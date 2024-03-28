Какой дом выбрать: панельный, кирпичный или монолитный

При выборе недвижимости чаще всего смотрят на планировку квартир и район застройки. Однако соотношение цена–качество напрямую зависит и от вида строительства. Разберемся, на что стоит обратить внимание.

Монолитные дома

Такие строения полностью отливают из бетона — и каркас, и перекрытия, и стены. Там нет соединений и швов, поэтому такой тип строительства очень надежен.

Преимущества монолитных домов

Прочность : монолитный дом рассчитан на срок службы до 150 лет.

Возможность перепланировки : несущие стены часто заменяют на несущие колонны — переделки не навредят дому и их не придется долго согласовывать.

Простота ремонта : стены в монолитных дома ровные уже при черновой отделке — на выравнивании можно сэкономить.

Аварийная безопасность: монолитные полы не позволят системам водоснабжения затопить соседей — вода не просочится на нижние этажи.

Недостатки монолитных домов

Слабая тепло- и звукоизоляция . Но это относится скорее к сильным ударным шумам и зависит от качества материалов застройки.

Высокая стоимость: технология строительства монолита дороже, чем другие виды возведения домов.

Кирпичные дома

Кирпичные здания всегда пользуются спросом и считаются одними из самых экологичных.

Плюсы кирпичных домов

Теплоизоляция : оптимально и в зимний, и в летний периоды.

Прочность : кирпичные стены отлично выдерживают вес навесной мебели.

Высокая шумоизоляция : в этом плане кирпич превосходит монолитные и панельные дома.

Долгая эксплуатация : сравнимый с монолитом срок — не менее 100 лет.

Разнообразие проектировок: в отличие от типовых построек, комнаты в кирпичных домах могут быть совершенно разных размеров и форм.

Минусы кирпичных домов

Долгое строительство : кирпичные дома хоть и служат долго, но и возведение их тоже может затянуться.

Высокая стоимость: кирпичные дома возводят не по типовому шаблону — проектирование и строительство будут дороже.

Панельные дома

Внешний вид панельных зданий зачастую очень разнообразен — такие дома украшают районы новостроек и привлекают покупателей.

Сильные стороны панельных домов

Быстрота строительства : панельные конструкции можно возводить всего за полгода-год, долго ждать заселения не приходится.

Легкость ремонта : первичная отделка будет не сложнее, чем в монолитных домах.

Простая установка окон и дверей : проемы в панельных домах отвечают единым стандартам, поэтому платить за заказные окна и двери не придется.

Низкая стоимость: в панельных домах дешевле материалы.

Слабые стороны панельных домов

Небольшой срок службы : заявленная эксплуатация, как правило, около 50 лет.

Типовые планировки : поскольку все стены в панельных домах несущие, внести разнообразие с помощью перепланировки не получится.

Слабая тепло- и звукоизоляция: сказывается невысокая цена материалов. Панели внутри дома могут быть недостаточно толстыми, поэтому слышать соседей придется чаще. Кроме того, дополнительные обогревательные приборы зимой повысят стоимость коммунальных услуг.

Общие выводы

Каждый вид строительства предполагает свои достоинства и недостатки.

Возможность учитывать особенности этих параметров поможет выбрать подходящую недвижимость — например, квартиры от застройщика или недвижимость на вторичном рынке.

В обоих случаях есть возможность воспользоваться льготной ипотекой и приобрести жилье своей мечты.

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