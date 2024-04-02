Что апрель бухгалтеру готовит: радуемся сданной отчетности, ныряем в новую и не забываем про изменения. 🌼«Ночной бухгалтер» № 1654

Сегодня в выпуске:
Последний ОТсЧЕТ — сегодня нужно успеть сдать бухгалтерскую отчетность и не только.
Туристам в Питере теперь придется платить курортный сбор.
Капитан Очевидность — ФНС объяснила, что делать с самозанятыми, если их услуги нужны постоянно.
Для юрлиц и ИП стала доступна СБП.
Как быстро стать главбухом.
Мем дня, даже два.
Один рывок
Сегодня в бухгалтерии праздник — последний день сдачи бухгалтерской отчетности. Кто-то уже отстрелялся, кто-то тянул до дедлайна, но главное, чтобы все было сдано вовремя и без ошибок. Наши мемы дня в конце выпуска, мы посвятили именно тяжелым будням бухгалтера.
Но сегодня стоит еще побеспокоиться ИП, которые получили патент с 1 января на полгода и более. Вам сегодня нужно оплатить 1/3 часть платежа по патенту. Его можно уменьшить на взносы — как за себя, так и за сотрудников.
Город-курорт Питер
Со всей России приезжают в культурную столицу, кто-то любит музеи, исторические здания, кому-то милее прогулки по Неве, а другие ловят романтическое настроение, глядя на развод мостов. Не важно для чего вы приедете в этот прекрасный город, но с вас при проживании в гостиницах, апарт-отелях, санаториях и других объектах размещения (если вы пробудете там более 24 часов) возьмут курортный сбор — 100 рублей в день с человека.
Сбор взымают только с совершеннолетних туристов, дети его не платят.
Простые истины
Налоговики объяснили бизнесу, как не попасть на штрафы и правильно работать с самозанятыми. Привели нормы из известного закона, а также напомнили, что если вам услуги самозанятого нужны регулярно — принимайте такого специалиста в штат и живите спокойно.
При этом такой критерий, как постоянство работы с самозанятым, выдвинут самой ФНС, закон такого запрета не содержит. И сам по себе он не может свидетельствовать о том, что налогоплательщик скрывает трудовые отношения под договорами ГПХ с самозанятыми.
СБП стали доступнее
Все удобство быстрых платежей теперь доступно ИП и организациям. С 1 апреля пользоваться СБП можно 24/7, проводя оплату по QR-коду. Проверяйте — ваш банк уже предоставляет такую услугу? Если нет, может это повод сменить банк?
С технологией СБП уже очень хорошо знакомы торговые сети и даже мелкая розница. Проводить платежи по QR-коды стало для покупателей обычным делом. При этом неважно, как производилась оплата — картой, по коду, да хоть переводом с карты на карту. Покупателю надо выдать чек.
Чтобы разбираться в тонкостях работы с онлайн-кассами и не попадать под проверки ФНС — пройдите короткий опрос от оператора ОФД и получите в подарок полезную инструкцию о кассовой дисциплине и рекомендации, как избежать проверок.
Как перепрыгнуть несколько ступенек карьерной лестницы
Перейти из рядового бухгалтера на первичке в главбухи обычно сложно. Хорошую должность с высокой зарплатой сами не отдадут, а плохую вам и не надо. Есть один беспроигрышный вариант — стать единственным и значит главным бухгалтером в небольшой компании. Но как прокачать навыки так, чтобы взяться за работу сразу профессионально, не совершая ошибок новичка?
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Мемы дня
Главное, чтобы не так
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Ваша понедельник (мы никак не поймем в чем секрет), он вроде и есть, но его как бы нет редакция
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