Обзоры для бухгалтера

Каким числом выставлять счет-фактуру на аванс: бухгалтеры разбираются с формулировками в НК. «Ночной бухгалтер» № 1652

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры спорили о том, какую дату указать в счет-фактуре на аванс — день получения аванса или любую из последующих пяти дней, которые даны на выставление документа. Истину нашли (вроде).
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Каким числом выставлять счет-фактуру на аванс: бухгалтеры разбираются с формулировками в НК. «Ночной бухгалтер» № 1652
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Сегодня в выпуске:

  • Коварный аванс — как не просрочить счет-фактуру.

  • ВС разбирает дело о лишении права ФНС выпускать нормативные акты в обход установленного порядка.

  • Будут ли работодатели оплачивать сотрудникам такси в обязательном порядке?

  • Последний день уплаты налогов — не пропустите! И важные изменения в законах с 1 апреля — это надо знать всем!

  • Мем дня.

А как вы выставляете счет-фактуру?

В Красном уголке бухгалтера коллеги спорят — если аванс перечислили 21 марта, списали деньги со счета 25 марта, а поступили они к получателю 26-го, то какой датой выписать авансовый счет-фактуру ?

Сначала бухгалтеры вспомнили по пятидневный срок, который дается на выставление документа. Автор вопроса обрадовалась — они выставили счет-фактуру на аванс 27 марта — значит в срок уложились.

Но потом другой пользователь заметил, что эту норму понимают неверно. С ним согласился и другой участник дискуссии.

А вы какой датой выставили бы счет-фактуру на аванс в такой ситуации? С кем вы согласны?

ВС может поменять подход к налоговым проверкам ФНС

Суд рассматривает дело, в котором компания отмечает — среди критериев налоговых проверок у ФНС числится, по ее мнению, неправомерный — об отражении индивидуальным предпринимателем суммы расхода, максимально приближенной к сумме его дохода, полученного за календарный год.

Но, главное, среди причин для обращения в Верховный суд организация указала на нормативный характер документа, а у ФНС нет права заниматься нормативно-правовой деятельностью.

Эксперт считает это хорошим прецедентом и надеется на победу налогоплательщика в деле.

Домой с комфортом

В Госдуме рассматривают законопроект об оплате проезда сотрудников домой за счет работодателя, если работа заканчивается в ночное время, в месте работы просто нет общественного транспорта и при других обстоятельствах.

Сейчас такую оплату компании тоже практикуют, но законопроект предусматривает внесение изменений и в другие нормативные акты, в частности в НК, что позволит однозначно принимать такие расходы для целей расчета налога на прибыль.

Хорошая новость для таксистов)) Для грузоперевозчиков и тех, кто хочет воспользоваться их услугами, у нас тоже есть хорошая новость — появился сервис, где вы можете найти друг друга. Одни предлагают свои услуги, другие выбирают самое выгодное предложение.

28 марта — последний день уплаты налогов!

Мы составили напоминалку, чтобы вы не пропустили ни один налог или взнос)) А еще некоторым налогоплательщикам сегодня надо сдать отчеты.

С апреля начали действовать изменения в отчетности, появились новые штрафы, изменения коснулись кадровиков и руководителей. Читайте обзор.

Пссс…бухгалтер…не хочешь попробовать себя в роли аналитика 1С? Мы знаем, где этому учат. Пройдете курс, получите диплом и сможете помогать бизнесу отлаживать процессы с помощью продуктов 1С. Да-да, вы станете ценным членом команды (мы то знаем, как вам не хватает признания).

После того, как прочитаете серьезные новости, можете отвлечься и попробовать угадать звезд по их детским фотографиям в посте шеф-редактора Трибуны. Приятного вечера!

Ах, да! Мем дня…

Мем дня

Спасибо, что дочитали выпуск № 1652 до конца! Предыдущий и все остальные выпуски «Ночного бухгалтера» найдете на сайте здесь или можете подписаться на телеграм-канал «Ночной бухгалтер».

Ваша пошла перечитывать НК редакция

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Обзоры для бухгалтера

Каким числом выставлять счет-фактуру на аванс: бухгалтеры разбираются с формулировками в НК. «Ночной бухгалтер» № 1652

В телеграм-канале «Клерка» бухгалтеры спорили о том, какую дату указать в счет-фактуре на аванс — день получения аванса или любую из последующих пяти дней, которые даны на выставление документа. Истину нашли (вроде).

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