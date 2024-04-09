Права потребителей

Перечень технически сложных товаров, не подлежащих возврату и обмену

Технически сложные товары — это потребительские изделия длительного пользования, которые имеют сложное внутреннее устройство и выполняют пользовательские функции на высокотехнологичном уровне. Что относится к таким товарам, каковы правила их возврата и обмена, расскажем далее.
20 5
Перечень технически сложных товаров, не подлежащих возврату и обмену
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Что относится к технически сложным товарам

Перечень технически сложных товаров содержится в постановлении Правительства от 10.11.2011 № 924. В него входят:

  • любая летательная и воздушная техника;

  • автомобили, мототехника;

  • транспорт с электродвигателем;

  • снегоходы;

  • суда для прогулок, спортивных занятий, туризма;

  • яхты, катера, лодки;

  • спутниковые телефоны;

  • ПК, ноутбуки, ЭВМ. МФУ (лазерные и струйные);

  • игровые приставки, устройства для спутникового телевидения, мониторы, телевизоры;

  • посудомоечные, автоматические стиральные машины;

  • цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним;

  • газовые, электрические, комбинированные плиты;

  • холодильники и морозильники;

  • сушильные машины, кухонные комбайны, роботы-пылесосы;

  • духовые печи;

  • встраиваемые микроволновки;

  • электроводонагреватели;

  • кондиционеры;

  • наручные и карманные механические, электромеханические, электронные часы с двумя функциями;

  • электроинструменты.

Определить, является ли технически сложным товаром купленная вещь, просто. Достаточно открыть перечень и проверить, есть ли она в нем.

Ведете учет в торговле? Займите нишу и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы. Пройдите онлайн-курс «Бухгалтерия маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С», учитесь, когда вам удобно и быстро осваивайте новую специализацию.

Сейчас курс продается со скидкой: 4 900 рублей вместо 16 350 рублей.

Купить курс

Права потребителя при приобретении технически сложного товара

По общему правилу потребитель (покупатель) может обменять непродовольственные товары надлежащего качества в течение 14 дней, если такие товары не подошли ему по форме, габаритам, комплектации (ст. 25 закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1).

Однако это правило не распространяется на автомобили, а также технически сложные товары бытового назначения, на которые установлены гарантийные сроки не менее одного года (пп. 10, 11 перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, утвержденного постановлением Правительства от 31.12.2020 № 2463).

Возврат технически сложного товара надлежащего качества, купленного дистанционным способом возможен (ст. 26.1 закона № 2300-1):

  • в любое время до его получения покупателем;

  • в течение семи дней после получения покупателем, если сохранены его потребительские свойства и товарный вид, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки.

Отсутствие документа, подтверждающего факт и условия покупки технически сложного товара бытового назначения, не лишает потребителя возможности ссылаться на другие доказательства его приобретения.

Возврат и замена бракованного товара

Права потребителя при приобретении технически сложного товара с недостатками зависят от того, сколько времени прошло с момента покупки (ст. 18 закона № 2300-1).

Можно выделить следующие временные интервалы:

  • до 15 дней с момента получении покупателем;

  • от 15 дней и до окончания гарантийного срока;

  • по окончании гарантийного срока;

  • до двух лет с момента передачи товара покупателю при отсутствии гарантийного срока.

Если со дня покупки прошло не более 15 дней, покупатель вправе:

  1. отказаться от бракованного товара и получить назад уплаченные за него деньги;

  2. обменять бракованную вещь на аналогичную;

  3. обменять бракованную вещь на товар другой марки (артикула, модели) с перерасчетом цены.

Эти требования покупатель может заявить независимо от того, насколько существенными были недостатки (п. 38 постановления Пленума ВС «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» от 28.06.2012 № 17).

Отметим, что перечня товаров, не подлежащих возврату, не существует.

Если вещь приобретена более 15 дней назад, в пределах гарантийного срока такие требования можно заявить только при выполнении одного из следующих условий:

  • вещь имеет существенный недостаток, то есть неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения (абз. 9 преамбулы закона № 2300-1);

  • продавец нарушил установленные сроки ремонта;

  • вследствие необходимости устранения недостатков вещь было невозможно использовать в совокупности более 30 дней в течение каждого года гарантийного срока.

По истечении гарантийного срока права требования покупателя по общему правилу прекращаются. Однако существует исключение. Если гарантийный срок составляет менее двух лет, потребитель вправе заявить претензию по его истечении, но в пределах двух лет.

На покупателя в этом случае ложится бремя доказывания обстоятельства, что недостаток товара возник до того, как он был ему передан, или по причинам, возникшим до этого момента (п. 5 ст. 19 закона № 2300-1). Как правило, в качестве доказательства используют экспертное заключение.

Если гарантийный срок на товар не был установлен, права требования могут быть заявлены покупателем в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи ему товара. Более длительные сроки могут быть установлены законом или договором купли-продажи. Бремя доказывания в этом случае также ложится на покупателя (п. 6 ст. 18, п. 1 ст. 19 закона № 2300-1).

Возврат и обмен технически сложного товара

Разберем порядок действий, которые должен совершить потребитель для замены и возврата бракованного технически сложного товара.

1. Выбираем требование, с которым будем обращаться к продавцу или производителю. Как мы рассказали выше, таким требованием может быть замена товара или возврат денег. Из них нужно выбрать одно.

2. Составляем претензию в письменной форме. В ней указываем:

  • данные продавца (название, местонахождение, контакты);

  • Ф.И.О. покупателя, его паспортные данные и местожительство;

  • название товара, дата и место его покупки;

  • способ оплаты;

  • обнаруженные недостатки товара, время и обстоятельства их обнаружения;

  • заявление об отказе от исполнения договора купли-продажи и требование о возврате денежных средств, уплаченных за товар, либо требование заменить товар.

Рекомендуем приложить к претензии копии документов, подтверждающих покупку товара. Однако отсутствие чека или другого документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении требований.

В этом случае покупатель вправе ссылаться, например, на свидетельские показания (ст. 493 ГК, п. 5 ст. 18 закона № 2300-1)

Претензию составляют в двух экземплярах. На одном представитель продавца должен проставить дату принятия заявления, свои Ф.И.О., должность, подпись.

Продавец должен дать ответ в отношении заявленных требований (п. 5 правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства от 31.12.2020 № 2463).

3. Передаем товар продавцу. Он вправе провести проверку его качества. Покупатель имеет право принять участие в такой проверке.

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец за свой счет проводит экспертизу товара. Покупатель вправе присутствовать при ее проведении, а в случае несогласия с ее результатами оспорить выводы экспертов в судебном порядке (п. 5 ст. 18 закона № 2300-1).

Необходимо помнить: если экспертиза установит, что недостатки возникли не по вине продавца, покупатель должен будет возместить траты на проведение экспертизы, а также расходы на хранение и транспортировку товара.

Продавец обязан осуществить замену в течение 7 дней, а в случае проведения дополнительной проверки качества — в течение 20 дней со дня предъявления покупателем такого требования.

Если у продавца в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена должна быть проведена в течение месяца.

Требования о возврате товара подлежат удовлетворению продавцом в течение 10 дней со дня предъявления требования (п. 1 ст. 21, ст. 22 закона № 2300-1).

4. Обращаемся с жалобой в территориальный орган Роспотребнадзора, если продавец не рассмотрел обращение или не удовлетворил заявленные требования, например, отказался принять товар (п. 1, пп. 1 п. 2, п. 3 ст. 40, п. 1 ст. 42.3 закона № 2300-1). К жалобе целесообразно приложить претензию, направленную продавцу.

Роспотребнадзор вправе, в частности, вынести предписание об устранении выявленных нарушений, а также в установленных случаях привлечь продавца к ответственности за нарушение прав потребителя. Этот шаг необязателен, однако во многих случаях действенен.

5. Если предыдущие действия не помогли, обращаемся в суд. Кроме основного требования, здесь можно дополнительно потребовать:

Для обращения в суд необходимо составить и подать исковое заявление. Госпошлину за обращение в суд потребитель не уплачивает. Иски до 50 тыс. рублей рассматривают мировые судьи, свыше 50 тыс. рублей — районные (ст. 23, 24 ГПК.

Гарантийный ремонт технически сложных товаров

Нарушение срока ремонта — это одно из оснований для предъявления требования о возврате или обмене технически сложного товара ненадлежащего качества, с момента покупки которого прошло более 15 дней.

Если срок устранения недостатков не определен соглашением сторон, составленным в письменной форме, недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или импортером) незамедлительно. То есть в минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа.

Срок устранения недостатков, определяемый в письменной форме, не может превышать 45 дней (п. 1 ст. 20 закона № 2300-1). Если при выполнении ремонта станет очевидным, что установленного временного интервала недостаточно, стороны могут оформить другое соглашение, в котором будет указана новая дата окончания ремонта. Отсутствие запчастей не может служить основанием для такого переноса срока.

На время гарантийного ремонта товаров длительного пользования продавец или изготовитель обязаны в трехдневный срок за свой счет (включая доставку) предоставить покупателю вещь, обладающую теми же основными потребительскими свойствами. Это делается на безвозмездной основе.

Существует перечень бытовых товаров, на которые не распространяются указанные правила. Он утвержден постановлением Правительства от 31.12.2020 № 2463. В перечень в частности, входят:

  • автомобили и мототехника;

  • электрические, газовые и газоэлектрические бытовые приборы, используемые для приготовления пищи.

При нарушении срока ремонта или срока предоставления товара взамен ремонтируемого покупатель имеет право взыскать неустойку в размере одного процента от цены товара за каждый день просрочки (п. 1 ст. 23 закона № 2300-1).

Гарантийный срок товара всегда продлевается на период, в течение которого он не использовался по причине устранения его недостатков (п. 3 ст. 20 закона № 2300-1). Его начинают отсчитывать со дня обращения покупателя в уполномоченную организацию, а заканчивают днем получения товара по окончании таких работ.

Вместе с товаром покупатель должен получить в письменной форме сведения:

  • о дате обращения в организацию с требованием об устранении выявленных недостатков;

  • о дате, когда потребитель фактически передал товар для проведения ремонта;

  • о дате, когда ремонт был окончен — с описанием характера устраненных недостатков;

  • о том, использовали ли, и если да, то в каких объемах соответствующие запасные детали, части или материалы;

  • о выдаче оставшихся после ремонта запасных деталей;

  • о дате, когда отремонтированная вещь была фактически передана покупателю.

Начать дискуссию

Ведение бизнеса

Упростили создание промышленных парков и технопарков

Правительство утвердило упрощенный порядок создания промышленных парков и технопарков в новых регионах России.

6

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Обзоры для бухгалтера

Прогрессивную шкалу по налогам хотят применять к УСН. 👀«Ночной бухгалтер» № 1659

Для борьбы с дроблением предлагают применять к УСН прогрессивную шкалу по единому налогу. Увеличиваются доходы – платите налог больше, уменьшаются – меньше. Причем лимиты будут привязаны к порогам получения поддержки для МСП. И зачем-то сюда еще приплели НДС, и бесшовный переход на ОСНО.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
28
Бесплатно с Налоговые проверки

Новые правила проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами. Мини-курс

ФНС вправе проверять некоторые сделки между взаимозависимыми лицами. По таким контролируемым сделкам важно правильное ценообразование, чтобы избежать проблем с налоговой.

Новые правила проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами. Мини-курс
17

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Личные финансы

Финансовый уполномоченный рассказал, сколько получил жалоб и сколько суды отклонили его решения

На расширенном заседании комитета Госдумы по финансовому рынку главный финансовый уполномоченный России Юрий Воронин отчитался об обращениях к нему за защитой своих финансовых прав.

343
Кадры

Голикова: безработной молодежи стало меньше

Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента с правительством сообщила, что уровень безработицы среди молодежи сократился с 6,8% в 2019 году до 5,1% в 2023 году.

13
Патенты на интеллектуальную собственность

Так никто не делает — можно ли это запатентовать

Многие изобретатели, обращаясь за помощью в патентовании своего нового изделия, убеждены в его уникальности. «Так никто не делает!», — восклицают они, уверенные, что это гарантирует получение патента на изобретение.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
11

Онлайн-курсы

52
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Наталия Лукина
Обзор сервисов для бухгалтеров

💎Как отмазаться от начальства или клиента, не обидев. Забирайте генератор отмазок в закладки, пригодится!

Бывают дни, когда нет даже секунды свободного времени, отчеты горят, а рабочую почту или чаты засыпают запросы от коллег или клиентов, которые не требуют сиюсекундного решения, что делать? Специально для таких случаев мы сделали «Генератор отговорок». А также собрали в одном посте другие наши супер полезные сервисы.

💎Как отмазаться от начальства или клиента, не обидев. Забирайте генератор отмазок в закладки, пригодится!
3
49
Александр @42
Валютный контроль

С 1 апреля 2024 г. смягчены правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам

Упрощен порядок представления уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций. Например, с 600 тыс. до 1 млн рублей повышен размер суммы обязательств по договору с нерезидентом, при котором применяется упрощенный порядок валютного контроля.

С 1 апреля 2024 г. смягчены правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам
16
Бесплатно с Трудовые проверки

ГИТ спрашивает, почему договоры срочные. Что отвечать

ГИТ при проверке внимательно изучает срочные трудовые договоры. Если четкого указания на причины заключения срочного трудового договора нет, то компанию могут оштрафовать, а договор переквалифицировать в бессрочный. Разбираем, какие формулировки договоров удовлетворят трудовых инспекторов.

ГИТ спрашивает, почему договоры срочные. Что отвечать
24
Общество

Россия преодолела зависимость от отдыха за границей

Заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко сказал об этом и поручил разработать индекс обеспеченности регионов туристической инфраструктурой.

1
31
Ведение бизнеса

Для розничных продавцов введут новую обязанность

Минпромторг предложил закрепить требование для розницы по сканированию DataMatrix кода при продаже маркируемых товаров и передаче данных о продаже.

1
55
Мошенничество

Суд обманули на фиктивной задолженности

В Омске завершено расследование уголовного дела о трех фактах мошенничества в особо крупном размере.

81

Разборы законов

1 241
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Обзоры новостей

⚡️ Итоги дня: горячая линия по кредитным каникулам для пострадавших от наводнения, в шаурме нашли стафилококк и листерии, внешний долг России сократился до $317 млрд

Подготовили обзор главных событий дня. Все самое интересное, что писали и обсуждали в сети, в одной подборке.

33
НДС

Как для льготы по НДС считать среднюю зарплату в общепите и с чем ее сравнивать

С 2024 года появилось новое условие для освобождения от НДС услуг общепита – по размеру зарплаты. Одновременно поменялся и порядок расчета средней зарплаты, которую надо сравнивать с данными Росстата.

19
Дмитрий Желнин
Бухгалтеры

Бухгалтер, милый мой бухгалтер, как ты защищаешь работодателя?

Бухгалтерия — не просто служба учёта и отчётности, это настоящий щит предприятия в мире финансовых потоков и налоговых обязательств. Задача бухгалтера — не только вести учёт и выполнять рутинные операции, но и защищать интересы своего работодателя. Но практика говорит об обратном.

12
Банки

Почти все финансовые операции внутри РФ проходят через российский аналог SWIFT

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в Госдуме, что более 98% финансовых операций внутри России проходят через российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

20
Кредитование

Всего один пункт в договоре — и ребенку пришлось платить кредит за свою мать: разбираем решение суда

К сожалению, известная фраза «сын за отца не отвечает» далеко не всегда срабатывает в нашей правоприменительной практике: найдется немало примеров того, как дети стали ответчиками в суде за долги своих родителей. Представлю вашему вниманию свежее решение Верховного суда по этой теме.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
21
Мошенничество

Работник продуктового магазина убедила покупательницу не переводить деньги мошенникам

В Приморском крае работник продуктового магазина убедила пенсионерку не переводить деньги мошенникам.

45

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Александр @42
Обзор судебной практики

3 апреля 2024 г. вступил в силу закон о посуточной сдаче жилья

Собственник П.Е. Бахирев подал жалобу в Конституционный Суд РФ на ч. 3 ст. 17 ЖК РФ, которой запрещается размешенная в многоквартирных домах гостиниц. 23.03.2023 г. суд фактически разрешил сдачу собственных квартир посуточно при соблюдении ряда условий. 03.04.2024 вступил в силу закон, это разрешили, но должны выполняться ряд условий.

3 апреля 2024 г. вступил в силу закон о посуточной сдаче жилья
65

Интересные материалы

КоАП РФ

В 5 раз повысили штрафы за препятствование газовым проверкам

Начали действовать изменения в КоАП: штраф за недопуск газовщиков в помещение для проверки оборудования и специалистов по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов.

1
85