Бизнес боится работать с самозанятыми. Откуда ноги растут? Опрос

Если вы счастливчик, который еще ничего не слышал об этом, можете почитать вот эту статью. Мы не специально вас расстраиваем, просто надо следовать поговорке «предупрежден — значит вооружен». И все-таки, почему предприниматели поговаривают о том, что бизнес снова уйдет в серую зону и комиссии приведут скорее к потере денег для бюджета?
Мы предлагаем вам пройти короткий опрос, если вы уже работаете с самозанятыми. Он анонимный — высказывайтесь честно и открыто.
Спасибо за прохождение опроса! Надеемся, вы отвечали честно. Кстати, эксперты панических настроений бизнеса не разделяют. Как бы то ни было, пока не случилось изменений в законе № 422-ФЗ, для бизнеса и для исполнителей ничего не изменилось.
Начать дискуссию