансовом планировании по нескольким причинам:

  • Соблюдение налогового законодательства.

  • Финансовая стратегия. Возможность спрогнозировать налоговые платежи помогает в разработке эффективной долгосрочной стратегии, позволяя планировать расходы и инвестиции с учетом налоговых отчислений.

  • Минимизация затрат. Стратегическое планирование позволяет использовать все доступные налоговые льготы и снизить общую налоговую нагрузку, что в свою очередь может привести к экономии средств.

  • Риск-менеджмент. Учет налогов в финансовом планировании важен для оценки и управления рисками, связанными с изменениями в налоговом законодательстве и государственной политики.

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Таблица. Как рассчитать налоговую нагрузку по налоговым режимам

Налоговый режим

Формула

Комментарий

ООО на ОСН

Сумма НДС + сумма налога на прибыль / выручка без НДС × 100

Выручка считается без учета акцизов и НДС

ИП на ОСН

Исчисленный НДФЛ / сумма дохода, облагаемая налогом × 100

Сумма налога на прибыль, НДС не берется, а исчисленный НДФЛ можно брать из декларации 3-НДФЛ

ИП и ООО на УСН

Исчисленный налог / доход × 100

Исчисленный налог указан в декларации по УСН плюс нужно включить водный, транспортный, земельный налог, НДПИ, акцизные сборы

ИП на ЕСХН

Исчисленный налог / доход × 100

Исчисленный налог указан в декларации по ЕСХН плюс нужно включить водный, транспортный, земельный налог, НДПИ, акцизные сборы

Как рассчитать налоговую нагрузку по НДС и НДФЛ

Отдельно также стоит считать нагрузку по НДС и НДФЛ. 

Налоговая нагрузка по НДФЛ

Этот показатель налоговые инспекторы тоже отслеживают, чтобы проверить уровень зарплат. Если нагрузка резко уменьшилась по сравнению с прошлым отчетным периодом, то предпринимателя могут вызвать в ФНС. Там нужно будет обосновать, с чем связаны такие показатели. 

Считается нагрузка по НДФЛ просто: 

Исчисленный НДФЛ / общая сумма доходов × 100.

Нагрузка по НДС

Этот показатель считается не в долях дохода или выручки, а по удельному весу вычетов в общей сумме начисленного НДС. Формула такая: 

Сумма вычетов по НДС / сумма начисленного НДС × 100.

Эти данные есть у всех плательщиков налога в декларациях — строки 190 и 118 соответственно.

Зачем следить за налоговой нагрузкой: кратко 

  • Налоговая нагрузка — это отношение уплаченных налогов к доходу бизнеса. 

  • Этот показатель отслеживают в налоговой инспекции и в банках. Если налоговая нагрузка низкая, то такой бизнес попадает под проверки из-за подозрений в отмывании средств. 

  • Самим предпринимателям также важно отслеживать этот показатель, чтобы избежать блокировок счетов, а также строить долгосрочные финансовые стратегии. 

  • Если банки и инспекторы обращают внимание только на низкие показатели, то сам бизнес должен насторожиться из-за высоких показателей — скорее всего, предприниматели пользуются не всеми доступными льготами и есть пространство для оптимизаций. 

  • Общая формула расчета налоговой нагрузки: Сумма уплаченных налогов / Доходы × 100.

  • Для банков красный флаг — доля уплаты налогов и сборов меньше 0,9% в платежах бизнеса.

  • Налоговые инспекторы ориентируются на собственные нормативы. Они считаются по каждому виду деятельности, а в основе расчетов лежат официальная статистическая отчетность ФНС и оборот организаций по данным Росстата. 

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