ЭДО в кадровом учете

EasyDocs стал лучшей системой кадрового электронного документооборота в рейтинге Telecom Daily

Агентство Telecom Daily провело исследование, чтобы определить самые популярные системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) среди пользователей — HR-специалистов. В ходе исследования специалисты оценивали важность функций КЭДО и качество их реализации в различных решениях, которые есть на рынке.
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EasyDocs стал лучшей системой кадрового электронного документооборота в рейтинге Telecom Daily
Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру

Результаты рейтинга

В исследовании информационно-аналитического агентства Telecom Daily участвовали 9 популярных систем КЭДО. HR-специалисты оценивали их по различным аспектам. Всего рассматривали 12 параметров, среди которых:

  • стоимость продукта;

  • функциональность отдельно для сотрудника, руководителя и кадровика;

  • возможности администрирования;

  • работа маршрутов согласования документов и электронных подписей;

  • каналы уведомлений;

  • работа с архивом документов;

  • удобство внедрения и качество поддержки;

  • безопасность КЭДО;

  • отдельные функции КЭДО, которые играют важную роль в работе кадровых специалистов и руководителей организаций.

Как показало исследование, почти все популярные системы КЭДО пользователи оценивают на «хорошо». По сумме баллов первое место заняла система КЭДО EasyDocs.

Распределение систем КЭДО по итоговой оценке

Респонденты высоко оценили функционал системы для руководителя организации — в этом вопросе КЭДО EasyDocs также опередил другие сервисы КЭДО и получил от пользователей среднюю оценку 4,89. 

Оценка функционала для руководителя

Кроме того, EasyDocs занял первое место в номинации «Оценка функционала для кадрового специалиста» со средним баллом 4,80. 

Оценка функционала для кадрового специалиста 

Наконец, пользователи отметили простоту внедрения и качество работы службы технической поддержки EasyDocs: по этому параметру система снова оказалась выше остальных.

Оценка этапа внедрения и поддержки 

EasyDocs — провайдер КЭДО, который автоматизирует основные кадровые процессы: наем, переводы, увольнения, отпуска, командировки, зарплаты, выплаты и др. В системе есть шаблоны всех типовых кадровых документов, а также можно добавить собственные шаблоны. EasyDocs имеет готовую интеграцию с 1С:ЗУП — у сотрудников не возникнет трудностей в освоении сервиса, они смогут работать в привычном интерфейсе 1С.

В целом, самым высоко оцененным параметром стала стоимость систем КЭДО. Это означает, что специалисты видят экономическую выгоду в переводе кадровых документов в электронный вид.

Исследование полностью можно посмотреть здесь.

Как проводили исследование

Методика оценки решений КЭДО базируется на принципах модели для оценки клиентского сервиса SERVQUAL (от service quality — «качество обслуживания»). Выбор данной методики исследования обусловлен тем, что на сегодняшний день не существует универсальной оценки удовлетворенности решениями КЭДО. 

Оценки выставляли эксперты Telecom Daily — специалисты, которые детально знакомы с работой решений КЭДО, — на основе результатов опроса российских HR-специалистов. То есть значимость тех или иных функций КЭДО определяли HRы, а эксперты на основе этих оценок составили рейтинг «Лучших решений КЭДО». 

В ходе исследования опросили 100 респондентов с помощью онлайн-анкетирования. Система отбора пользователей в исследование Telecom Daily соответствовала профессиональным нормам и стандартам одной из ведущих всемирных ассоциаций в области исследований общественного мнения и маркетинговых исследований ESOMAR. 

Для обработки данных использовали модель CSI — индекс степени удовлетворения потребности. На основе коэффициентов SERVQUAL рассчитали общий коэффициент качества решений КЭДО. Этот показатель равен суммарному среднему значений всех коэффициентов качества. 

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ЭДО в кадровом учете

EasyDocs стал лучшей системой кадрового электронного документооборота в рейтинге Telecom Daily

Агентство Telecom Daily провело исследование, чтобы определить самые популярные системы кадрового электронного документооборота (КЭДО) среди пользователей — HR-специалистов. В ходе исследования специалисты оценивали важность функций КЭДО и качество их реализации в различных решениях, которые есть на рынке.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
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