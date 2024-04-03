Самозанятые

Бизнес боится работать с самозанятыми. Откуда ноги растут? Опрос

Надеемся, все в курсе, откуда паника. Бизнес, который только приспособился к сотрудничеству с самозанятыми и нашел в этом большую выгоду (как и сами исполнители), узнает, что создаются межведомственные комиссии по нелегальной занятости. И одна из их целей — проверки по самозанятым. Причем, критерии такие, что попадает под них даже мелкий бизнес.
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Бизнес боится работать с самозанятыми. Откуда ноги растут? Опрос
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Если вы счастливчик, который еще ничего не слышал об этом, можете почитать вот эту статью. Мы не специально вас расстраиваем, просто надо следовать поговорке «предупрежден — значит вооружен». И все-таки, почему предприниматели поговаривают о том, что бизнес снова уйдет в серую зону и комиссии приведут скорее к потере денег для бюджета?

Мы предлагаем вам пройти короткий опрос, если вы уже работаете с самозанятыми. Он анонимный — высказывайтесь честно и открыто. 

Спасибо за прохождение опроса! Надеемся, вы отвечали честно. Кстати, эксперты панических настроений бизнеса не разделяют. Как бы то ни было, пока не случилось изменений в законе № 422-ФЗ, для бизнеса и для исполнителей ничего не изменилось.

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Бизнес боится работать с самозанятыми. Откуда ноги растут? Опрос

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Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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