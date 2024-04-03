Бизнес боится работать с самозанятыми. Откуда ноги растут? Опрос

Надеемся, все в курсе, откуда паника. Бизнес, который только приспособился к сотрудничеству с самозанятыми и нашел в этом большую выгоду (как и сами исполнители), узнает, что создаются межведомственные комиссии по нелегальной занятости. И одна из их целей — проверки по самозанятым. Причем, критерии такие, что попадает под них даже мелкий бизнес.

Если вы счастливчик, который еще ничего не слышал об этом, можете почитать вот эту статью. Мы не специально вас расстраиваем, просто надо следовать поговорке «предупрежден — значит вооружен». И все-таки, почему предприниматели поговаривают о том, что бизнес снова уйдет в серую зону и комиссии приведут скорее к потере денег для бюджета?

Мы предлагаем вам пройти короткий опрос, если вы уже работаете с самозанятыми. Он анонимный — высказывайтесь честно и открыто.

Спасибо за прохождение опроса! Надеемся, вы отвечали честно. Кстати, эксперты панических настроений бизнеса не разделяют. Как бы то ни было, пока не случилось изменений в законе № 422-ФЗ, для бизнеса и для исполнителей ничего не изменилось.