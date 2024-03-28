🚖 У работодателей будет новая обязанность. Возможно придется оплачивать сотрудникам такси + опрос

Оплату такси в ночное время могут признать производственной необходимостью, поскольку сотрудники не могут пользоваться общественным транспортом.

В Госдуму внесли законопроект, по которому работодатели будут обязаны платить за такси, если их сотрудники работают по ночам.

Законопроектом предлагается внести изменение в ст. 22 ТК, согласно которому к обязанностям работодателя добавится обеспечение проезда работника до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом, — сказано в пояснительной записке.

К таким обстоятельствам относятся:

ночные смены;

неразвитая сеть общественного транспорта в определенной местности;

чрезвычайные и иные схожие обстоятельства.

Организация вправе отнести в состав расходов затраты, которые связаны с перевозкой работников службами такси, если они обусловлены технологическими особенностями производства или предусмотрены трудовыми договорами. На эту сумму можно уменьшить полученные доходы, подлежащие налогообложению.