🚖 У работодателей будет новая обязанность. Возможно придется оплачивать сотрудникам такси + опрос

В Госдуму внесли законопроект, по которому работодатели будут обязаны платить за такси, если их сотрудники работают по ночам.
Законопроектом предлагается внести изменение в ст. 22 ТК, согласно которому к обязанностям работодателя добавится обеспечение проезда работника до места работы и обратно при отсутствии возможности воспользоваться общественным транспортом, — сказано в пояснительной записке.
К таким обстоятельствам относятся:
ночные смены;
неразвитая сеть общественного транспорта в определенной местности;
чрезвычайные и иные схожие обстоятельства.
Организация вправе отнести в состав расходов затраты, которые связаны с перевозкой работников службами такси, если они обусловлены технологическими особенностями производства или предусмотрены трудовыми договорами. На эту сумму можно уменьшить полученные доходы, подлежащие налогообложению.
Комментарии2
У меня знакомая работает в колл-центре, он находится на окраине города, с транспортом там не очень и днем-то, не то что вечером. Если смена заканчивается в 9 вечера или позднее - такси за счет работодателя. Один раз смена закончилась в 20.00. Мороз, транспорта очень долго не было, денег мало, на такси не хватит. В результате мне вечером позвонила стучащая зубами Снегурочка, которая до дома добралась часа через полтора-два после конца работы. Это я к тому, что даже если закон примут, это сколько же нюансов придется предусматривать? Например, если учитывать только время и не учитывать, что те же маршрутки иногда себе позволяют тупо забить на маршрут или человеку придется ждать транспорт час на морозе - ну тоже не есть хорошо.
ну это уже перекладывание обязанностей администрации города на работодателя, не находите?